Mais la réalité a pris une tout autre direction, puisque Núñez n'a pas réussi à afficher le niveau attendu par les supporters. Il a également souffert d'un net recul de son efficacité offensive et n'a pas prouvé qu'il était l'attaquant capable de faire la différence dans les grands matchs.

Au fil de la saison, la conviction du staff technique a progressivement changé, au point de l'écarter de la liste locale après six mois seulement, une décision qui reflétait l'ampleur du recul vécu par le joueur, lui qui représentait le premier pari de l'entraîneur.

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Durant sa période sous le maillot d'Al-Hilal, Núñez a participé à 16 matchs, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré seulement 4 passes décisives.

Núñez a effectué 42 tirs, dont 18 cadrés, et a gâché 8 occasions nettes. Le taux de conversion des occasions en buts n'a atteint que 15 %, ce qui révèle l'ampleur des difficultés vécues par le club avec l'attaquant uruguayen.