« En ruines » : un expert télévisé critique sévèrement Albert Riera, de l'Eintracht Francfort

À l’arrivée de Riera à Francfort, Götze était encore titulaire, mais seulement pendant quatre matchs. Lors des neuf rencontres suivantes, le joueur de 33 ans est resté six fois les 90 minutes sur le banc, n’a pas été retenu une fois dans le groupe et n’a totalisé que 56 minutes de jeu en deux apparitions.

De son côté, Uzun, blessé à l’arrivée de Riera, a été réintégré progressivement et a profité des trois dernières journées pour s’installer dans le onze hessois, marquant deux buts et délivrant une passe décisive.

Hamann anticipe d’ailleurs un nouveau changement d’entraîneur à l’issue de la saison, estimant que Francfort prend la mauvaise direction. « Quand on engage un nouvel entraîneur, on veut voir une évolution. Les premiers matchs étaient corrects, mais depuis, ça va de l’avant », a déclaré le joueur de 52 ans. « Ils auront probablement un nouvel entraîneur cet été – et ensuite, il faudra voir comment ça se passe. »