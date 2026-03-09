Eddie Howe met les joueurs de Newcastle au défi d'être prêts pour le « plus grand match de l'histoire » de la Ligue des champions contre Barcelone

«Il est facile d'être négatif en ce moment. Je comprends que nous ayons été éliminés de la FA Cup, mais nous avons le plus grand match de l'histoire du club qui nous attend et nous devons l'aborder de cette manière », a déclaré Howe aux journalistes. « Nous n'avons jamais été dans cette position en Ligue des champions auparavant et c'est la meilleure compétition qui soit. Nous devons préparer les joueurs à cela et nous n'avons pas le temps de nous attarder sur cette défaite. »

Les Magpies ont connu un calendrier éprouvant, n'ayant pas eu une semaine de repos depuis novembre, et la fatigue commence à se faire sentir sur une équipe réduite. Malgré la fatigue, le manager appelle à une performance légendaire pour démanteler l'équipe de Hansi Flick. « Nous devons essayer de trouver quelque part l'énergie qui nous permettra d'élever notre niveau de performance à un niveau que nous n'avons pas atteint cette saison. C'est la seule façon de nous en sortir », a ajouté Howe.