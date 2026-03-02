Getty Images Sport
« En perte de vitesse », Micky van de Ven critiqué et explique pourquoi les mauvais résultats de Tottenham pourraient lui coûter un transfert important cet été
Le poids du brassard alors que les craintes de relégation des Spurs s'intensifient
Le joueur de 24 ans s'est vu confier le brassard de capitaine en l'absence de Cristian Romero, suspendu, mais il n'a pas réussi à stabiliser l'équipe, qui s'est inclinée 2-1 face à Fulham dimanche. Cette défaite prolonge la série noire des Londoniens du nord, qui se retrouvent à la 16e place, beaucoup plus proches de la zone de relégation que des places européennes.
Le leadership de Van de Ven remis en question
L'ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino s'est montré particulièrement critique à l'égard des récentes performances du défenseur, suggérant qu'il avait « fui » ses responsabilités à la tête d'une défense inexpérimentée et qu'il était « resté bloqué en première vitesse ». À Craven Cottage, Van de Ven était épaulé par le jeune Archie Gray et le défenseur central remplaçant Radu Dragusin, mais il n'a pas réussi à mettre en place l'organisation nécessaire pour contrer l'attaque des Cottagers.
« Romero a essuyé le plus gros des critiques concernant la défense poreuse de Tottenham Hotspur cette saison en raison de ses actions imprudentes et irréfléchies en tant que capitaine, mais sa suspension a mis en évidence Micky van de Ven, qui est tout aussi coupable », a noté Cascarino dans sa chronique pour The Times. Il a ajouté : « Le défenseur central argentin ayant été suspendu après son deuxième carton rouge de la saison, contre Manchester United, le brassard de capitaine a été confié à Van de Ven en son absence. Contre Arsenal, Bukayo Saka l'a facilement dépassé à plusieurs reprises, et en le regardant à Craven Cottage, où les Spurs ont perdu contre Fulham dimanche, je n'arrivais pas à croire que j'étais en train de voir la performance d'un capitaine. »
La comparaison Van Dijk
Les critiques ont établi un parallèle entre Van de Ven et son compatriote Virgil van Dijk lors de ses derniers jours à Southampton. Alors que Van de Ven semble peiner dans la défense des Spurs, certains craignent qu'il n'ait déjà en tête un éventuel départ cet été. Cascarino a averti que cette attitude pourrait être un signal d'alarme pour les plus grands clubs mondiaux, qui attendent de leurs défenseurs qu'ils soient des leaders naturels.
Réfléchissant à la situation, Cascarino a déclaré : « La situation me rappelle les critiques auxquelles Virgil van Dijk, le compatriote de Van de Ven, a été confronté avant son transfert à Liverpool. Il était clairement un défenseur de haut niveau à Southampton, mais on lui reprochait de jouer en mode « régulateur de vitesse » et de ne pas être suffisamment mis à l'épreuve dans une équipe moins performante. Van Dijk a montré qu'il avait plus à offrir après son transfert, mais Van de Ven doit maintenant se montrer à la hauteur, alors que les Spurs sont en mauvaise posture et ont une défense poreuse. »
Les rêves de transfert en péril ?
Malgré les critiques, certains continuent de penser qu'un changement d'air est nécessaire pour que l'ancien joueur de Wolfsburg puisse atteindre son plein potentiel. L'ancien international néerlandais Eljero Elia a récemment déclaré qu'il serait« bon pour sa carrière de quitter Tottenham pour rejoindre une grande équipe » après la prochaine Coupe du monde. Cependant, si ses performances continuent d'être médiocres, Cascarino prévient que ces « grandes équipes » pourraient chercher ailleurs pour renforcer leur défense.
Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur une équipe des Spurs qui semble en manque de confiance. Évaluant les dégâts causés par la défaite contre Fulham, l'entraîneur par intérim Igor Tudor s'est montré d'une honnêteté brutale quant à l'état de son équipe. Tudor a déclaré à Sky Sports : « Il y a de gros problèmes ici. Nous avons tout manqué. Il ne s'agit pas seulement d'un but ou d'une erreur. Lorsque vous jouez pour ce club, vous vous attendez à un niveau de combat et de qualité qui était introuvable aujourd'hui. Nous traversons une période difficile et nous devons nous remettre en question. »
