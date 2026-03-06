Getty
Edu retourne au Brésil ? Le directeur de Nottingham Forest, sous le feu des critiques, serait en contact avec un nouveau club après avoir été banni du stade et du terrain d'entraînement
Une chute spectaculaire
Le projet ambitieux impliquant Edu à Forest a atteint une impasse amère huit mois seulement après son arrivée très médiatisée. Le Brésilien aurait été prié de rester àl'écart du City Ground et du terrain d'entraînement du club, son départ définitif étant en cours de finalisation. Son absence s'est particulièrement fait sentir lors du récent match nul 2-2 de Forest contre Manchester City, marquant le troisième match consécutif qu'il a manqué. Cet exil forcé fait suite à une période tumultueuse marquée par des dépenses effrénées de 200 millions de livres sterling et un roulement incessant des entraîneurs, Sean Dyche ayant récemment été limogé après seulement 114 jours à la tête de l'équipe. Avec Forest qui végète à la 17e place, la relation entre Edu et le propriétaire Evangelos Marinakis semble avoir atteint un point de rupture totale.
Confusion au milieu du chaos
Alors que Forest affirme officiellement qu'Edu travaille normalement, les faits sur le terrain suggèrent le contraire. L'ancien manager Dyche a récemment fait part de sa perplexité concernant les décisions prises au sein du club pendant son bref passage. « Sur la base des données factuelles et de l'analyse, je ne comprends aucune des décisions qui ont été prises », a déclaré Dyche au podcast The Football Boardroom. Par ailleurs, le président du Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), est à la recherche d'un nouveau directeur pour remplacer Jose Boto, qui a été vivement critiqué pour avoir qualifié l'équipe d'« irresponsable » et s'être montré froid lorsque Filipe Luis a été surprenant limogé de son poste d'entraîneur principal. Selon Globo, ces critiques ont conduit Bap à rechercher des profils de cadres plus prestigieux, comme celui d'Edu.
Une refonte stratégique à Rio
Flamengo envisagerait de restructurer l'ensemble de son département football afin de s'éloigner du modèle à directeur unique. Le président Bap envisage un système à deux niveaux : un dirigeant chargé de la stratégie commerciale et une autre personnalité, plus proche des vestiaires, chargée des relations avec les joueurs. Fort de sa grande expérience à Arsenal et au sein de l'équipe nationale brésilienne, Edu est considéré comme le candidat idéal pour le poste de dirigeant. Cet intérêt survient à un moment de profonde agitation au Maracana, où l'actuel directeur Boto est « au bord du gouffre » après une série de désastres en matière de relations publiques et de transferts ratés.
Lutte pour la survie et changements au sein du conseil d'administration
Pour Forest, la priorité est de rester en Premier League sous la houlette du nouveau manager Vitor Pereira, car le club n'est au-dessus de la zone de relégation que grâce à la différence de buts. Le départ d'Edu est une distraction nécessaire qu'ils doivent régler avant le mercato estival. À l'inverse, Flamengo devrait agir rapidement pour stabiliser sa hiérarchie alors que le nouveau manager Leonardo Jardim prend ses fonctions. Si Edu parvient à négocier une rupture nette avec City Ground, son retour au Brésil lui offrira la possibilité de reconstruire sa réputation dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud, potentiellement aux côtés de légendes du club telles que Fábio Luciano dans une structure de gestion remaniée.
