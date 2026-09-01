Le rideau est officiellement tombé sur le marché des transferts estival dans les grands championnats européens, après l'expiration du délai imparti aux clubs pour finaliser leurs opérations, la fenêtre devant rouvrir en janvier prochain.

Le marché des transferts a fermé en Angleterre et en Espagne à 1h00 du matin mercredi, heure de La Mecque, tandis qu'il s'est achevé en France, en Allemagne et en Italie à 21h00 mardi soir.

Mais malgré la fermeture de la fenêtre des transferts, le suspense n'est pas encore terminé, puisque plusieurs transferts attendent encore leur annonce officielle, après que des accords ont été trouvés à leur sujet avant l'expiration de l'échéance.

Au-delà des grands championnats européens, les transferts se poursuivent en Turquie jusqu'à vendredi prochain, tandis que le mercato se termine au Mexique le 11 septembre courant et au Portugal le 15 du même mois, l'échéance s'étendant en Arabie saoudite jusqu'au 12 octobre prochain.

Voici les principaux transferts et coulisses du dernier jour du marché des transferts dans les cinq grands championnats européens.

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