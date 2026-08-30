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En vidéo : l'Inter évite le piège de Cagliari, Naples subit une défaite amère

Cagliari vs Inter
Cagliari
Inter
Serie A
SSC Naples vs Como
SSC Naples
Como
Lazio Rome vs Genoa
Lazio Rome
Genoa
Italie

L'Inter Milan est revenu avec une précieuse victoire à l'extérieur face à Cagliari, sur le score d'un but à zéro, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la saison de Serie A.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Hakan Çalhanoğlu, à la neuvième minute, permettant au tenant du titre de porter son total à 6 points en tête du classement, tandis que Cagliari reste bloqué à 3 points, à la 13e place.

Le site Football Italia est revenu sur les temps forts de la rencontre : l'Inter Milan n'a eu besoin que de 9 minutes pour briser le verrou, lorsque Nicolò Barella a percé sur le côté droit vers l'intérieur, avant de délivrer un centre à Hakan Çalhanoğlu, qui l'a frappée du pied droit en une touche depuis l'extérieur de la surface de réparation, la balle filant avec précision dans le petit filet.

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Lautaro Martínez a déclenché une frappe qui est passée à côté du poteau, après une bonne prise de balle en pivot, tandis que Manuel Akanji s'est élevé sur un coup franc botté par Federico Dimarco, mais a placé sa tête à côté du second poteau.

Elia Caprile a préservé le score de la rencontre, après avoir repoussé une frappe canon de Barella, avant d'intervenir de nouveau de belle manière, en détournant au-dessus de la transversale une frappe puissante de Dimarco.

Après le début de la seconde période, Caprile a dû plonger rapidement pour écarter une frappe d'Esposito, sur sa ligne de but, à la suite d'une nouvelle passe de Barella, mais Cagliari a commencé à reprendre l'initiative à l'approche de la 60e minute.

Curtis Jones a fait sa première apparition avec l'Inter, tout comme John Stones qui est également entré en jeu depuis le banc des remplaçants, tandis qu'Alessandro Bastoni n'est pas parvenu à cadrer sa frappe après un centre de Dimarco.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Naples chute à domicile face à Côme

    Dans le cadre de cette même journée, Naples s'est incliné à domicile, devant son public, sur le score de 2-1 face à son hôte Côme.

    Les visiteurs ont ouvert la marque à la 17e minute par l'intermédiaire de Martín Baturina, mais Rasmus Højlund a égalisé pour Naples à la 30e minute.

    Quatre minutes plus tard, Côme a réussi à reprendre l'avantage grâce à un but d'Anastasios Douvikas.

    Avec ce résultat, Côme porte son total à 4 points et occupe la sixième place, tandis que Naples, dirigé par Massimiliano Allegri, reste bloqué à 3 points à la dixième place.

    Lors de cette même journée, la Lazio a battu son hôte le Genoa grâce à un but de Davide Frattesi à la 25e minute.

    La Lazio porte son total à 6 points et se hisse à la quatrième place, tandis que le Genoa reste sans point à la 16e place.

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