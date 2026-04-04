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En vidéo... Le buteur du Real Madrid révèle le secret de ses larmes

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
V. Muriqi
Espagne

Le joueur Feddat Moriki a été le héros du match opposant son club, Majorque, au Real Madrid, samedi dernier, lors de la 30e journée de la Liga, qui s'est soldée par une victoire 2-1 des locaux.

Le Real Madrid était en passe d'arracher un match nul crucial après le but d'Éder Militão à la 89e minute.

Mais Moriki a inscrit le but de la victoire pour Majorque à la 90e+1 minute.

Fidat Moriki a fondu en larmes après avoir marqué ce but, offrant ainsi à Majorque une précieuse victoire dans sa lutte pour éviter la relégation.

« Même si j'ai l'air très dur, je suis aussi un être humain, et les émotions m'affectent », a déclaré Moriki dans des propos publiés par le journal Marca.

Moriki avait manqué un penalty face à Elche et n’avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde après la défaite du Kosovo en finale des barrages contre la Turquie.

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    « Oui, j'ai pleuré, car je souffrais depuis deux semaines », a expliqué Moriki. « J'avais raté un penalty à la 92e minute, puis nous avions perdu la finale de qualification pour la Coupe du monde. »

    Il a poursuivi : « Ici, nous menions 1-0, puis ils ont égalisé à la 89e minute, et soudain, un but, un superbe but, et la victoire 2-1, grâce à mes deux buts. »

    Le but de Moriki a été décisif dans la lutte pour le maintien, d’autant plus que les joueurs de Majorque s’attendaient à ce qu’il soit difficile de prendre des points face au Real Madrid. 

    Moriki a souligné : « Quand on fait le calcul avant le match, on met un zéro face au Real Madrid, même si on joue à domicile. Il faut être honnête : obtenir 3 points signifie qu’on a livré un grand match et qu’on a bien travaillé cette semaine. »

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