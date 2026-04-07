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Enrique : « Nous avons déjoué les pronostics favorables à Liverpool... et Hakimi a mis fin à cette période difficile »

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Paris Saint-Germain vs Liverpool
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Luis Enrique
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L'entraîneur du Paris Saint-Germain tient à se venger des Reds au Parc des Princes

Dans le cadre d'un match passionnant de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter Liverpool lors du match aller des quarts de finale. Le Parc des Princes accueillera cette rencontre de haut niveau demain soir, mercredi. 

Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Luis Enrique a évoqué les préparatifs et ses attentes, soulignant qu'il n'y a pas de favori évident dans ce genre de rencontre, tout en mettant l'accent sur l'esprit d'équipe de ses joueurs.

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  • Les pronostics pour le match et l'absence du favori

    Lors de la conférence de presse de présentation, Enrique a déclaré qu'il était impossible de désigner une équipe favorite dans ce genre de matchs, précisant qu'il ne considérait pas son équipe comme favorite.

    L'entraîneur espagnol a ajouté que la saison dernière, tout le monde s'attendait à ce que Liverpool et le Paris Saint-Germain se qualifient pour la finale, mais que la situation est différente cette année, ce qui porte un coup dur aux ambitions des Reds.

    Il a insisté sur sa volonté de préserver l'identité de l'équipe en pratiquant un football spectaculaire et en profitant de la compétition européenne.

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  • Les blessés de Paris et la question du retour

    Le club a annoncé ce mardi matin le retour du joueur Bradley Barcola à l'entraînement collectif. Enrique a déclaré que le joueur manquait encore un peu de confiance et que le staff technique s'efforçait de lui offrir les meilleures conditions possibles, tout en lui laissant la décision finale quant à son état de préparation.

    Quant à Fabián Ruiz, l'entraîneur a confirmé qu'il faisait des progrès notables bien qu'il ne participe pas encore aux entraînements collectifs, soulignant que son retour nécessitait de la patience et des efforts supplémentaires, et que l'équipe s'attachait à donner aux joueurs la confiance nécessaire pour un rétablissement complet.

  • Ashraf Hakimi et la fin d'une période difficile

    Enrique a fait l'éloge du duo d'attaquants Gonzalo Ramos et Lee, soulignant que toute équipe aspirant à remporter des titres a besoin de joueurs de leur calibre, et s'est réjoui de leur présence au sein de l'effectif en raison de leur importance.

    Concernant Achraf Hakimi, il a indiqué que celui-ci avait traversé une période difficile en raison de blessures, mais qu'il avait fourni un effort considérable pour participer à la Coupe d'Afrique des nations, et qu'il était désormais dans un excellent état d'esprit, ce qui se répercutait positivement sur ses performances, faisant de lui un élément essentiel et très important pour l'équipe.

  • Bilan des confrontations précédentes et stratégie pour le match

    Enrique a évoqué le match de la saison dernière, qu'il a qualifié de « mondial », exprimant son souhait de disputer un match de même qualité mais avec un meilleur résultat. Il a souligné que l'ambiance au Parc des Princes était formidable et que jouer à domicile donnait un élan considérable à l'équipe.

    Concernant Iketike, qui fait son retour sur le terrain avec Liverpool, il a déclaré qu'il ne parlait généralement pas des joueurs qui sont partis, mais il a salué son impressionnante progression depuis ses débuts à Paris, où il est devenu un joueur international de premier plan.

    Quant au style de jeu, il a exprimé l’espoir de dominer la possession face à Liverpool, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche face à une équipe solide dirigée par un excellent entraîneur.

    Il a conclu en affirmant que le fait d'affronter Liverpool chaque année est une bonne chose, et que l'équipe est motivée pour se qualifier pour les demi-finales malgré la difficulté de la tâche, soulignant que le match sera difficile pour les deux équipes sans se baser sur aucune analyse préalable quant au favori.

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