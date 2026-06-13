Du Portugal : l’Inter s’intéresse à Hornicek. Qui est-il et quel est son prix ?

Selon le journal portugais O Jogo, l’Inter suit de très près le gardien tchèque Lukas Hornicek. Après une première tentative infructueuse, le club nerazzurro s’apprête à revenir à la charge pour recruter ce joueur né en 2002, même si Braga ne semble pas disposé à faire de concession : pour le laisser partir, il faudra débourser les 30 millions d’euros prévus par sa clause libératoire.





Mais l’Inter n’est pas seul sur le coup : plusieurs clubs du haut de tableau de Premier League surveillent aussi le jeune gardien et pourraient soumettre des offres concrètes lors du mercato estival, disposant des fonds nécessaires pour satisfaire les exigences du Braga. En attendant, le club portugais négocie la prolongation du contrat du joueur, sous contrat jusqu’en 2028 et considéré comme un pilier du présent et de l’avenir de l’équipe.



