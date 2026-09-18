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Énorme augmentation de salaire ! Le PSG propose un énorme nouveau contrat à Desire Doue
Assurer l’avenir à long terme d’une star
Le PSG a officiellement ouvert des discussions avec Doue au sujet d’un nouveau contrat longue durée lucratif. Selon des informations de L'Equipe, le double champion d’Europe en titre a proposé au joueur de 21 ans un contrat mirobolant qui le maintiendrait au Parc des Princes jusqu’en juin 2032.
Le contrat actuel de Doue ne doit pas expirer avant l’été 2029, mais le géant français tient à sécuriser l’avenir du milieu offensif bien à l’avance. Le jeune joueur a déjà disputé quatre matches de Ligue 1 cette saison, s’imposant clairement comme une option de confiance dans le dispositif tactique d’Enrique.
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Une augmentation de salaire importante et méritée
Le principal moteur de la prolongation proposée est la volonté du PSG d’aligner immédiatement le salaire de Doue sur son statut rehaussé au sein de l’équipe première. L’ancien espoir de Rennes s’est rapidement imposé comme un élément clé de la rotation de départ, poussant la direction du club à prendre des mesures rapides et proactives pour récompenser sa progression.
Les décideurs du club ont confirmé avoir formellement proposé une revalorisation salariale « significative » au meneur de jeu. Ils ont expliqué que l’objectif principal est de « le rémunérer en adéquation avec son importance au sein de l’équipe ». Cette importante hausse financière souligne à quel point l’international français est estimé par la hiérarchie parisienne.
S’adaptant parfaitement à la vie à Paris
Le passage rapide de Doue du statut de talent national prometteur à celui de joueur clé sous les ordres d'Enrique n'a rien eu de moins qu'impressionnant. Les statistiques offensives du joueur de 21 ans et sa polyvalence générale en ont fait un élément parfaitement adapté au style de jeu exigeant du PSG, sur la scène nationale comme continentale.
Obtenir un rôle aussi important dans un club de l'envergure du PSG n'a rien d'anodin. La confiance mutuelle établie entre le joueur et l'entraîneur a joué un rôle crucial dans l'accélération de ces négociations contractuelles, le conseil d'administration étant désireux de protéger l'un de ses atouts les plus importants.
- Getty Images Sport
Les négociations sont toujours en cours
La balle est désormais clairement dans le camp de Doue, mais tous les signaux pointent vers une issue rapide et positive. L’international français serait extrêmement heureux dans la capitale et pleinement engagé dans le projet sportif du club, avec une volonté claire de s’inscrire sur le long terme à Paris.
Le joueur et le club partageant exactement la même vision de l’avenir, un accord final devrait largement être trouvé sans délai. Pour l’instant, Doue va se concentrer sur le terrain alors que le PSG cherche à remonter au classement après n’avoir décroché qu’une seule victoire lors de ses quatre premiers matches de Ligue 1.
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