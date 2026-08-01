Le Real Madrid a livré une bonne première période face à la Fiorentina en match amical, avant de voir son niveau s'effondrer en seconde mi-temps, se contentant d'un nul 2-2 ce samedi soir.

Endrick et Alexis Serra ont inscrit le doublé des Merengues, tandis que la rencontre a été marquée par les premières apparitions de Denzel Dumfries et Carlos Espí.

Dans son analyse, le journal « AS » a estimé que le Real Madrid s'est montré plus enclin à presser et à récupérer le ballon durant la première période, avant de vivre des minutes inquiétantes d'effondrement en seconde mi-temps.

Même si le match s'est terminé sans victoire, les défaites à ce stade ne sont pas douloureuses, mais le Real Madrid prend toujours bonne note de ses observations.

Sur le plan individuel, Dumfries a fait sa première apparition sous le maillot du club, sans particulièrement attirer l'attention, tout comme Carlos Espí, qui a également joué pour la première fois, tandis que Trent Alexander-Arnold est apparu plus abouti, notamment sur le plan offensif comparé à son rendement défensif.

Arda Güler a offert des éclairs techniques remarquables, tandis qu'Endrick a joué avec un excès d'enthousiasme : sa grande activité l'a aidé à marquer un but, mais sa précipitation et son envie excessive de faire ses preuves ont eu un impact négatif sur son niveau.

À l'heure actuelle, l'entraîneur José Mourinho traverse une phase d'évaluation globale, au cours de laquelle il cherche à distinguer les éléments capables de poursuivre l'aventure de ceux qui ne méritent pas leur chance, tout en testant les joueurs de l'académie et en travaillant à effacer les séquelles psychologiques des deux dernières saisons, lors desquelles l'équipe est sortie sans titre.

Les contours du plan de Mourinho ont commencé à se dessiner, en s'appuyant sur un 4-2-3-1 qui se transforme parfois en 3-4-2-1, permettant ainsi la présence de Diomandé (une fois qu'il aura rejoint le club), de Bellingham, de Kylian Mbappé et de Vinícius Junior ensemble dans le onze, ce qui exige une ligne défensive extrêmement solide.

Face à la Fiorentina, le Real Madrid a débuté la rencontre avec 7 joueurs de l'équipe première et 4 de l'équipe réserve.

Camavinga et Valverde ont assuré l'animation du milieu, tandis que Güler évoluait derrière l'attaquant et qu'Arnold occupait un rôle hybride entre troisième défenseur central et troisième milieu de terrain, Dumfries se projetant largement sur le flanc droit, ce qui est naturel pour un joueur qui préfère toujours se trouver dans la moitié de terrain adverse plutôt que de défendre.

Mourinho a également donné leur chance à deux jeunes défenseurs expérimentés dans les catégories de jeunes du Real Madrid et de la sélection espagnole, Joan Martínez (18 ans) et Mario Rivas (19 ans), fils de l'ancien défenseur Nano Rivas.