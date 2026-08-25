Surprise dans la soirée de mardi, avec la forte offensive de la Roma de Gian Piero Gasperini sur Franck Kessié, longtemps suivi par la Juventus, y compris ces dernières heures. Selon Sky, la Roma s’est engouffrée avec force sur le milieu de terrain passé par l’AC Milan, un joueur que Gasperini a déjà entraîné à l’Atalanta et qui est désormais libre après son expérience en Arabie saoudite. L’éventuelle arrivée de Kessié à la Roma pourrait entraîner le départ de Manu Koné ou de Neil El Aynaoui.
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Énorme, la Roma sur Kessié ! Gasperini tente de devancer la Juventus
LA POSITION DE LA JUVENTUS
Comme l’a rapporté Fabrizio Romano sur son compte officiel X, la Juventus, justement au cours de la journée de ce jour, a poursuivi de nouveaux contacts dans les négociations pour parvenir à la signature de Franck Kessié.
La Vieille Dame veut tenter de conclure l’affaire le plus vite possible et cela peut vraiment être la semaine décisive pour essayer de boucler l’opération. La Juventus discute des termes du contrat avec l’entourage de l’Ivoirien. Des termes contractuels que la Vieille Dame essaie de mettre noir sur blanc avec tous ceux qui gèrent les intérêts de Franck Kessié après que le départ d’Arthur a été débloqué.
Que manque-t-il alors ? La Juventus entend d’abord définir également le transfert de Miretti vers la Turquie, au Besiktas de Dusan Vlahovic et de l’entraîneur Vincenzo Italiano. Une fois que l’Italien sera un nouveau joueur du club turc, avec la marge salariale économisée, la distance et les détails avec Kessié seront affinés.
Attention, cependant, au monde de la Saudi Pro League : l’Ivoirien a deux offres sur la table et Al Ittihad, en particulier, presse les agents de l’ancien Milanais pour recevoir une réponse dans les plus brefs délais. Et ce n’est pas tout : dans la soirée arrive aussi l’entrée en scène de la Roma, qui tente de souffler le joueur à la Juventus.
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