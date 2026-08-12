Le Paris Saint-Germain entame sa nouvelle saison face à Aston Villa, mercredi soir en Autriche, en quête d'un nouveau titre à ajouter à son palmarès, tandis que Luis Enrique aborde cette rencontre avec une ambition personnelle tout aussi importante, l'entraîneur espagnol cherchant à prolonger son remarquable bilan en finale et à renforcer ses chiffres exceptionnels.

Enrique a démontré que, chaque fois qu'il approche d'un sacre, il trouve le plus souvent son chemin vers le podium, ce qui le place devant une nouvelle opportunité lorsqu'il affrontera Aston Villa en Supercoupe d'Europe, un match qui représente le coup d'envoi officiel de la saison pour le double champion d'Europe.

L'entraîneur espagnol, âgé de 56 ans, possède un bilan très remarquable en finale depuis le début de sa carrière avec les équipes professionnelles, depuis qu'il avait auparavant pris en main l'entraînement de l'équipe réserve du Barça.

Au cours de son parcours avec la Roma, le Celta Vigo, le Barça, la sélection espagnole et le Paris Saint-Germain, Enrique a disputé 19 finales, dont il a réussi à en remporter 16.