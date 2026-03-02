« En perte de vitesse », Micky van de Ven critiqué et explique pourquoi les mauvais résultats de Tottenham pourraient lui coûter un transfert important cet été

L'ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino s'est montré particulièrement critique à l'égard des récentes performances du défenseur, suggérant qu'il avait « fui » ses responsabilités à la tête d'une défense inexpérimentée et qu'il était « resté bloqué en première vitesse ». À Craven Cottage, Van de Ven était épaulé par le jeune Archie Gray et le défenseur central remplaçant Radu Dragusin, mais il n'a pas réussi à mettre en place l'organisation nécessaire pour contrer l'attaque des Cottagers.

« Romero a essuyé le plus gros des critiques concernant la défense poreuse de Tottenham Hotspur cette saison en raison de ses actions imprudentes et irréfléchies en tant que capitaine, mais sa suspension a mis en évidence Micky van de Ven, qui est tout aussi coupable », a noté Cascarino dans sa chronique pour The Times. Il a ajouté : « Le défenseur central argentin ayant été suspendu après son deuxième carton rouge de la saison, contre Manchester United, le brassard de capitaine a été confié à Van de Ven en son absence. Contre Arsenal, Bukayo Saka l'a facilement dépassé à plusieurs reprises, et en le regardant à Craven Cottage, où les Spurs ont perdu contre Fulham dimanche, je n'arrivais pas à croire que j'étais en train de voir la performance d'un capitaine. »