Marseille avance sur le marché des jeunes talents, mais le dossier Ismaël Kamissoko échappe peu à peu au tête-à-tête espéré. Alors que le club phocéen semblait en pole position, la concurrence gonfle. Un rival français s’active. Et désormais, l’Angleterre frappe à la porte.
Enorme frayeur à l’OM, la concurrence s’intensifie pour Ismaël Kamissoko
- AFP
L’OM n’est plus seul sur le coup
Ces derniers jours, Loïc Tanzi, journaliste pour L'Équipe, révélait que l’Olympique de Marseille dispose d’une longueur d’avance pour attirer Ismaël Kamissoko. À seulement 16 ans, le capitaine des U17 du Mali attire déjà les regards. Son profil intrigue. Son pied gauche séduit. Vision du jeu, qualité sur coups de pied arrêtés, maturité rare pour son âge : les recruteurs notent tout.
Un autre club français reste toutefois à l’affût. Selon les informations des très sérieux médias Africafootet But! Football Club, il s’agit du Paris FC. Le promu rattrape son retard et se hisse désormais au niveau de l’OM dans cette course. Le duel franco-français prend forme.
Burnley entre dans la danse
Et voilà qu’un acteur anglais complique encore le scénario. Toujours d’après les informations relayées par Loïc Tanzi, Burnley FC invite le jeune Malien à effectuer un essai.
Le timing interpelle. Les Clarets occupent l’avant-dernière place de Premier League avec huit points de retard sur le premier non-relégable. Une descente en Championship semble probable. Malgré cela, les clubs anglais disposent de ressources financières solides, même lorsqu’ils luttent pour leur maintien.
Un essai ne garantit rien. Kamissoko devra convaincre sur place. Rien n’indique non plus qu’il privilégiera l’Angleterre plutôt que la France. Mais cette ouverture internationale change la donne.
Un talent qui fait parler
Si autant de clubs se positionnent, ce n’est pas un hasard. Le capitaine malien suscite un intérêt croissant. Cette agitation confirme l’estime que lui portent plusieurs cellules de recrutement en Europe.
À Marseille, le dossier devient stratégique. Attendre expose au risque de voir un concurrent accélérer. Agir vite demande conviction et audace. Le marché des jeunes talents ne laisse que peu de place à l’hésitation.
Le feuilleton Kamissoko débute à peine. Et déjà, il promet des rebondissements.