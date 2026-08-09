Le marché des transferts du Paris Saint-Germain semble se dérouler dans le calme, mais cette impression contraire à la réalité est la meilleure preuve du bon travail accompli par Luis Enrique et Luis Campos.

Depuis l'arrivée d'Enrique, le PSG a cessé de recruter des stars à n'importe quel prix, et a commencé à la place à engager des éléments susceptibles d'améliorer l'équipe pour des montants raisonnables.

Dans ce cadre, le Paris Saint-Germain est à l'œuvre cet été. Le club français a trouvé des destinations pour des joueurs qui ne faisaient pas partie des plans d'Enrique, et a réussi à les vendre pour de bons montants.

Gonçalo Ramos est parti à Milan, tandis que Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus, Kang-in Lee est parti à l'Atlético de Madrid et Noham Kamara a rejoint Lyon. Du côté des arrivées, le Paris Saint-Germain n'a annoncé que le recrutement de Magnes Akliouche, en provenance de Monaco, et de Lucas Digne, d'Aston Villa, ainsi qu'Alessandro Longoni dans le cadre d'un transfert libre.

La France attend l'arrivée de Ferran Torres, l'attaquant du Barça, qui avait donné son accord pour rejoindre le club français.

Le journal « Sport » rapporte dans un article que l'arrivée probable de Torres cache un autre gros transfert sur lequel travaille Luis Campos, celui du Belge Mika Godts, la star de l'Ajax.