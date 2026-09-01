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Loai Mohamed

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Enzo, Jesus et bien d'autres : découvrez les transferts les plus marquants des dernières heures du mercato

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Voici les principaux transferts et coulisses de la dernière journée du mercato estival dans les grands championnats européens.

Le rideau est officiellement tombé sur le marché des transferts estival dans les grands championnats européens, après l'expiration du délai imparti aux clubs pour finaliser leurs opérations, la fenêtre devant rouvrir en janvier prochain.

Le marché des transferts a fermé en Angleterre et en Espagne à 1h00 du matin mercredi, heure de La Mecque, tandis qu'il s'est achevé en France, en Allemagne et en Italie à 21h00 mardi soir.

Mais malgré la fermeture de la fenêtre des transferts, le suspense n'est pas encore terminé, puisque plusieurs transferts attendent encore leur annonce officielle, après que des accords ont été trouvés à leur sujet avant l'expiration de l'échéance.

Au-delà des grands championnats européens, les transferts se poursuivent en Turquie jusqu'à vendredi prochain, tandis que le mercato se termine au Mexique le 11 septembre courant et au Portugal le 15 du même mois, l'échéance s'étendant en Arabie saoudite jusqu'au 12 octobre prochain.

Voici les principaux transferts et coulisses du dernier jour du marché des transferts dans les cinq grands championnats européens.

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  • Le plus cher de Premier League : Enzo à City officiellement

    L'Argentin Enzo Fernández a finalisé son transfert de Chelsea à Manchester City, dans une opération d'un montant de 125 millions de livres sterling, après avoir signé un contrat de 5 ans avec le club.

    Avec ce transfert, Fernández devient à égalité le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League anglaise, et retrouve son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, à l'Etihad Stadium.

    Chelsea disposait de la possibilité de renoncer à la conclusion de l'opération, après l'échec de ses négociations pour recruter le milieu de terrain de Monaco Lamine Camara en remplacement de Fernández, mais le club a finalement décidé d'autoriser le transfert du joueur et de finaliser la transaction.

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  • L'effondrement de la transaction de l'Atlético Madrid

    La tentative de l'Atlético Madrid de recruter l'Argentin Nicolás Tagliafico sous forme de prêt a échoué, selon le journal « As ».

    Le club madrilène était parvenu à un accord concernant le transfert, mais l'absence d'une marge suffisante dans le plafond salarial a empêché la finalisation de l'arrivée du joueur.

  • Échec du transfert de Camara à Chelsea

    Le transfert de Lamine Camara à Chelsea, qui devait permettre au milieu de terrain de rejoindre le club londonien afin de compenser le départ d'Enzo Fernandez, a échoué.

    La chaîne « Sky Sports » a rapporté que Chelsea était parvenu à un accord écrit et complet avec Monaco, avant que le club français ne revienne sur cet accord.

    Elle a ajouté que Monaco a renégocié le transfert de Folarin Balogun à Everton, avant de revenir sur l'accord qu'il avait précédemment confirmé avec Chelsea.

    Elle a précisé que la direction de Chelsea est extrêmement en colère et estime que Monaco a agi d'une manière particulièrement dépourvue de professionnalisme.

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  • Grealish de retour à Everton

    Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, a officiellement rejoint les rangs d'Everton sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

    La durée du prêt s'étend jusqu'à la fin du contrat du joueur avec Manchester City à l'Etihad Stadium.

  • Renato Sanches se sépare du Paris Saint-Germain

    Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa relation avec le joueur portugais Renato Sanches, après la résiliation officielle de son contrat à l'amiable, alors qu'il lui restait une année de contrat.

    Le milieu de terrain, âgé de 29 ans, avait rejoint le club parisien en 2022, mais n'a disputé que 27 matches sous le maillot de l'équipe durant toute sa période.

    Sanches est désormais un joueur libre et peut signer dans n'importe quel club qu'il souhaite rejoindre.

  • Manchester United rejette l'offre d'Everton

    Manchester United a refusé une offre d'Everton pour le prêt de son attaquant Joshua Zirkzee.

    Selon la chaîne « Sky Sports », Everton a proposé de verser une somme totale proche de 10 millions de livres sterling, comprenant le salaire du joueur pour toute la saison ainsi que le montant du prêt.

    Manchester United avait engagé des négociations avec la Juventus et la Fiorentina au sujet d'un prêt de l'attaquant, mais ces deux tentatives n'avaient pas abouti.

    La direction de Manchester United a toutefois estimé que la démarche d'Everton était tardive et que la valeur financière de l'offre n'était pas assez attractive pour l'accepter.

  • العيناوي rejoint Leipzig

    Le club allemand a annoncé être parvenu à un accord avec la Roma pour recruter l'international marocain Neil El Aynaoui sous forme de prêt.

    Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le montant du prêt s'élève à 4 millions d'euros, l'accord incluant une option d'achat fixée à 25 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur la valeur de tout futur transfert du joueur.

    El Aynaoui a été l'un des noms les plus en vue lors de la Coupe du monde.

  • Le Barça annonce le départ d'un de ses joueurs

    Le FC Barcelone a annoncé être parvenu à un accord avec le club italien de Venise concernant le transfert du milieu offensif espagnol Toni Fernández.

    Le club catalan a confirmé avoir conservé une option de rachat du joueur, en plus de bénéficier d'un pourcentage sur le montant de toute vente future de ce dernier.

    Fernández, âgé de 18 ans, a disputé deux matchs sous le maillot du FC Barcelone la saison passée.

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  • Manchester United renonce à recruter Nuri

    Manchester United a étudié la possibilité de recruter l'Algérien Rayan Aït-Nouri, joueur de Manchester City, afin de renforcer le poste d'arrière gauche, et ce dans les dernières heures du mercato.

    Selon la chaîne « Sky Sports », le club a renoncé à conclure l'opération après que l'accord proposé a inclus une clause l'obligeant à acheter le joueur définitivement à l'issue de la période de prêt.

    Manchester United préfère reporter cet investissement à l'été prochain, afin de conclure une transaction à long terme, si bien que Luke Shaw continuera d'occuper le poste d'arrière gauche titulaire au sein de l'équipe première.

  • Modric à Tottenham sous forme de prêt

    L'Ukrainien Mykhailo Mudryk a finalisé son transfert de Chelsea à Tottenham sous la forme d'un prêt d'une saison.

    L'accord comprend une option permettant à Tottenham d'acheter définitivement l'ailier, alors que le joueur est absent des matchs officiels depuis novembre 2024 en raison d'une suspension liée au dopage, avant que l'affaire ne soit tranchée en juillet dernier.

  • Chelsea trouve un accord pour recruter le remplaçant d'Enzo Fernández

    Chelsea est parvenu à un accord avec Monaco pour le recrutement du milieu de terrain Lamine Camara, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 47 millions de livres sterling.

    Camara devrait signer un contrat d'une durée de 6 ans avec le club londonien, après avoir passé avec succès sa visite médicale, selon la chaîne « Sky Sports ».

    Cette transaction intervient quelques heures après l'accord donné par Chelsea pour la vente de l'Argentin Enzo Fernandez à Manchester City pour 125 millions de livres sterling, dans le cadre d'une transaction qui égale le record britannique.

    Camara a disputé 31 matchs sous le maillot de Monaco la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives.

  • Manchester City officialise la signature de Ndiaye

    Manchester City a finalisé le recrutement d'Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, dans une transaction dont le montant pourrait atteindre 65 millions de livres sterling, selon des sources de « Sky Sports ».

    Le joueur, âgé de 26 ans, a signé un contrat courant jusqu'en 2031, Manchester City versant une somme fixe de 60 millions de livres sterling, à laquelle s'ajoutent 5 autres millions sous forme de variables.

    Ce mouvement de Manchester City vise à renforcer ses options offensives, après avoir laissé partir Savinho et Omar Marmoush à Tottenham plus tôt dans le mois, ce qui a réduit les options dont dispose Enzo Maresca au poste d'ailier.

    De son côté, Everton s'emploie à trouver un accord pour recruter en prêt l'attaquant Joshua Zirkzee de Manchester United.

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  • Un joueur d'Arsenal renforce les rangs de Dortmund

    Le Borussia Dortmund a annoncé la signature d'Ethan Nwaneri, joueur d'Arsenal, sous la forme d'un prêt d'une saison.

    Le club allemand s'est tourné vers le marché des transferts pour renforcer son effectif après la grave blessure au genou subie par sa recrue Yiannis Konstantelias.

    Nwaneri était une cible de Dortmund lors du dernier mercato estival, avant que le club ne parvienne enfin à s'attacher ses services cet été.

    Mikel Arteta et la direction d'Arsenal souhaitent que le jeune joueur bénéficie d'un temps de jeu régulier, ce qui a poussé le club à accepter son départ temporaire vers le championnat allemand.

  • Le gardien de Chelsea vers Côme

    Le gardien espagnol Robert Sanchez a finalisé son transfert de Chelsea vers le club italien de Côme sous forme de prêt d'une saison.

    Sanchez a reculé dans la hiérarchie des gardiens de Chelsea après le recrutement de l'Argentin Emiliano Martinez en provenance d'Aston Villa, ce qui l'a conduit à décider de tenter une nouvelle expérience en Serie A.

    Dans d'autres transferts, le milieu de terrain Dario Essugo a rejoint Strasbourg sous forme de prêt d'une saison, après avoir suscité l'intérêt de Hull City lors de la période de transferts actuelle.

    L'attaquant David Washington a lui aussi finalisé son transfert définitif vers Strasbourg, trois ans après son arrivée à Chelsea en provenance de Santos pour 17,1 millions de livres sterling, lui qui n'a disputé que trois matchs.

    L'attaquant Dujuan Richards a également rejoint Wimbledon sous forme de prêt d'une saison.

  • Une nouvelle recrue pour Liverpool

    Liverpool a annoncé, ce mardi, une nouvelle recrue quelques heures avant la fermeture du mercato estival. Le club a publié un communiqué officiel, dans lequel il a confirmé être parvenu à un accord pour recruter le gardien de but Luka Broegmans, en provenance du club belge de Genk.

    Le joueur, âgé de 18 ans, a signé un contrat longue durée avec Liverpool au centre d'entraînement AXA.

    Selon la BBC, le montant du transfert s'élève à 30 millions de livres sterling, bonus compris, et le joueur restera à Genk sous forme de prêt cette saison avant de rejoindre Anfield avant le début de la saison 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli à Riyad

    Le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, est arrivé dans la capitale saoudienne Riyad, en vue de son transfert au club d'Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival.

    Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a publié une vidéo montrant Martinelli après son arrivée à Riyad, avant qu'il ne monte dans une voiture privée pour finaliser son contrat avec « Al-Zaeem » lors du mercato estival en cours.

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  • Prêt de la star de Newcastle à la Juventus

    Newcastle United a annoncé le départ de son attaquant allemand Nick Woltemade, âgé de 24 ans, vers la Juventus italienne sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

    Woltemade avait rejoint Newcastle lors du dernier mercato estival dans le cadre d'un transfert important d'une valeur de 75 millions d'euros, mais il a livré une première saison en dents de scie avec les Magpies, après avoir inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matchs.

    Le club a confirmé dans un communiqué officiel le transfert de l'attaquant allemand à la Juventus, précisant : « Un nouveau joueur rejoint l'effectif de l'entraîneur Luciano Spalletti cette saison, alors que Nick Woltemade quitte Newcastle pour rejoindre la Juventus sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027. »

  • Barça : aucun nouveau transfert

    Le FC Barcelone a fermé la porte à la possibilité de conclure une nouvelle recrue durant les dernières heures du mercato estival, affirmant que l'effectif ne connaîtra aucun ajout avant la clôture du marché des transferts.

    Deco, le directeur sportif du club catalan, a confirmé, dans des déclarations au réseau « Gigantes », qu'il n'y avait aucune intention de recruter un nouveau joueur au cours des dernières heures, mettant ainsi fin à l'espoir du Barça d'enrôler un nouveau défenseur, malgré les informations qui évoquaient d'éventuelles manœuvres du club à ce poste.

    Gabriel Jesus sera la dernière recrue du Barça durant l'actuelle période des transferts, après que le club a également signé Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri et Dominik Livakovic pour l'équipe première.

  • Harvey Elliott rejoint la Liga

    Le club de Valence a officialisé la signature de l'Anglais Harvey Elliott, en provenance de Liverpool sous forme de prêt, afin de renforcer les rangs de l'équipe la saison prochaine.

    Âgé de 23 ans, Elliott devrait apporter la qualité dont Valence a besoin au milieu de terrain, après que le club espagnol a finalisé son accord avec Liverpool au cours des dernières heures.

    Aux termes de l'accord, le joueur rejoindra Valence sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans que le contrat n'inclue d'option d'achat définitif.

  • Mostafa Mohamed de retour en Turquie

    Le club turc de Konyaspor a annoncé ce mardi la signature de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed pour un contrat de 3 ans, en provenance de Nantes après une grave crise avec le club français.

    Le compte de Konyaspor sur la plateforme X a publié une vidéo de bienvenue à Mostafa Mohamed, dans laquelle la star égyptienne apparaît avec sa célèbre célébration de l'arc et de la flèche, qui incarne l'emblème de son ancien club, le Zamalek.

    Mostafa Mohamed n'est pas un inconnu du championnat turc, puisqu'il a déjà porté le maillot de Galatasaray en 2021.

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  • Un transfert historique en Premier League

    Manchester City a bouclé la signature de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, dans l'un des plus gros transferts du mercato estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le passage du joueur à l'Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans les informations sur les transferts, a annoncé que l'affaire était conclue, confirmant que son montant dépasse 125 millions de livres sterling, au terme de longues négociations entre les deux clubs, tandis que le joueur se prépare à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert.

    Avec ce montant, Enzo Fernández devient le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, dépassant le précédent record détenu par le Suédois Alexander Isak, qui avait rejoint Liverpool en provenance de Newcastle United pour 125 millions de livres sterling.

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  • La Juventus recrute un joueur sénégalais

    La Juventus a annoncé le recrutement du Sénégalais Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham, sous forme de prêt d'une saison.

    L'accord comprend une clause obligeant le club italien à acheter le joueur pour 25,6 millions de livres sterling, si un certain nombre de conditions liées aux performances du joueur durant la période de prêt sont remplies.

  • Al-Buleahi vers Al-Shabab

    Le club d'Al-Shabab a annoncé la signature du défenseur international saoudien Ali Al-Bulaihi d'une manière spectaculaire, que certains ont considérée comme une provocation envers le voisin et rival Al-Hilal.

    Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le réseau « X », un communiqué annonçant la signature d'Ali Al-Bulaihi pour une durée d'une saison.

    Mais l'élément marquant de cette annonce n'était pas le communiqué lui-même, plutôt ce qu'a écrit Al-Shabab sur son compte, en commentant le communiqué en ces termes : « Ali Al-Bulaihi chez le grand de la capitale », une description que les supporters d'Al-Hilal attribuent à leur propre équipe.

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  • Wolfsburg arrive à Turin

    La Juventus s'apprête à accueillir l'attaquant allemand Nick Woltemade dans la ville de Turin, après l'avoir choisi pour renforcer le secteur offensif de l'équipe sous forme de prêt lors de la saison en cours, en raison de sa puissance physique et de sa présence sur le terrain.

    L'attaquant allemand est déjà arrivé à Turin, où il doit passer sa visite médicale en vue de son intégration dans les rangs de la Juventus, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad annonce le départ de Diaby

    Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé le départ de sa star française Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen, en Allemagne, lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

    Al-Ittihad a publié une vidéo, sur son compte officiel sur le réseau « X », dans laquelle il retrace les meilleurs moments de Diaby avec l'équipe, sous le titre « Il laisse un héritage et s'en va ».

    Le club saoudien a annoncé son accord pour la vente de l'ailier français au Bayer Leverkusen, en le remerciant pour la période qu'il a passée en son sein.

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  • Enfin : le Barça annonce son nouvel attaquant

    Le FC Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

    Le Barça a déclaré, dans un communiqué officiel : « Arsenal et le FC Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Gabriel Jesus vers le club catalan, où l'attaquant brésilien a signé un contrat de trois saisons avec Barcelone. »

    Et d'ajouter : « Gabriel Jesus est né à São Paulo, au Brésil, le 3 avril 1997, et a débuté sa carrière footballistique dans sa ville natale avec le club d'Anhanguera. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Palmeiras São Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Il a disputé ses premiers matchs avec l'équipe en mars 2015, a remporté avec elle la Coupe du Brésil en 2015 et le Championnat en 2016, et a également reçu le prix du meilleur joueur du Championnat brésilien en 2016. »

  • Officiellement : un joueur d'Arsenal file en Bundesliga

    Arsenal a officialisé le transfert de son milieu de terrain portugais Fábio Vieira, âgé de 26 ans, au Hambourg SV.

    Vieira avait rejoint Arsenal en 2022 et disputé 49 matchs sous le maillot des Gunners, avant de retourner au club où il évoluait en prêt la saison dernière, dans le cadre d'une transaction estimée à environ 10 millions d'euros.

  • Le Bayern Munich se retire du marché des transferts

    Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé que le club ne conclurait aucun nouveau transfert durant le reste du mercato, malgré le départ possible de certains joueurs au cours de la période à venir.

    Freund a déclaré aux médias allemands : « Il ne se passera plus rien concernant les nouvelles recrues. Quant aux départs, le mercato restera ouvert après aujourd'hui dans certains pays, donc quelque chose pourrait se produire. »

    Il a également confirmé que Sacha Boey s'entraînait à l'écart dans l'attente d'un éventuel départ du club, tandis que ce dernier a finalement décidé de compter sur le maintien de Hiroki Ito dans ses rangs.

  • Un transfert italien pour Chelsea

    Le club de Chelsea a annoncé son accord pour le transfert du défenseur international italien Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta, le joueur devant officiellement rejoindre les rangs de l'équipe en 2027.

    Ahanor, âgé de 18 ans, a disputé 35 matchs avec l'Atalanta la saison dernière, lors de sa première saison dans la ville de Bergame, après avoir rejoint l'équipe en provenance du Genoa en juillet 2025.

    Le niveau remarquable affiché par Ahanor avec son club a contribué à lui offrir l'opportunité de représenter la première équipe nationale italienne, lui qui a disputé ses deux premiers matchs au niveau international au mois de juin dernier.

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  • Le joueur sénégalais de Paris à Aston Villa

    Aston Villa a officialisé la signature du jeune attaquant sénégalais Ibrahim Mbaye en provenance du Paris Saint-Germain, pour un transfert d'une valeur de 55 millions d'euros. Le joueur de 18 ans va ainsi entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League.

    Le transfert était entré dans sa phase finale ces derniers jours, après que les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le mouvement du joueur, avant que Mbaye ne se rende en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa.

    Mbaye rejoint Aston Villa après un passage court mais riche au Paris Saint-Germain, dont il avait intégré l'académie à l'âge de 10 ans, avant de monter en équipe première et de disputer sa première rencontre professionnelle en août 2024, alors qu'il était âgé de 16 ans, 6 mois et 23 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter un match avec le club parisien.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Accord de principe sur le transfert tant attendu

    Manchester City est parvenu à un accord de principe avec Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernández, dans une opération qui approche de sa conclusion dans les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts.

    Selon le journal britannique « The Sun », les dirigeants de Manchester City avaient finalement entamé des négociations directes avec leur club rival en Premier League au sujet de la signature du milieu de terrain de 25 ans, hier lundi.

    Fernández se prépare à faire ses retrouvailles avec son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à la tête de Manchester City sur le banc de touche de l'Etihad Stadium au cours de l'été.

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  • L'Atlético Madrid se positionne pour recruter Tagliafico

    L'Atlético Madrid travaille à s'attacher les services de l'arrière gauche argentin Nicolás Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais, pour renforcer son effectif lors du mercato, selon le journal espagnol « As ».

    Le joueur a déjà donné son feu vert pour finaliser l'opération, alors que le club madrilène fait face à la concurrence de la Juventus pour son recrutement.

  • L'échec du transfert de Richarlison à Everton

    Selon la chaîne Sky Sports, le Brésilien Richarlison ne fera pas son retour à Everton, 4 ans après son départ du club, l'attaquant brésilien, dont le nom a été associé à un départ, devant selon toute attente rester dans les rangs de Tottenham.

    Il ne s'agissait pas du seul revers essuyé par les Toffees, puisque la chaîne Sky Allemagne a rapporté que Jamie Leweling, le milieu offensif international anglais de Stuttgart, a lui aussi refusé une offre du club de la ville de Liverpool, qui avait proposé 43 millions d'euros pour s'attacher ses services.

    L'AS Rome n'est pas non plus parvenue à trouver un accord au sujet du même joueur, tandis qu'Everton pourrait réussir à boucler d'autres transferts, parmi lesquels un éventuel recrutement de Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco.

  • Un joueur de Chelsea se rapproche de Tottenham

    Mykhailo Mudryk, la star de Chelsea, s'est rapproché d'un transfert officiel vers Tottenham Hotspur lors du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Mykhailo Mudryk va rejoindre Tottenham. Tout a été convenu, y compris les conditions personnelles du contrat. »

    Et Romano d'ajouter : « Mudryk va rejoindre Tottenham sous forme de prêt payant, et il est aussi entendu que l'accord comprend une clause permettant l'achat du joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

  • Le PSG ferme la porte du mercato

    Le club parisien a tenté au cours des dernières 24 heures de recruter l'un des joueurs offensifs, mais sans succès.

    Selon la chaîne RMC, les mouvements du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts sont terminés, du moins en ce qui concerne les nouvelles recrues. Sur le plan des départs, la situation du Portugais Renato Sanches reste à surveiller.

    Le Paris Saint-Germain a réalisé un marché des transferts historique au niveau des joueurs sortants, ses ventes ayant atteint une valeur d'environ 370 millions d'euros.

  • Arsenal et Dortmund trouvent un accord

    Le Borussia Dortmund a conclu un joli coup offensif en provenance d'Arsenal dans les dernières heures du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord verbal pour recruter Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. L'affaire est bouclée ! ».

    Et Romano d'ajouter : « Le prêt de Nwaneri pour une saison complète en provenance d'Arsenal a été acté, après que le joueur a donné son accord à cette démarche au cours des dernières heures. »

  • Icardi va-t-il faire son retour en Italie ?

    La Lazio étudie la possibilité de recruter l'attaquant argentin Mauro Icardi, selon le journal « La Gazzetta dello Sport ».

    L'agent du joueur, Litterio Pino, a déclaré : « La Lazio ? On en parle. »

    L'attaquant argentin, âgé de 33 ans, évolue sous les couleurs de Galatasaray en Turquie depuis 2022, après avoir connu une expérience au Paris Saint-Germain.

  • Nouveau prêt pour Grealish

    Jack Grealish, la star de Manchester City, a accepté de rejoindre Everton sous forme de prêt lors du mercato estival en cours, après une précédente expérience à Aston Villa.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Jack Grealish passera sa visite médicale mardi, en vue de son arrivée à Everton. L'affaire est bouclée. »

    Et Romano d'ajouter : « Un accord a été trouvé avec Manchester City concernant le transfert de Grealish sous forme de prêt, après avoir obtenu l'accord du joueur pour rejoindre Everton. »