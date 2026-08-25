Comme l’a rapporté Fabrizio Romano sur son compte officiel X, la Juventus, justement au cours de la journée de ce jour, a poursuivi de nouveaux contacts dans les négociations pour parvenir à la signature de Franck Kessié.





La Vieille Dame veut tenter de conclure l’affaire le plus vite possible et cela peut vraiment être la semaine décisive pour essayer de boucler l’opération. La Juventus discute des termes du contrat avec l’entourage de l’Ivoirien. Des termes contractuels que la Vieille Dame essaie de mettre noir sur blanc avec tous ceux qui gèrent les intérêts de Franck Kessié après que le départ d’Arthur a été débloqué.





Que manque-t-il alors ? La Juventus entend d’abord définir également le transfert de Miretti vers la Turquie, au Besiktas de Dusan Vlahovic et de l’entraîneur Vincenzo Italiano. Une fois que l’Italien sera un nouveau joueur du club turc, avec la marge salariale économisée, la distance et les détails avec Kessié seront affinés.





Attention, cependant, au monde de la Saudi Pro League : l’Ivoirien a deux offres sur la table et Al Ittihad, en particulier, presse les agents de l’ancien Milanais pour recevoir une réponse dans les plus brefs délais. Et ce n’est pas tout : dans la soirée arrive aussi l’entrée en scène de la Roma, qui tente de souffler le joueur à la Juventus.











