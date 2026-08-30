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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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En vidéo : Chelsea échappe au sursaut de Brighton, un chiffre inédit pour les Blues

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League
X. Alonso
J. Pedro
Angleterre

Emiliano Martinez encaisse 3 buts pour sa première apparition avec Chelsea

Chelsea a signé une victoire spectaculaire face à son hôte Brighton, sur le score de 4-3, ce dimanche, au stade de Stamford Bridge, lors de la deuxième journée de Premier League anglaise.

Chelsea a abordé la rencontre avec une pression offensive intense, qui a débouché sur un but précoce à la 4e minute, inscrit par Romeo Lavia.

Dix minutes plus tard, Pedro Neto a accentué l'avance de Chelsea, avant que João Pedro ne réussisse à inscrire le troisième but des Blues, à la 32e minute.

Malick Yalcouyé a réduit l'écart en inscrivant le premier but de Brighton, à la 35e minute, si bien que la première période s'est achevée sur une avance de 3-1 des Blues.

Brighton a profité d'un tir contre son camp pour marquer son deuxième but, par l'intermédiaire de João Pedro, contre son propre camp, à la 63e minute.

À la 74e minute, Cole Palmer a signé le quatrième but de l'équipe de Chelsea.

Pascal Groß a inscrit le troisième but de Brighton, à la 90e+6, pour que la rencontre s'achève sur une victoire 4-3 des Blues.

Chelsea porte ainsi son total à 6 points, tandis que celui de Brighton reste bloqué à 3 points, sachant que la rencontre a été marquée par la première apparition de la nouvelle recrue Emiliano Martínez, qui a récemment rejoint les Blues en provenance d'Aston Villa.

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    João Pedro entre dans l'histoire de Chelsea

    Le compte du réseau Opta a indiqué, sur le site X, que João Pedro est devenu le sixième joueur, et le premier de l'histoire de Chelsea, à marquer un but, délivrer une passe décisive et inscrire un but contre son camp lors d'un même match de Premier League anglaise, et ce depuis Son Heung-min, lors de la rencontre entre Tottenham et Manchester City en décembre 2023.

    Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, est également devenu le quatrième entraîneur seulement dont l'équipe inscrit 7 buts ou plus lors de ses deux premiers matchs en Premier League, après Bobby Robson, dont l'équipe a marqué 8 buts en septembre 1999, Michael Laudrup, dont l'équipe a marqué 8 buts en août 2012, et Marcelo Bielsa, dont l'équipe a marqué 7 buts en septembre 2020.

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