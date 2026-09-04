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Dusan Vlahovic révèle enfin la vérité sur son départ amer de la Juventus
L’attaquant serbe commence son aventure turque
Vlahovic a officiellement tourné la page de son passage à la Juventus. L’attaquant serbe a rejoint Besiktas librement cet été, mettant fin à un passage de quatre ans et demi à Turin. Son départ met un terme à une aventure commencée en janvier 2022, après un transfert de 85 millions d’euros en provenance de la Fiorentina. Désormais en Turquie, le joueur de 26 ans est revenu sur une dernière saison difficile avec la Juventus.
- AFP
Vlahovic s’interroge sur la réduction de son rôle
Lors de ses derniers mois à la Juventus, Vlahovic a vu son temps de jeu être considérablement réduit. L’attaquant né à Belgrade estime avoir reculé dans la hiérarchie simplement parce que son contrat arrivait à expiration. Dans un entretien accordé à Mozzart Sport, il n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le traitement qui lui a été réservé.
« J’ai commencé sur le banc pour une raison bien connue : j’entrais dans la dernière année de mon contrat. À mon avis, c’était la seule raison », a expliqué Vlahovic.
Mise au point sur les prolongations
Tout au long de sa dernière saison en Italie, des informations ont souvent laissé entendre que Vlahovic formulait des exigences financières déraisonnables. Cependant, l’international serbe a fermement rejeté ces affirmations, assurant que la direction du club l’avait laissé dans le flou.
« Il a été écrit que je posais diverses conditions pour un nouveau contrat avec la Juventus, mais une grande partie de cela était faux, a-t-il révélé. Pendant trois ans, malgré tout ce qui a été écrit au sujet de ma prolongation, je n’ai eu aucune discussion concrète avec les dirigeants jusqu’à la fin de la saison. Il y avait beaucoup de pression sur moi et cela m’a dérangé, parce que je sais quelle est la vérité et ce qui s’est passé. »
- AFP
Un nouveau départ à Istanbul
Ses frustrations à la Juventus désormais derrière lui, Vlahovic est pleinement concentré sur son nouveau chapitre en Süper Lig. Les supporters de Besiktas lui ont déjà réservé un accueil chaleureux, et l’attaquant est impatient de leur rendre leur confiance.
De son côté, la Juventus doit aller de l’avant avec une ligne d’attaque remaniée. Vlahovic est désormais déterminé à montrer au géant italien exactement ce qu’il a laissé filer.
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