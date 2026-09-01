Le rideau est officiellement tombé sur le marché des transferts estival dans les grands championnats européens, après l'expiration du délai fixé aux clubs pour finaliser leurs opérations, la fenêtre devant rouvrir en janvier prochain.

Le marché des transferts a fermé ses portes en Angleterre et en Espagne à 1h00 du matin, mercredi, heure de La Mecque, tandis qu'il a pris fin en France, en Allemagne et en Italie à 21h00, mardi.

Mais malgré la fermeture du marché des transferts, le suspense n'est pas encore terminé, car plusieurs opérations attendent encore d'être officialisées, après que des accords ont été trouvés à leur sujet avant l'expiration de la date limite.

Au-delà des grands championnats européens, les transferts se poursuivent en Turquie jusqu'à vendredi prochain, tandis que le mercato prend fin au Mexique le 11 septembre en cours, et au Portugal le 15 du même mois, la date limite s'étendant en Arabie saoudite jusqu'au 12 octobre prochain.

Voici les principales opérations et coulisses du dernier jour du marché des transferts dans les cinq grands championnats européens.

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