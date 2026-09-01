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Loai Mohamed

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Enzo, Jesus et bien d'autres : découvrez les transferts les plus importants de ces dernières heures sur le marché

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Voici les principaux transferts et coulisses de la dernière journée du mercato estival dans les grands championnats européens

Le rideau est officiellement tombé sur le marché des transferts estival dans les grands championnats européens, après l'expiration du délai fixé aux clubs pour finaliser leurs opérations, la fenêtre devant rouvrir en janvier prochain.

Le marché des transferts a fermé ses portes en Angleterre et en Espagne à 1h00 du matin, mercredi, heure de La Mecque, tandis qu'il a pris fin en France, en Allemagne et en Italie à 21h00, mardi.

Mais malgré la fermeture du marché des transferts, le suspense n'est pas encore terminé, car plusieurs opérations attendent encore d'être officialisées, après que des accords ont été trouvés à leur sujet avant l'expiration de la date limite.

Au-delà des grands championnats européens, les transferts se poursuivent en Turquie jusqu'à vendredi prochain, tandis que le mercato prend fin au Mexique le 11 septembre en cours, et au Portugal le 15 du même mois, la date limite s'étendant en Arabie saoudite jusqu'au 12 octobre prochain.

Voici les principales opérations et coulisses du dernier jour du marché des transferts dans les cinq grands championnats européens.

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  • Le plus cher de Premier League : Enzo signe officiellement à City

    L'Argentin Enzo Fernandez a bouclé son transfert de Chelsea à Manchester City, dans le cadre d'une opération d'un montant de 125 millions de livres sterling, après avoir signé un contrat de 5 ans avec le club.

    Avec ce transfert, Fernandez devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League à égalité, et retrouve son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, à l'Etihad Stadium.

    Chelsea disposait de la possibilité de renoncer à conclure l'opération, après l'échec de ses négociations pour recruter le milieu de terrain de Monaco Lamine Camara comme remplaçant de Fernandez, mais le club a décidé d'autoriser le transfert du joueur et de finaliser l'accord.

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  • L'effondrement du transfert de l'Atlético Madrid

    La tentative de l'Atlético Madrid de recruter l'Argentin Nicolás Tagliafico sous forme de prêt a échoué, selon le journal « As ».

    Le club madrilène était pourtant parvenu à un accord concernant cette opération, mais l'absence d'une marge suffisante dans le plafond salarial a empêché la finalisation du transfert du joueur.

  • Échec du transfert de Camara à Chelsea

    Le transfert de Lamine Camara à Chelsea a échoué, alors que le milieu de terrain devait rejoindre le club londonien pour compenser le départ d'Enzo Fernandez.

    Le réseau « Sky Sports » a rapporté que Chelsea était parvenu à un accord écrit et complet avec Monaco, avant que le club français ne revienne sur cet accord.

    La chaîne a ajouté que Monaco avait renégocié le transfert de Folarin Balogun à Everton, avant de revenir sur l'accord qu'il avait précédemment confirmé avec Chelsea.

    Elle a souligné que la direction de Chelsea éprouvait une vive colère et estimait que Monaco avait agi d'une manière gravement dénuée de professionnalisme.

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  • Grealish de retour à Everton

    Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, a officiellement rejoint les rangs d'Everton sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

    La période de prêt s'étend jusqu'à la fin du contrat du joueur avec Manchester City à l'Etihad Stadium.

  • Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain

    Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa relation avec le joueur portugais Renato Sanches, après avoir officiellement résilié son contrat à l'amiable, alors qu'il restait un an avant son terme.

    Le milieu de terrain, âgé de 29 ans, avait rejoint le club parisien en 2022, mais il n'a disputé que 27 matches sous le maillot de l'équipe durant toute sa période.

    Sanches est désormais un joueur libre et peut signer dans n'importe quel club qu'il souhaite rejoindre.

  • Manchester United rejette l'offre d'Everton

    Manchester United a rejeté une offre d'Everton visant à recruter son attaquant Joshua Zirkzee sous forme de prêt.

    Selon le réseau « Sky Sports », Everton a proposé de verser une somme globale proche de 10 millions de livres sterling, incluant le salaire du joueur pour toute la saison ainsi que le montant du prêt.

    Manchester United avait engagé des négociations avec la Juventus et la Fiorentina au sujet du prêt de l'attaquant, mais ces deux tentatives n'ont pas abouti.

    Toutefois, la direction de Manchester United a estimé que la démarche d'Everton était tardive, et que la valeur financière de l'offre n'était pas suffisamment attractive pour l'accepter.

  • L'Ayenaoui rejoint le RB Leipzig

    Le club allemand a annoncé être parvenu à un accord avec la Roma pour recruter l'international marocain Neil El Aynaoui sous forme de prêt.

    Selon les informations rapportées par le journaliste Fabrizio Romano, le montant du prêt s'élève à 4 millions d'euros, l'accord incluant une option d'achat fixée à 25 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur le montant de tout futur transfert du joueur.

    El Aynaoui figurait parmi les noms les plus en vue lors des rencontres de la Coupe du monde.

  • Le Barça annonce le départ de l'un de ses joueurs

    Le Barça a annoncé être parvenu à un accord avec le club italien de Venise concernant le transfert du milieu offensif espagnol Toni Fernández.

    Le club catalan a confirmé avoir conservé une option de rachat du joueur, ainsi qu'un pourcentage sur le montant d'une éventuelle revente future.

    Fernández, âgé de 18 ans, a disputé deux matchs sous le maillot du Barça la saison dernière.

    Pour plus de détails, cliquez ici

  • Manchester United renonce à recruter Nuri

    Manchester United a étudié la possibilité de recruter l'Algérien Rayan Aït-Nouri, joueur de Manchester City, afin de renforcer le poste d'arrière gauche, et ce dans les dernières heures du mercato.

    Selon la chaîne « Sky Sports », le club a renoncé à finaliser l'opération après que l'accord proposé eut inclus une clause l'obligeant à acheter définitivement le joueur à l'issue de la période de prêt.

    Manchester United préfère reporter l'investissement à ce poste jusqu'à l'été prochain, dans le but de conclure un transfert de longue durée, permettant ainsi à Luke Shaw de rester l'arrière gauche titulaire de l'équipe première.

  • Modric à Tottenham sous forme de prêt

    L'Ukrainien Mykhaylo Mudryk a finalisé son transfert de Chelsea vers Tottenham sous la forme d'un prêt d'une saison.

    L'accord comprend une option permettant à Tottenham d'acquérir définitivement l'ailier, après que le joueur a été absent des matchs officiels depuis novembre 2024 en raison d'une suspension liée au dopage, avant que l'affaire ne soit tranchée en juillet dernier.

  • Chelsea trouve un accord pour recruter le remplaçant d'Enzo Fernández

    Chelsea est parvenu à un accord avec Monaco pour le transfert du milieu de terrain Lamine Camara, dans une opération estimée à 47 millions de livres sterling.

    Camara devrait signer un contrat d'une durée de 6 ans avec le club londonien, après avoir passé avec succès sa visite médicale, selon la chaîne « Sky Sports ».

    Cette transaction intervient quelques heures après l'accord de Chelsea pour vendre l'Argentin Enzo Fernandez à Manchester City contre 125 millions de livres sterling, dans une opération qui égale le record britannique.

    Camara a disputé 31 matches sous le maillot de Monaco la saison dernière, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

  • Manchester City officialise l'arrivée de Ndiaye

    Manchester City a bouclé la signature d'Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, dans un transfert dont le montant pourrait atteindre 65 millions de livres sterling, selon les informations de « Sky Sports ».

    Le joueur, âgé de 26 ans, a signé un contrat qui court jusqu'en 2031, Manchester City versant une somme fixe de 60 millions de livres sterling, à laquelle s'ajoutent 5 autres millions sous forme de bonus.

    Cette initiative de Manchester City vise à renforcer ses options offensives, après avoir laissé partir Savio et Omar Marmoush vers Tottenham plus tôt dans le mois, ce qui a réduit les solutions à la disposition d'Enzo Maresca au poste d'ailier.

    De son côté, Everton s'emploie à trouver un accord pour le prêt de l'attaquant Joshua Zirkzee en provenance de Manchester United.

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  • Un joueur d'Arsenal renforce les rangs de Dortmund

    Le Borussia Dortmund a annoncé la signature d'Ethan Nwaneri, joueur d'Arsenal, sous forme de prêt d'une saison.

    Le club allemand s'est tourné vers le marché des transferts pour renforcer son effectif après la grave blessure au genou subie par la recrue Yannis Konstantelias.

    Nwaneri était une cible de Dortmund lors du dernier mercato estival, avant que le club ne parvienne finalement à s'attacher ses services cet été.

    Mikel Arteta et la direction d'Arsenal souhaitent que le jeune joueur bénéficie d'un temps de jeu régulier, ce qui a poussé le club à accepter son départ temporaire vers le championnat allemand.

  • Le gardien de Chelsea rejoint le Côme

    Le gardien espagnol Robert Sánchez a finalisé son transfert de Chelsea vers le club italien de Côme sous forme de prêt d'une saison.

    Sánchez a reculé dans la hiérarchie des gardiens de Chelsea après le recrutement par le club de l'Argentin Emiliano Martínez, en provenance d'Aston Villa, ce qui l'a décidé à tenter une nouvelle expérience en Serie A.

    Dans d'autres transferts, le milieu de terrain Dário Essugo a rejoint Strasbourg sous forme de prêt d'une saison, après avoir été dans le viseur de Hull City lors de la fenêtre de transferts actuelle.

    L'attaquant David Washington a également finalisé son transfert définitif vers Strasbourg, trois ans après son arrivée à Chelsea en provenance de Santos pour 17,1 millions de livres sterling, lui qui n'aura disputé que trois matchs.

    L'attaquant Dujuan Richards a lui aussi rejoint Wimbledon sous forme de prêt d'une saison.

  • Un nouveau transfert pour Liverpool

    Le club de Liverpool a annoncé, mardi, une nouvelle recrue quelques heures avant la fermeture du mercato estival. Le club a publié un communiqué officiel, dans lequel il a confirmé être parvenu à un accord pour recruter le gardien de but Luca Bruggemans, en provenance du club belge de Genk.

    Le joueur âgé de 18 ans a signé un contrat de longue durée avec l'équipe de Liverpool au centre d'entraînement AXA.

    Selon la BBC, le montant de la transaction s'élève à 30 millions de livres sterling, bonus compris, et il restera à Genk sous forme de prêt cette saison avant de rejoindre Anfield avant le début de la saison 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli à Riyad

    Le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, est arrivé dans la capitale saoudienne Riyad, en vue de rejoindre le club d'Al-Hilal lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

    Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a publié une vidéo montrant Martinelli après son arrivée à Riyad, avant qu'il ne monte dans une voiture privée en route pour finaliser son contrat avec « Al-Zaeem » lors du mercato estival en cours.

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  • Le prêt d'une star de Newcastle à la Juventus

    Le club de Newcastle United a annoncé le départ de son attaquant allemand Nick Woltemade, âgé de 24 ans, à la Juventus en Italie sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

    Woltemade avait rejoint Newcastle lors du dernier mercato estival dans le cadre d'un transfert important d'une valeur de 75 millions d'euros, mais il a livré une première saison en dents de scie avec les « Magpies », après avoir inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matches.

    Le club a confirmé dans un communiqué officiel le transfert de l'attaquant allemand à la Juventus, précisant : « Un nouveau joueur rejoint l'effectif de l'entraîneur Luciano Spalletti cette saison, alors que Nick Woltemade quitte Newcastle pour s'engager avec la Juventus sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027. »

  • Barcelone : pas de nouveaux transferts

    Le FC Barcelone a fermé la porte à la possibilité de conclure une nouvelle recrue durant les dernières heures du marché des transferts estival, assurant que l'effectif de l'équipe ne connaîtra aucun ajout avant la fin du mercato.

    Deco, le directeur sportif du club catalan, a affirmé dans des déclarations au réseau « Gigantes » qu'il n'y avait aucune intention de recruter un nouveau joueur durant les dernières heures, mettant ainsi un terme à l'espoir du Barça d'enrôler un nouveau défenseur, malgré les informations faisant état de mouvements possibles du club à ce poste.

    Gabriel Jesus sera la dernière recrue du Barça lors de cette période de transferts, après que le club avait également recruté Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri et Dominik Livakovic pour l'équipe première.

  • Harvey Elliott rejoint la Liga

    Le club de Valence a officialisé la signature de l'Anglais Harvey Elliott, en provenance de Liverpool sous forme de prêt, pour renforcer l'effectif de l'équipe la saison prochaine.

    Âgé de 23 ans, Elliott devrait apporter la qualité dont Valence a besoin au milieu de terrain, après que le club espagnol a finalisé son accord avec Liverpool au cours des dernières heures.

    En vertu de cet accord, le joueur rejoindra Valence sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans que le contrat n'inclue d'option d'achat définitive.

  • Mostafa Mohamed de retour en Turquie

    Le club turc de Konyaspor a annoncé ce mardi la signature de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed, avec un contrat de 3 ans, en provenance de Nantes après une grave crise avec le club français.

    Le compte de Konyaspor sur la plateforme X a publié une vidéo de bienvenue pour Mostafa Mohamed, dans laquelle la star égyptienne apparaît en train de réaliser sa célèbre célébration de l'arc et de la flèche, symbole de son ancien club, le Zamalek.

    Mostafa Mohamed n'est pas un inconnu du championnat turc, puisqu'il a déjà porté le maillot de Galatasaray en 2021.

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  • Un transfert historique en Premier League

    Manchester City a bouclé la signature de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, dans l'un des plus gros transferts du marché estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur à l'Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans les informations relatives aux transferts, a annoncé que l'affaire était conclue, précisant que son montant dépasse les 125 millions de livres sterling, au terme de longues négociations entre les deux clubs, tandis que le joueur s'apprête à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert.

    Avec ce montant, Enzo Fernández devient le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League anglaise, dépassant le précédent record détenu par le Suédois Alexander Isak, qui avait quitté Newcastle United pour Liverpool contre 125 millions de livres sterling.

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  • La Juventus s'attache les services d'un joueur sénégalais

    La Juventus a annoncé le recrutement du Sénégalais Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham, sous forme de prêt d'une durée d'une saison.

    L'accord comprend une clause obligeant le club italien à acheter le joueur pour un montant de 25,6 millions de livres sterling, dès lors qu'un certain nombre de conditions liées aux performances du joueur durant la période de prêt seront remplies.

  • Al-Buleahi vers Al-Shabab

    Le club d'Al-Shabab a annoncé la signature du défenseur international saoudien Ali Al-Bulaihi d'une manière spectaculaire, que certains ont considérée comme une provocation à l'égard du voisin et rival, le club d'Al-Hilal.

    Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le site « X », un communiqué à travers lequel il a annoncé la signature d'Ali Al-Bulaihi pour une durée d'une saison.

    Cependant, l'élément marquant de cette annonce n'était pas le communiqué lui-même, mais ce qu'Al-Shabab a écrit sur son compte, où il a commenté le communiqué en déclarant : « Ali Al-Bulaihi chez le grand de la capitale », une description que les supporters d'Al-Hilal attribuent à leur équipe.

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  • Woltemade arrive à Turin

    La Juventus s'apprête à accueillir l'attaquant allemand Nick Woltemade dans la ville de Turin, après l'avoir choisi pour renforcer la ligne offensive de l'équipe sous forme de prêt durant la saison actuelle, en raison de sa puissance physique et de sa présence sur le terrain.

    L'attaquant allemand est déjà arrivé à Turin, où il devrait passer sa visite médicale en vue de rejoindre les rangs de la Juventus, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad officialise le départ de Diaby

    Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé le départ de sa star française Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen, en Allemagne, au cours de l'actuelle période de transferts estivale.

    Al-Ittihad a publié une vidéo, via son compte officiel sur le réseau « X », dans laquelle il revient sur les plus beaux moments de Diaby avec l'équipe, sous le titre « Il a laissé un héritage et il est parti ».

    Le club saoudien a annoncé son accord pour la vente de l'ailier français au Bayer Leverkusen, en le remerciant pour la période passée dans ses rangs.

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  • Enfin : le Barça annonce l'arrivée de son nouvel attaquant

    Le FC Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

    Le Barça a déclaré, dans un communiqué officiel : « Arsenal et Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Gabriel Jesus dans les rangs du club catalan, l'attaquant brésilien ayant signé un contrat de trois saisons avec Barcelone. »

    Et d'ajouter : « Gabriel Jesus est né à São Paulo, au Brésil, le 3 avril 1997, et a débuté sa carrière footballistique dans sa ville natale avec le club d'Anhanguera. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Palmeiras São Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Il a disputé ses premiers matchs avec l'équipe en mars 2015, et a remporté avec elle la Coupe du Brésil en 2015 et le championnat en 2016, en plus d'obtenir le prix de meilleur joueur du championnat brésilien en 2016. »

  • Officiellement : un joueur d'Arsenal rejoint la Bundesliga

    Arsenal a officiellement annoncé le transfert de son milieu de terrain portugais Fábio Vieira, âgé de 26 ans, à Hambourg.

    Vieira avait rejoint Arsenal en 2022 et disputé 49 matchs sous le maillot des Gunners, avant de retourner au club où il évoluait en prêt la saison dernière, dans le cadre d'un transfert d'une valeur d'environ 10 millions d'euros.

  • Le Bayern Munich se retire du marché des transferts

    Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a assuré que le club ne conclurait aucun nouveau transfert durant le reste du marché des transferts, malgré le possible départ de certains joueurs au cours de la période à venir.

    Freund a déclaré aux médias allemands : « Il ne se passera plus rien concernant les nouvelles recrues. Quant aux départs, le marché des transferts restera ouvert après aujourd'hui dans certains pays, il pourrait donc se passer quelque chose. »

    Il a également confirmé que Sacha Boey s'entraîne à l'écart dans l'attente d'un éventuel départ du club, tandis que ce dernier a finalement décidé de compter sur le maintien de Hiroki Ito dans ses rangs.

  • Une recrue italienne pour Chelsea

    Chelsea a annoncé être parvenu à un accord pour recruter le défenseur international italien Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta, le joueur devant officiellement rejoindre les rangs de l'équipe en 2027.

    Âgé de 18 ans, Ahanor a disputé 35 matches avec l'Atalanta la saison dernière, lors de sa première saison dans la ville de Bergame, après avoir rejoint le club en provenance de Gênes en juillet 2025.

    Le niveau remarquable affiché par Ahanor avec son club a contribué à lui offrir l'occasion de représenter la première sélection italienne, disputant ses deux premiers matches au niveau international au mois de juin dernier.

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  • Le joueur sénégalais de Paris à Aston Villa

    Le club d'Aston Villa a officialisé le recrutement du jeune attaquant sénégalais Ibrahim Mbaye, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 55 millions d'euros. Le joueur de 18 ans entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League.

    La transaction était entrée dans ses dernières étapes ces derniers jours, après que les deux clubs eurent trouvé un accord concernant le transfert du joueur, avant que Mbaye ne s'envole vers l'Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa.

    Mbaye rejoint Aston Villa après un passage court mais riche au Paris Saint-Germain, dont il avait intégré l'académie à l'âge de dix ans, avant d'être promu en équipe première et de disputer son premier match professionnel en août 2024, alors qu'il était âgé de 16 ans, 6 mois et 23 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter un match avec le club parisien.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Accord de principe sur le transfert tant attendu

    Manchester City est parvenu à un accord de principe avec Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernández, dans une transaction en passe d'être bouclée dans les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts.

    Selon le journal britannique « The Sun », les responsables de Manchester City avaient finalement ouvert des négociations directes avec leur rival de Premier League au sujet du transfert du milieu de terrain de 25 ans, hier lundi.

    Fernández s'apprête à faire ses retrouvailles avec l'ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à la tête de Manchester City depuis le banc de touche à l'Etihad Stadium durant l'été.

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  • L'Atlético Madrid en mouvement pour recruter Tagliafico

    L'Atlético Madrid travaille à la signature de l'arrière gauche argentin Nicolas Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais, pour renforcer son effectif durant la période des transferts, selon le journal espagnol « As ».

    Le joueur a déjà donné son feu vert pour finaliser le transfert, alors que le club madrilène fait face à la concurrence de la Juventus pour sa signature.

  • Échec du transfert de Richarlison à Everton

    Selon la chaîne « Sky Sports », le Brésilien Richarlison ne fera pas son retour à Everton, 4 ans après son départ du club, l'attaquant brésilien, dont le nom avait été associé à un départ, devant rester dans les rangs de Tottenham.

    Ce ne fut pas le seul coup dur encaissé par les « Toffees », puisque la chaîne « Sky Allemagne » a rapporté que Jamie Leweling, le milieu offensif international anglais de Stuttgart, a lui aussi refusé une offre du club de la ville de Liverpool, qui avait proposé 43 millions d'euros pour s'attacher ses services.

    La Roma a également échoué à trouver un accord au sujet du même joueur, tandis qu'Everton pourrait réussir à boucler d'autres transferts, parmi lesquels un éventuel recrutement de Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco.

  • Un joueur de Chelsea proche de Tottenham

    Mykhaylo Mudryk, la star de Chelsea, s'est rapproché d'un transfert officiel vers Tottenham Hotspur durant le mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Mykhaylo Mudryk va rejoindre Tottenham. Tout a été convenu, y compris les conditions personnelles du contrat. »

    Et Romano d'ajouter : « Mudryk rejoindra Tottenham sous forme de prêt payant, et il est également entendu que l'accord comprend une clause permettant l'achat du joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

  • Le Paris Saint-Germain ferme la porte du mercato

    Le club parisien a tenté au cours des dernières 24 heures de recruter l'un des joueurs offensifs, mais sans succès.

    Selon RMC, le mercato du Paris Saint-Germain est terminé, du moins en ce qui concerne les nouvelles recrues. Sur le plan des départs, la situation du Portugais Renato Sanches reste à surveiller.

    Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato historique au niveau des joueurs sur le départ, le montant de ses ventes ayant atteint près de 370 millions d'euros.

  • Arsenal et Dortmund trouvent un accord

    Le Borussia Dortmund a bouclé une belle recrue offensive en provenance d'Arsenal dans les dernières heures du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord verbal pour recruter Ethan Nwaneri en provenance d'Arsenal. L'affaire est faite ! ».

    Et Romano d'ajouter : « Un prêt de Nwaneri pour une saison complète en provenance d'Arsenal a été convenu, après que le joueur a accepté cette étape au cours des dernières heures ».

  • Icardi va-t-il faire son retour en Italie ?

    La Lazio étudie la possibilité de recruter l'attaquant argentin Mauro Icardi, selon le journal « La Gazzetta dello Sport ».

    L'agent du joueur, Litterio Pino, a déclaré : « La Lazio ? Il y a des discussions à ce sujet. »

    L'attaquant argentin, âgé de 33 ans, évolue sous les couleurs du club turc de Galatasaray depuis 2022, après avoir connu une expérience avec le Paris Saint-Germain.

  • Nouveau prêt pour Grealish

    Jack Grealish, la star de Manchester City, a accepté de rejoindre Everton sous forme de prêt lors de ce mercato estival, après une précédente expérience à Aston Villa.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Jack Grealish passera sa visite médicale mardi, en vue de son arrivée à Everton. L'affaire est bouclée. »

    Romano a ajouté : « Un accord a été trouvé avec Manchester City concernant le transfert de Grealish sous forme de prêt, après avoir obtenu l'accord du joueur pour rejoindre Everton. »