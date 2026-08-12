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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Enrique évitera-t-il le scénario difficile ? Le roi des finales à la poursuite d'une nouvelle gloire avec Paris

FEATURES
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
Luis Enrique
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Angleterre
Autriche
Espagne

Chiffres impressionnants avant le duel face à Aston Villa en Supercoupe d'Europe

Le Paris Saint-Germain entame sa nouvelle saison face à Aston Villa, mercredi soir en Autriche, en quête d'un nouveau titre à ajouter à son palmarès, tandis que Luis Enrique aborde cette rencontre avec une ambition personnelle tout aussi importante, l'entraîneur espagnol cherchant à prolonger son remarquable bilan en finale et à renforcer ses chiffres exceptionnels.

Enrique a démontré que, chaque fois qu'il approche d'un sacre, il trouve le plus souvent son chemin vers le podium, ce qui le place devant une nouvelle opportunité lorsqu'il affrontera Aston Villa en Supercoupe d'Europe, un match qui représente le coup d'envoi officiel de la saison pour le double champion d'Europe.

L'entraîneur espagnol, âgé de 56 ans, possède un bilan très remarquable en finale depuis le début de sa carrière avec les équipes professionnelles, depuis qu'il avait auparavant pris en main l'entraînement de l'équipe réserve du Barça.

Au cours de son parcours avec la Roma, le Celta Vigo, le Barça, la sélection espagnole et le Paris Saint-Germain, Enrique a disputé 19 finales, dont il a réussi à en remporter 16.

  • 9 victoires en 10 finales

    Le parcours d'Enrique en finales a débuté par une victoire avec Barcelone contre l'Athletic Bilbao sur le score de 3-1 en finale de la Coupe du Roi d'Espagne en 2015, tandis que sa plus récente victoire est intervenue lorsqu'il a mené le Paris Saint-Germain au sacre en Ligue des champions 2026 aux dépens d'Arsenal aux tirs au but 4-3, après un match terminé sur un nul 1-1. À l'exception de sa défaite avec la sélection espagnole face à la France 1-2 en finale de la Ligue des nations en 2021, ainsi que de la Supercoupe d'Espagne disputée en matchs aller-retour, Enrique n'a perdu qu'une seule finale sur les 16 qu'il a disputées avec des clubs sur un seul match.

    Avec le Paris Saint-Germain, l'entraîneur espagnol a atteint neuf victoires en 10 finales, le tout ayant commencé par le sacre en Trophée des champions aux dépens de Toulouse sur le score de 2-0 en janvier 2024 au Parc des Princes.

    Quant à l'unique défaite d'Enrique en finale avec Paris, elle est survenue face à Chelsea sur le score de 3-0 lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis.

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  • Le scénario difficile va-t-il se répéter ? Les 4 derniers titres décidés aux tirs au but

    Enrique ne s'est pas contenté de remporter ses dernières finales : ses quatre derniers titres avec Paris sont arrivés au terme d'une séance de tirs au but, une série qui reflète sa capacité à gérer les moments décisifs, ainsi que la force mentale qu'il transmet à ses joueurs et une part de chance, selon le site RMC.

    La première de ces victoires a été obtenue face à Tottenham en Supercoupe d'Europe la saison dernière, le match s'étant terminé sur un score de 2-2 avant que Paris ne l'emporte 4-3 aux tirs au but.

    Le scénario s'est répété face à Flamengo en Coupe intercontinentale au mois de décembre, la rencontre s'étant achevée sur un match nul 1-1, avant que Paris ne décroche le titre sur le score de 2-1 aux tirs au but.

    Puis Paris s'est imposé face à l'Olympique de Marseille en Trophée des champions au Koweït au début de cette année, après un match nul 2-2, avant de l'emporter 4-1 aux tirs au but.

    La dernière de ces victoires a eu lieu face à Arsenal en finale de la Ligue des champions 2026, lorsque Paris a scellé le match 4-3 aux tirs au but après un temps réglementaire conclu sur un match nul 1-1.

    Aujourd'hui, Enrique se retrouve face à une occasion de prolonger cette série, quitte à emprunter le même scénario difficile des tirs au but, lorsqu'il affrontera Aston Villa, dirigé par son compatriote Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, dans un duel qui pourrait offrir au champion d'Europe un début idéal pour sa nouvelle saison et ajouter un nouveau titre au palmarès d'un entraîneur désormais réputé pour sa remarquable capacité à conclure les finales.

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