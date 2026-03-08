Eddie Howe révèle que son choix entre Arsenal et Manchester City est la « meilleure équipe » que Newcastle ait affrontée cette saison

Réfléchissant à l'écart de niveau lors de leur dernière élimination en coupe, Howe n'a pas tardé à reconnaître la qualité exceptionnelle des visiteurs. Le manager de Newcastle a fait remarquer que même lorsque Guardiola fait tourner son effectif, le niveau technique reste pratiquement inaccessible pour la plupart des équipes de la division, y compris Newcastle, qui s'est mesuré aux meilleurs clubs européens et nationaux cette saison.

Howe a déclaré : « Je pense que [City] a apporté des changements à son équipe, mais je pense que vous voyez la profondeur de leur effectif et la force qu'ils possèdent. Je pense que c'était probablement un pas de trop pour nous aujourd'hui contre eux, alors qu'ils étaient dans cet état d'esprit. Je les ai trouvés excellents et nous avons baissé de régime dans le match. Nous avons semblé perdre notre énergie, mais c'est ce qu'ils vous font, car ils gardent très bien le ballon, ils vous font courir, ils vous font courir après le ballon, puis vous êtes fatigué et vous commettez une autre erreur technique et vous recommencez à courir après le ballon. Ils font cela depuis des années. C'est pourquoi, pour moi, ils ont été la meilleure équipe que nous ayons affrontée et aujourd'hui, je pense qu'ils étaient vraiment en forme et que nous avons simplement manqué d'énergie. »