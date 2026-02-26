Enorme frayeur à l’OM, la concurrence s’intensifie pour Ismaël Kamissoko

Ces derniers jours, Loïc Tanzi, journaliste pour L'Équipe, révélait que l’Olympique de Marseille dispose d’une longueur d’avance pour attirer Ismaël Kamissoko. À seulement 16 ans, le capitaine des U17 du Mali attire déjà les regards. Son profil intrigue. Son pied gauche séduit. Vision du jeu, qualité sur coups de pied arrêtés, maturité rare pour son âge : les recruteurs notent tout.

Un autre club français reste toutefois à l’affût. Selon les informations des très sérieux médias Africafootet But! Football Club, il s’agit du Paris FC. Le promu rattrape son retard et se hisse désormais au niveau de l’OM dans cette course. Le duel franco-français prend forme.