Droits TV, BeIN Sports règle ses comptes avec LFP Media

BeIN Sports a dévoilé ses griefs contre LFP Media pour les droits TV de la Ligue 1, vendredi.

Le torchon brûle entre BeIN Sports et LFP Media. À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, la tension est à son comble entre le diffuseur qatari et la structure commerciale de la Ligue. Dans un mail au ton particulièrement sévère, Youssef Al-Obaidly, directeur général de BeIN Sports, a vertement critiqué la gestion actuelle des droits TV, accusant LFP Media d’un traitement injuste et incohérent malgré les efforts et les investissements consentis depuis plus de dix ans.