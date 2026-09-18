Énorme augmentation de salaire ! Le PSG propose un énorme nouveau contrat à Desire Doue

Le PSG a officiellement ouvert des discussions avec Doue au sujet d’un nouveau contrat longue durée lucratif. Selon des informations de L'Equipe, le double champion d’Europe en titre a proposé au joueur de 21 ans un contrat mirobolant qui le maintiendrait au Parc des Princes jusqu’en juin 2032.

Le contrat actuel de Doue ne doit pas expirer avant l’été 2029, mais le géant français tient à sécuriser l’avenir du milieu offensif bien à l’avance. Le jeune joueur a déjà disputé quatre matches de Ligue 1 cette saison, s’imposant clairement comme une option de confiance dans le dispositif tactique d’Enrique.