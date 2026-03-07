AFP
Traduit par
Eddie Howe admet que Newcastle s'est essoufflé face à Man City après un début prometteur en FA Cup
Howe félicite les champions après la défaite
City s'est assuré une place en quarts de finale de la FA Cup grâce à une victoire convaincante 3-1 contre Newcastle United à St James' Park samedi soir. Malgré un début de match prometteur pour les hôtes, avec un but de Harvey Barnes à la 18e minute, les champions en titre ont réagi de manière clinique.
Savinho a rétabli l'égalité pour City peu avant la pause, préparant le terrain pour une deuxième mi-temps dominée par les visiteurs. Le retour a été mené par Marmoush, qui a donné l'avantage aux visiteurs deux minutes seulement après la reprise, avant de doubler la mise à la 65e minute pour sceller le résultat et assurer la qualification de City pour les quarts de finale.
Après la défaite, l'entraîneur de Newcastle, Howe, a admis que son équipe n'avait pas réussi à maintenir son intensité initiale face aux champions en titre. « Nous avons bien commencé, vraiment bien pendant une demi-heure. Il s'est probablement passé deux choses : nous n'avons pas pu maintenir notre énergie initiale, mais ils ont aussi très bien joué. Nous devons simplement l'accepter », a déclaré Howe à TNT Sports dans son analyse d'après-match.
- Getty Images Sport
Impact physique et qualité de la ville
Les Magpies ont semblé très en forme dès le début du match, mais au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, l'écart en matière de possession de balle est devenu évident. Howe a remarqué que les exigences physiques imposées par le pressing haut de l'équipe de Pep Guardiola ont fini par peser sur son équipe, qui a eu du mal à suivre le rythme à mesure que le match avançait dans la deuxième période.
« J'ai senti que nous étions à bout de souffle, certainement en deuxième mi-temps, mais aussi vers la fin de la première mi-temps. Il faut reconnaître qu'ils formaient une très bonne équipe. Nous avions besoin du ballon pour essayer de mettre la pression, mais nous n'avons pas réussi à en avoir suffisamment », a expliqué Howe, soulignant les 63 % de possession de balle de City. « Le public a été formidable aujourd'hui. Il n'avait pas grand-chose à crier après la première période, mais il est resté avec nous et nous a encouragés jusqu'à la fin. Nous aurons besoin de lui pour la Ligue des champions. »
Guardiola salue une performance historique
Alors que Newcastle réfléchissait à ce qui aurait pu être, Guardiola était plein d'éloges pour la performance de son équipe. L'entraîneur catalan, qui approche de sa dixième année à Manchester, a déclaré que cette victoire était l'une des plus impressionnantes qu'il ait vues à St James' Park, atteignant les quarts de finale de la compétition pour la neuvième fois en dix saisons.
« À Leverkusen, l'équipe était également solide, mais nous avons gagné aujourd'hui, donc tout va bien. C'était une bonne décision et quand je perds, c'est une mauvaise décision », a déclaré Guardiola. « C'est la meilleure performance que nous ayons réalisée dans ce stade depuis dix ans que je suis ici. C'est une preuve de régularité et c'est pourquoi je suis fier. »
Il a également réservé des éloges particuliers à ses stars individuelles : « Je suis heureux pour lui, car il a été blessé pendant longtemps et il a besoin de temps pour donner le meilleur de lui-même. Il était capitaine aujourd'hui et il le mérite », a-t-il déclaré à propos de John Stones, avant d'ajouter à propos de Savinho : « Quel ailier ! En un contre un, il est tellement dangereux. »
- Getty Images Sport
Trippier se projette vers Barcelone
Kieran Trippier a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant le changement de dynamique après la première demi-heure. Le défenseur vétéran a admis qu'une fois que City avait trouvé son rythme, l'équipe locale ne pouvait plus rien faire pour endiguer la marée, surtout après une campagne nationale éprouvante qui a mis à rude épreuve la profondeur de l'effectif de Newcastle.
« Je pense que nous avons bien joué pendant les 30 premières minutes. City est une équipe de haut niveau et nous devons l'accepter aujourd'hui. City a marqué un but et, compte tenu de leur qualité, nous avons essayé de les presser, mais il n'y a pas d'excuses aujourd'hui, nous avons été battus par la meilleure équipe. Nous devons maintenant nous concentrer sur mardi. Les supporters ont toujours été à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments et ils seront impatients d'affronter Barcelone. Ce sera un grand moment », a conclu Trippier.
Publicité