Un improbable échange entre Gianluigi Donnarumma et Mike Maignan affole l’Italie ces dernières heures.

Et si un échange entre Gianluigi Donnarumma et Mike Maignan devenait réalité ? Ce qui semblait encore impensable il y a quelques mois commence à prendre de l’ampleur dans la presse italienne. Pendant que l’avenir du gardien du Paris Saint-Germain reste incertain, la situation du portier français au Milan AC devient de plus en plus compliquée. De quoi donner naissance à une rumeur qui fait déjà grand bruit des deux côtés des Alpes.