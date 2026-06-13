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Gianluca Minchiotti

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Du Portugal : l’Inter s’intéresse à Hornicek. Qui est-il et quel est son prix ?

Inter
Mercato
L. Hornicek

Le championnat tchèque compte également plusieurs clubs qui figurent parmi l’élite de la Premier League.

Selon le journal portugais O Jogo, l’Inter suit de très près le gardien tchèque Lukas Hornicek. Après une première tentative infructueuse, le club nerazzurro s’apprête à revenir à la charge pour recruter ce joueur né en 2002, même si Braga ne semble pas disposé à faire de concession : pour le laisser partir, il faudra débourser les 30 millions d’euros prévus par sa clause libératoire.


Mais l’Inter n’est pas seul sur le coup : plusieurs clubs du haut de tableau de Premier League surveillent aussi le jeune gardien et pourraient soumettre des offres concrètes lors du mercato estival, disposant des fonds nécessaires pour satisfaire les exigences du Braga. En attendant, le club portugais négocie la prolongation du contrat du joueur, sous contrat jusqu’en 2028 et considéré comme un pilier du présent et de l’avenir de l’équipe.


  • Convoqué avec la République tchèque pour la Coupe du monde, Hornicek a vu sa cote grimper d’un cran. Toutefois, il n’était pas titulaire lors de l’entrée en lice des siens face à la Corée du Sud : c’est Kovar qui a débuté dans les cages. Le Sporting Braga est confiant quant à sa capacité à conserver le gardien pour la saison prochaine, mais il sait que le marché pourrait avoir le dernier mot si un club activait l’intégralité de sa clause libératoire. En cas de départ, le club estime toutefois être bien armé dans les cages grâce aux alternatives déjà présentes dans l’effectif.


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