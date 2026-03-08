Goal.com
En direct
Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

Eddie Howe révèle que son choix entre Arsenal et Manchester City est la « meilleure équipe » que Newcastle ait affrontée cette saison

Le manager de Newcastle United, Eddie Howe, a salué Manchester City comme la meilleure équipe que son équipe ait rencontrée cette saison, la plaçant devant Arsenal, son rival pour le titre de Premier League. Les Magpies ont été condamnés à une défaite 3-1 à St James' Park samedi soir, alors que les Cityzens ont remonté leur retard pour s'assurer une place en quarts de finale de la FA Cup, signant ainsi leur quatrième victoire contre Newcastle dans une campagne éprouvante.

  • L'observation de Howe sur Man City

    Les hommes de Pep Guardiola ont pris l'avantage psychologique sur le club de Tyneside, qu'ils ont déjà battu une fois en Premier League et deux fois en demi-finale de la Carabao Cup. Bien que les Gunners aient dominé le classement de la Premier League pendant une grande partie de la saison, Howe n'avait aucun doute quant à l'équipe qui détient actuellement le titre de meilleure équipe du pays. Pour lui, la nature implacable des champions du monde en fait un défi unique que même l'Arsenal de Mikel Arteta, pourtant très performant, a du mal à relever en termes d'épuisement technique pur.

    • Publicité
  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Manchester City montre sa supériorité

    Réfléchissant à l'écart de niveau lors de leur dernière élimination en coupe, Howe n'a pas tardé à reconnaître la qualité exceptionnelle des visiteurs. Le manager de Newcastle a fait remarquer que même lorsque Guardiola fait tourner son effectif, le niveau technique reste pratiquement inaccessible pour la plupart des équipes de la division, y compris Newcastle, qui s'est mesuré aux meilleurs clubs européens et nationaux cette saison.

    Howe a déclaré : « Je pense que [City] a apporté des changements à son équipe, mais je pense que vous voyez la profondeur de leur effectif et la force qu'ils possèdent. Je pense que c'était probablement un pas de trop pour nous aujourd'hui contre eux, alors qu'ils étaient dans cet état d'esprit. Je les ai trouvés excellents et nous avons baissé de régime dans le match. Nous avons semblé perdre notre énergie, mais c'est ce qu'ils vous font, car ils gardent très bien le ballon, ils vous font courir, ils vous font courir après le ballon, puis vous êtes fatigué et vous commettez une autre erreur technique et vous recommencez à courir après le ballon. Ils font cela depuis des années. C'est pourquoi, pour moi, ils ont été la meilleure équipe que nous ayons affrontée et aujourd'hui, je pense qu'ils étaient vraiment en forme et que nous avons simplement manqué d'énergie. »

  • La possession comme arme défensive

    La maîtrise tactique dont a fait preuve City a contraint Newcastle à courir après le ballon pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Howe a souligné que la capacité de City à conserver le ballon avait un double objectif : créer des occasions tout en épuisant les réserves physiques et mentales de l'adversaire. C'est cette caractéristique spécifique qui, selon Howe, distingue City des autres équipes d'élite comme Arsenal, contre laquelle Newcastle a également eu du mal à s'imposer au cours de cette campagne compétitive.

    « Dès que vous commettez une erreur technique contre eux, vous ne revoyez plus le ballon pendant de longues périodes et votre énergie s'épuise », a ajouté Howe. « C'est pourquoi ils sont la meilleure équipe depuis si longtemps et je pense qu'ils retrouvent le niveau qui fait d'eux cette équipe. Ils évoluent vers une version différente de ce qu'ils étaient auparavant, mais ils sont très, très efficaces. »

  • Manchester City FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une course au titre qui atteint son paroxysme

    Arsenal compte actuellement sept points d'avance sur City en tête du classement de la Premier League, même si l'équipe de Guardiola a un match en moins. Les deux équipes s'affronteront lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley le 22 mars.

0