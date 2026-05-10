Les critiques à l'encontre d'Albert Riera ne cessent de fuser. Dietmar Hamann vient de porter un coup dur à l'entraîneur de l'Eintracht Francfort. L'ancien international s'est exprimé en termes très virulents.
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« En ruines » : un expert télévisé critique sévèrement Albert Riera, de l'Eintracht Francfort
« L'Eintracht est en ruines », a déclaré Hamann à Sky. « Ce ne sont pas seulement les résultats, mais aussi ce que l'on entend de la part des joueurs. » Hamann a évoqué l'évolution de certains joueurs sous la houlette de Riera, sans toutefois entrer dans les détails : « Ce qui est arrivé à Götze ou à Uzun... ce n'est tout simplement pas possible de faire une chose pareille en si peu de temps. »
Mario Götze n’entre plus dans les plans du coach ; Can Uzun fait son retour.
À l’arrivée de Riera à Francfort, Götze était encore titulaire, mais seulement pendant quatre matchs. Lors des neuf rencontres suivantes, le joueur de 33 ans est resté six fois les 90 minutes sur le banc, n’a pas été retenu une fois dans le groupe et n’a totalisé que 56 minutes de jeu en deux apparitions.
De son côté, Uzun, blessé à l’arrivée de Riera, a été réintégré progressivement et a profité des trois dernières journées pour s’installer dans le onze hessois, marquant deux buts et délivrant une passe décisive.
Hamann anticipe d’ailleurs un nouveau changement d’entraîneur à l’issue de la saison, estimant que Francfort prend la mauvaise direction. « Quand on engage un nouvel entraîneur, on veut voir une évolution. Les premiers matchs étaient corrects, mais depuis, ça va de l’avant », a déclaré le joueur de 52 ans. « Ils auront probablement un nouvel entraîneur cet été – et ensuite, il faudra voir comment ça se passe. »
Deux mois sans victoire : les jours de Riera sont-ils comptés ?
En effet, l’arrivée de Riera, après le limogeage de Dino Toppmöller en février, semblait devoir stabiliser l’Eintracht. D’abord plus solide défensivement, le club allemand a remporté trois de ses six premiers matchs sous la houlette de l’Espagnol, ne concédant qu’une seule défaite, à Munich.
Toutefois, le succès 1-0 contre la lanterne rouge, le 1. FC Heidenheim, il y a deux mois, reste le dernier en date pour l’Eintracht, désormais peu convaincant offensivement comme défensivement et menacé de manquer la qualification européenne la saison prochaine.
Après la défaite vendredi dernier contre le BVB, le directeur sportif Markus Krösche a botté en touche lorsqu’on lui a demandé si l’entraîneur resterait en poste. « Nous sommes déçus de cette défaite et nous mettrons tout en œuvre pour battre Stuttgart la semaine prochaine », a déclaré l’homme de 45 ans.
Outre l’absence de résultats et des performances jugées insatisfaisantes, l’attitude du technicien envers l’extérieur n’a pas arrangé les choses en interne. Ses critiques envers les médias avant la rencontre face au HSV n’ont pas été bien accueillies, et la défaite 1-2 à domicile contre le promu a achevé de convaincre les dirigeants.
Selon Bild, son départ serait déjà acté, une information également avancée par Sky.
Eintracht Francfort, saison 2025/26 : Toppmöller vs. Riera
Seuls les matchs de Bundesliga sont pris en compte. À l’arrivée de Riera, l’Eintracht était déjà éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne.
Dino Toppmöller
Albert Riera
Matchs
18
13
Victoires
7
4 nuls
Matchs nuls
6
4
Défaites
5
5
Points : 27
27
16
Buts
38-39
19:18
Points par match
1,50
1,23
Classement : 7^e
7
8^e