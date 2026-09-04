Dusan Vlahovic révèle enfin la vérité sur son départ amer de la Juventus

Lors de ses derniers mois à la Juventus, Vlahovic a vu son temps de jeu être considérablement réduit. L’attaquant né à Belgrade estime avoir reculé dans la hiérarchie simplement parce que son contrat arrivait à expiration. Dans un entretien accordé à Mozzart Sport, il n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le traitement qui lui a été réservé.

« J’ai commencé sur le banc pour une raison bien connue : j’entrais dans la dernière année de mon contrat. À mon avis, c’était la seule raison », a expliqué Vlahovic.