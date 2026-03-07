Eddie Howe admet que Newcastle s'est essoufflé face à Man City après un début prometteur en FA Cup

City s'est assuré une place en quarts de finale de la FA Cup grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Newcastle United à St James' Park samedi soir. Malgré un début de match prometteur pour les hôtes, avec un but de Harvey Barnes à la 18e minute, les champions en titre ont réagi de manière clinique.

Savinho a rétabli l'égalité pour City peu avant la pause, préparant le terrain pour une deuxième mi-temps dominée par les visiteurs. Le retour a été mené par Marmoush, qui a donné l'avantage aux visiteurs deux minutes seulement après la reprise, avant de doubler la mise à la 65e minute pour sceller le résultat et assurer la qualification de City pour les quarts de finale.

Après la défaite, l'entraîneur de Newcastle, Howe, a admis que son équipe n'avait pas réussi à maintenir son intensité initiale face aux champions en titre. « Nous avons bien commencé, vraiment bien pendant une demi-heure. Il s'est probablement passé deux choses : nous n'avons pas pu maintenir notre énergie initiale, mais ils ont aussi très bien joué. Nous devons simplement l'accepter », a déclaré Howe à TNT Sports dans son analyse d'après-match.