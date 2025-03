Avant d'affronter le PSG en demi-finale de Coupe de France, Luis Castro affiche sa sérénité et évoque ses retrouvailles avec deux Parisiens.

À quelques jours de l’affrontement tant attendu entre l’USL Dunkerque et le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France, l’entraîneur Luis Castro a affiché un état d’esprit confiant et déterminé. Dimanche, le technicien portugais de 44 ans a pris la parole et s’est notamment exprimé sur deux joueurs du PSG, Joao Neves et Gonçalo Ramos, qu’il a encadrés lorsqu’il était en poste à Benfica.