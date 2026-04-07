Enrique : « Nous avons déjoué les pronostics favorables à Liverpool... et Hakimi a mis fin à cette période difficile »

Dans le cadre d'un match passionnant de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter Liverpool lors du match aller des quarts de finale. Le Parc des Princes accueillera cette rencontre de haut niveau demain soir, mercredi.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Luis Enrique a évoqué les préparatifs et ses attentes, soulignant qu'il n'y a pas de favori évident dans ce genre de rencontre, tout en mettant l'accent sur l'esprit d'équipe de ses joueurs.

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