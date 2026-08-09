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St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

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Elle mijote à petit feu : Torres cache un transfert colossal pour Paris

Mercato
M. Godts
F. Torres
FC Barcelone
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Ajax
Espagne
France

Le marché des transferts du Paris Saint-Germain semble se dérouler dans le calme, mais cette impression contraire à la réalité est la meilleure preuve du bon travail accompli par Luis Enrique et Luis Campos. 

Depuis l'arrivée d'Enrique, le PSG a cessé de recruter des stars à n'importe quel prix, et a commencé à la place à engager des éléments susceptibles d'améliorer l'équipe pour des montants raisonnables.

Dans ce cadre, le Paris Saint-Germain est à l'œuvre cet été. Le club français a trouvé des destinations pour des joueurs qui ne faisaient pas partie des plans d'Enrique, et a réussi à les vendre pour de bons montants.

Gonçalo Ramos est parti à Milan, tandis que Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus, Kang-in Lee est parti à l'Atlético de Madrid et Noham Kamara a rejoint Lyon. Du côté des arrivées, le Paris Saint-Germain n'a annoncé que le recrutement de Magnes Akliouche, en provenance de Monaco, et de Lucas Digne, d'Aston Villa, ainsi qu'Alessandro Longoni dans le cadre d'un transfert libre.

La France attend l'arrivée de Ferran Torres, l'attaquant du Barça, qui avait donné son accord pour rejoindre le club français. 

Le journal « Sport » rapporte dans un article que l'arrivée probable de Torres cache un autre gros transfert sur lequel travaille Luis Campos, celui du Belge Mika Godts, la star de l'Ajax.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    Gudetti n'a pas le même impact médiatique que Torres

    Et l'ailier belge ne bénéficie en aucun cas de l'impact médiatique dont jouit Ferran Torres, devenu une grande star après avoir inscrit le but qui a offert à l'Espagne le titre de la Coupe du Monde.

    À l'heure où Torres s'est transformé en véritable star sur le sol américain, le joueur de l'Ajax acceptait encore de n'avoir pas reçu d'appel de Rudi Garcia pour rejoindre l'attaque de la sélection belge, mais l'appel du Paris Saint-Germain, lui, est bel et bien arrivé.

    Selon les informations que le journal Sport a pu confirmer, Godts est désormais très proche d'un transfert à Paris pour environ 60 millions d'euros.

    L'ailier belge est âgé de 21 ans, dispose d'un immense potentiel de progression pour l'avenir et évolue de son pied inversé sur le côté gauche. Il se distingue par sa capacité à conduire le ballon et à éliminer ses adversaires dans les duels individuels, en plus de sa bonne vision du jeu. Il possède également une flexibilité tactique, puisqu'il peut jouer à n'importe quel poste du trio offensif, une condition quasi essentielle pour rejoindre l'attaque du technicien espagnol.

    Le joueur belge arrive au terme d'une saison durant laquelle il a affiché de solides statistiques aux Pays-Bas, après avoir inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.

    Désormais, Godts est prêt à franchir un cap compétitif supérieur et à travailler sous la houlette d'un entraîneur qui a déjà prouvé, à travers sa gestion de Kvaratskhelia, Doué et Ousmane Dembélé, qu'il sait travailler avec les joueurs de la ligne offensive.

    Et si aucun imprévu ne survient, Godts pourrait arriver au Paris Saint-Germain avant même Ferran Torres.

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