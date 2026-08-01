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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Effondrement soudain : le Real Madrid inquiète ses supporters avec un match nul terne

Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Jeux d'amitié des clubs
J. Mourinho
Espagne
Italie

Le Real Madrid a livré une bonne première période face à la Fiorentina en match amical, avant de voir son niveau s'effondrer en seconde mi-temps, se contentant d'un nul 2-2 ce samedi soir.

Endrick et Alexis Serra ont inscrit le doublé des Merengues, tandis que la rencontre a été marquée par les premières apparitions de Denzel Dumfries et Carlos Espí.

Dans son analyse, le journal « AS » a estimé que le Real Madrid s'est montré plus enclin à presser et à récupérer le ballon durant la première période, avant de vivre des minutes inquiétantes d'effondrement en seconde mi-temps.

Même si le match s'est terminé sans victoire, les défaites à ce stade ne sont pas douloureuses, mais le Real Madrid prend toujours bonne note de ses observations. 

Sur le plan individuel, Dumfries a fait sa première apparition sous le maillot du club, sans particulièrement attirer l'attention, tout comme Carlos Espí, qui a également joué pour la première fois, tandis que Trent Alexander-Arnold est apparu plus abouti, notamment sur le plan offensif comparé à son rendement défensif. 

Arda Güler a offert des éclairs techniques remarquables, tandis qu'Endrick a joué avec un excès d'enthousiasme : sa grande activité l'a aidé à marquer un but, mais sa précipitation et son envie excessive de faire ses preuves ont eu un impact négatif sur son niveau.

À l'heure actuelle, l'entraîneur José Mourinho traverse une phase d'évaluation globale, au cours de laquelle il cherche à distinguer les éléments capables de poursuivre l'aventure de ceux qui ne méritent pas leur chance, tout en testant les joueurs de l'académie et en travaillant à effacer les séquelles psychologiques des deux dernières saisons, lors desquelles l'équipe est sortie sans titre. 

Les contours du plan de Mourinho ont commencé à se dessiner, en s'appuyant sur un 4-2-3-1 qui se transforme parfois en 3-4-2-1, permettant ainsi la présence de Diomandé (une fois qu'il aura rejoint le club), de Bellingham, de Kylian Mbappé et de Vinícius Junior ensemble dans le onze, ce qui exige une ligne défensive extrêmement solide.

Face à la Fiorentina, le Real Madrid a débuté la rencontre avec 7 joueurs de l'équipe première et 4 de l'équipe réserve. 

Camavinga et Valverde ont assuré l'animation du milieu, tandis que Güler évoluait derrière l'attaquant et qu'Arnold occupait un rôle hybride entre troisième défenseur central et troisième milieu de terrain, Dumfries se projetant largement sur le flanc droit, ce qui est naturel pour un joueur qui préfère toujours se trouver dans la moitié de terrain adverse plutôt que de défendre.

Mourinho a également donné leur chance à deux jeunes défenseurs expérimentés dans les catégories de jeunes du Real Madrid et de la sélection espagnole, Joan Martínez (18 ans) et Mario Rivas (19 ans), fils de l'ancien défenseur Nano Rivas.

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    Endrick saisit sa chance pour convaincre Mourinho

    Le match a également constitué un test important pour Endrick, dans un contexte de concurrence avec la nouvelle recrue Carlos Espí, qui a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

    L'attaquant brésilien, de retour d'un prêt à Lyon, n'a pas perdu de temps : Güler a adressé un ballon en profondeur à Álvaro Carreras, dont le centre au ras du sol a été dévié dans les filets par Endrick, après un contrôle rapide et une magnifique frappe du pied gauche, offrant l'avantage au Real Madrid.

    Malgré son but, Endrick a manqué de calme et de précision tout au long de la rencontre, sans pour autant manquer d'enthousiasme et de volonté.

    À ce moment-là, le Real Madrid avait absorbé l'entrain initial de la Fiorentina et imposé un pressing haut avec une récupération rapide du ballon, un style que les supporters du club réclamaient depuis des années et qui constitue l'une des caractéristiques du football moderne, où la défense commence dans les zones adverses.

    La récompense de ce pressing est venue avec le deuxième but, après une récupération du ballon dans le tiers offensif, puis une percée de Camavinga, avant qu'il n'adresse un centre laissé filer intelligemment par Güler, pour parvenir à Alexis Sierra qui l'a expédié avec puissance dans les filets de David de Gea, ajoutant le deuxième but.

    Le Real Madrid s'est appuyé sur l'expérience de Valverde, aux côtés des multiples rôles d'Arnold, qui a évolué à la fois comme latéral, défenseur central et milieu de terrain, tirant parti de ses grandes qualités créatives, malgré des difficultés persistantes en défense.

    Quant à la Fiorentina, qui a elle aussi entamé un nouveau projet sous la houlette de Fabio Grosso, elle s'est d'abord contentée de défendre et de miser sur les contre-attaques, avant que Piccoli ne réduise l'écart peu avant la fin de la première mi-temps, à la suite d'un mouvement astucieux que Mario Rivas n'a pas su gérer.

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    Renversement de situation en seconde période

    Le tableau a totalement changé après la pause, la Fiorentina imposant sa domination et se créant trois occasions franches en seulement six minutes, dont la plus nette a été celle de Gudmundsson, dont la frappe est passée tout près du poteau.

    Le Real Madrid a soudainement semblé désorganisé, tandis que l'équipe italienne poursuivait sa pression jusqu'à égaliser.

    Le but est venu d'une action lancée par Fagioli sur le côté gauche, avant qu'il n'envoie un centre à mi-hauteur que Moise Kean a dévié de la tête au fond des filets, devançant Mario Rivas.

    Grosso a par ailleurs modifié le style de jeu de son équipe, passant d'une défense reculée à un pressing haut et intense qui a désorienté les joueurs du Real Madrid.

    Au fil du temps, la rencontre a perdu son caractère amical, et les duels, les fautes et les interruptions se sont multipliés, chaque équipe cherchant à obtenir un résultat positif.

    À un quart d'heure de la fin, Mourinho a lancé l'attaquant Carlos Espí, sur lequel il compte comme une option offensive apportant à l'équipe puissance dans les airs et présence dans la surface en cas de besoin.

    Espí a failli inscrire le but de la victoire pour sa première apparition, mais il a manqué une occasion franche, tandis que le rythme de la rencontre s'est progressivement apaisé, la Fiorentina paraissant se satisfaire du nul, alors que le Real Madrid manquait de l'énergie nécessaire pour une dernière tentative.

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