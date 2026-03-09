AFP
Eddie Howe met les joueurs de Newcastle au défi d'être prêts pour le « plus grand match de l'histoire » de la Ligue des champions contre Barcelone
L'ambiance au centre d'entraînement de Darsley Park, à Newcastle, est plutôt à la concentration intense qu'au deuil. Si l'élimination de la FA Cup ce week-end a été un coup dur pour des supporters avides de trophées, Howe n'a pas tardé à recadrer le discours. Affronter le géant catalan souligne la rapidité fulgurante de l'ascension du club depuis son rachat par le PIF. Pour une équipe qui luttait contre la relégation il y a quelques années à peine, la perspective d'accueillir les quintuples champions d'Europe pour un match à élimination directe est une réalité surréaliste que Howe veut que ses joueurs embrassent plutôt que de la craindre.
Une nuit historique à St. James' Park
«Il est facile d'être négatif en ce moment. Je comprends que nous ayons été éliminés de la FA Cup, mais nous avons le plus grand match de l'histoire du club qui nous attend et nous devons l'aborder de cette manière », a déclaré Howe aux journalistes. « Nous n'avons jamais été dans cette position en Ligue des champions auparavant et c'est la meilleure compétition qui soit. Nous devons préparer les joueurs à cela et nous n'avons pas le temps de nous attarder sur cette défaite. »
Les Magpies ont connu un calendrier éprouvant, n'ayant pas eu une semaine de repos depuis novembre, et la fatigue commence à se faire sentir sur une équipe réduite. Malgré la fatigue, le manager appelle à une performance légendaire pour démanteler l'équipe de Hansi Flick. « Nous devons essayer de trouver quelque part l'énergie qui nous permettra d'élever notre niveau de performance à un niveau que nous n'avons pas atteint cette saison. C'est la seule façon de nous en sortir », a ajouté Howe.
Le Barça se méfie de l'ambiance qui règne à Newcastle
Alors que Newcastle vise à rebondir, les leaders de la Liga de Flick se préparent à une bataille acharnée dans l'un des stades les plus intimidants d'Angleterre. Le milieu de terrain Fermin Lopez a admis que le style « physique » de l'équipe de Tyneside et l'environnement « difficile » du stade constituent un défi de taille, les Espagnols abordant ce match après une victoire 1-0 contre l'Athletic Club.
Des informations en provenance d'Espagne suggèrent également que le Barça ne prend pas les Magpies à la légère, Flick ayant élaboré un plan clair pour contrer les menaces spécifiques posées par l'équipe de Howe. Selon un article du Diario AS, l'entraîneur allemand se concentre particulièrement sur la nécessité d'éviter un démarrage lent, car il s'attend à ce que Newcastle démarre sur les chapeaux de roue, porté par un public bruyant qui pourrait facilement déstabiliser n'importe quelle équipe visiteuse. Sur le plan tactique, les visiteurs pourraient se montrer plus pragmatiques que d'habitude pour se protéger. Certains indices laissent penser que le Barça pourrait abandonner sa ligne défensive haute habituelle au profit d'une défense plus basse afin de protéger son avance, une stratégie que l'on a pu observer brièvement lors de ses récentes sorties nationales.
Renverser le scénario de septembre
Les Catalans avaient déjà battu Newcastle lors de la phase de groupes de la Ligue des champions en septembre 2025, mais les Magpies se sentent désormais capables de renverser la vapeur dans un contexte de phase à élimination directe. Avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'équipe de Flick est en grande forme, mais son dernier déplacement en Angleterre s'est soldé par une défaite cuisante 3-0 contre Chelsea. Howe et ses joueurs espèrent prendre leur revanche et faire revivre ce cauchemar londonien aux visiteurs, afin d'inscrire ce match dans la légende de Tyneside et d'en faire le tournant historique que le manager considère qu'il est.
