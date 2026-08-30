Chelsea a signé une victoire spectaculaire face à son hôte Brighton, sur le score de 4-3, ce dimanche, au stade de Stamford Bridge, lors de la deuxième journée de Premier League anglaise.

Chelsea a abordé la rencontre avec une pression offensive intense, qui a débouché sur un but précoce à la 4e minute, inscrit par Romeo Lavia.

Dix minutes plus tard, Pedro Neto a accentué l'avance de Chelsea, avant que João Pedro ne réussisse à inscrire le troisième but des Blues, à la 32e minute.

Malick Yalcouyé a réduit l'écart en inscrivant le premier but de Brighton, à la 35e minute, si bien que la première période s'est achevée sur une avance de 3-1 des Blues.

Brighton a profité d'un tir contre son camp pour marquer son deuxième but, par l'intermédiaire de João Pedro, contre son propre camp, à la 63e minute.

À la 74e minute, Cole Palmer a signé le quatrième but de l'équipe de Chelsea.

Pascal Groß a inscrit le troisième but de Brighton, à la 90e+6, pour que la rencontre s'achève sur une victoire 4-3 des Blues.

Chelsea porte ainsi son total à 6 points, tandis que celui de Brighton reste bloqué à 3 points, sachant que la rencontre a été marquée par la première apparition de la nouvelle recrue Emiliano Martínez, qui a récemment rejoint les Blues en provenance d'Aston Villa.

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