Eclipser Neymar, faire ses débuts au Brésil et trouver sa voie : L'enfant prodige Estevao Willian semble déjà prêt à devenir une star de Chelsea

Le Brésilien rejoindra Stamford Bridge cet été dans le cadre d'un transfert de 35M€, après une année exceptionnelle à Palmeiras.

Lorsqu'il s'agit d'un transfert convenu à l'avance, il y a toujours un risque que les choses se gâtent dans l'intervalle : manque de buts, blessures, baisse de forme, etc. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas d'Estevao Willian.

Le Brésilien rejoindra Chelsea l'été prochain, après que les Blues ont écarté une concurrence sérieuse pour recruter le prodigieux attaquant de Palmeiras en juin pour la somme colossale de 34 millions d'euros. Pour l'instant, il semble que cet investissement valait largement le coup.

À six mois de son 18e anniversaire et du moment où il peut légalement rejoindre son nouveau club, Estevao a ébloui le Brésil lors de la saison 2024. Doté d'une capacité de dribble, d'une vision du jeu et d'un sens du but dignes d'une génération, il est déjà entré dans l'histoire et n'a pas fini de faire parler de lui.

« Mon plus grand rêve est d'être le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré ce mois-ci. « C'est mon rêve. Un jour, je ferai partie des meilleurs. Mais je ne vais pas promettre ou projeter que j'y parviendrai dans quelques années. Cela viendra naturellement ».

Chelsea a donc entre les mains un talent potentiellement de classe mondiale. On vous en dit plus sur ses progrès.