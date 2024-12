Ennuyante Juventus ! Les problèmes restent les mêmes pour le cador italien malgré la venue de Thiago Motta

Juventus FC vs Manchester City

Juventus FC vs Bologne

L'ancien entraîneur de Bologne devait embellir les Bianconeri, mais ils restent aussi laids qu'ils l'étaient sous Massimiliano Allegri.

Thiago Motta a affirmé que la Juventus ne pourrait pas affronter Manchester City à un meilleur moment - et on peut comprendre pourquoi. En abordant le choc de la Ligue des champions de mercredi à Turin, les champions d'Angleterre sont dans la pire série de leur histoire sous Pep Guardiola, qui dit qu'il pourrait n'avoir que 12 joueurs de champ à Turin.

Cependant, la Juve n'est pas, non plus, dans une très grande forme. Les Bianconeri, en proie aux blessures, peuvent être la seule équipe invaincue de Serie A jusqu'à présent cette saison, mais ils ne sont que sixièmes au classement, ayant fait neuf matchs nuls sur leurs 15 rencontres.

Une telle position médiocre pourrait être tolérée si la Juve reproduisait régulièrement le style de jeu esthétiquement plaisant que Motta a si spectaculairement et avec succès mis en œuvre dans son ancien club de Bologne. Cependant, la Vieille Dame du football italien semble toujours aussi laide et dépassée qu'elle l'était sous la direction de Massimiliano Allegri, ce qui signifie que Motta est actuellement sous une bien plus grande pression que Pep...