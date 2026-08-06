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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Du sommet aux abîmes : Inzaghi embarque Al-Hilal dans le pari le plus difficile !

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
D. Nunez
Italie
Arabie saoudite
Uruguay

Une crise majeure secoue le leader de l'Asie

Dans le monde du football, un entraîneur peut réussir à transformer une équipe entière par une seule décision, mais il peut aussi plonger le club dans une longue impasse à cause d'un pari mal placé.

C'est ce qui semble s'être produit avec Al-Hilal dans le dossier de l'Uruguayen Darwin Núñez, qui, en l'espace de quelques mois, est passé du transfert auquel s'accrochait Simone Inzaghi à l'un des dossiers les plus complexes au sein du club.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nunez, le premier choix d'Inzaghi

    Dès les premiers jours de son arrivée, Inzaghi a été clair dans ses exigences : il considérait Darwin Núñez comme l'attaquant capable de porter son projet sportif, et il a réclamé son recrutement même si cela devait se faire au détriment d'Aleksandar Mitrović, malgré la présence du Brésilien Marcos Leonardo au sein de l'effectif.

    La direction a répondu au souhait de l'entraîneur et a traité l'opération comme la pierre angulaire du nouveau projet, dans l'espoir que l'attaquant uruguayen apporte le plus attendu et confère à Al-Hilal une dimension offensive différente.

    Il a effectivement été recruté en provenance de Liverpool pour 53 millions d'euros, le contrat de Mitrović a été résilié et le nom de Leonardo a été retiré de la liste locale, une décision qui a suscité de nombreuses controverses.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Du transfert attendu au lourd fardeau

    Mais la réalité a pris une tout autre direction, puisque Núñez n'a pas réussi à afficher le niveau attendu par les supporters. Il a également souffert d'un net recul de son efficacité offensive et n'a pas prouvé qu'il était l'attaquant capable de faire la différence dans les grands matchs.

    Au fil de la saison, la conviction du staff technique a progressivement changé, au point de l'écarter de la liste locale après six mois seulement, une décision qui reflétait l'ampleur du recul vécu par le joueur, lui qui représentait le premier pari de l'entraîneur.

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    Durant sa période sous le maillot d'Al-Hilal, Núñez a participé à 16 matchs, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré seulement 4 passes décisives.

    Núñez a effectué 42 tirs, dont 18 cadrés, et a gâché 8 occasions nettes. Le taux de conversion des occasions en buts n'a atteint que 15 %, ce qui révèle l'ampleur des difficultés vécues par le club avec l'attaquant uruguayen.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal paie le prix de son pari

    Le problème n'est plus seulement d'ordre sportif, il s'est aussi transformé en une crise administrative et marketing, car Al Hilal se retrouve désormais avec un joueur au salaire élevé et à la valeur marchande importante, sans qu'il soit un élément essentiel du projet.

    Malgré les tentatives répétées de s'en séparer, que ce soit par une vente ou un prêt, toutes les négociations se sont heurtées aux aspects financiers, laissant l'opération en suspens, tandis qu'Al Hilal supporte les conséquences d'une décision qui reposait à l'origine sur une conviction sportive d'Inzaghi.

    Au final, on ne peut pas faire porter à Nunez seul la responsabilité de ce qui s'est passé, mais il est certain que le technicien italien était celui qui avait le plus parié sur lui, un pari qui n'a pas encore réussi, si bien qu'Al Hilal se retrouve face à l'un des dossiers les plus difficiles du marché des transferts, et paie le prix d'une décision qui était censée mener l'équipe au sommet, mais qui l'a placée devant une crise qui n'est toujours pas terminée.

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