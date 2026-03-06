Edu retourne au Brésil ? Le directeur de Nottingham Forest, sous le feu des critiques, serait en contact avec un nouveau club après avoir été banni du stade et du terrain d'entraînement

Alors que Forest affirme officiellement qu'Edu travaille normalement, les faits sur le terrain suggèrent le contraire. L'ancien manager Dyche a récemment fait part de sa perplexité concernant les décisions prises au sein du club pendant son bref passage. « Sur la base des données factuelles et de l'analyse, je ne comprends aucune des décisions qui ont été prises », a déclaré Dyche au podcast The Football Boardroom. Par ailleurs, le président du Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), est à la recherche d'un nouveau directeur pour remplacer Jose Boto, qui a été vivement critiqué pour avoir qualifié l'équipe d'« irresponsable » et s'être montré froid lorsque Filipe Luis a été surprenant limogé de son poste d'entraîneur principal. Selon Globo, ces critiques ont conduit Bap à rechercher des profils de cadres plus prestigieux, comme celui d'Edu.