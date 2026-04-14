La nouvelle recrue vedette des Reds, arrivée l’été dernier à Anfield Road en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros, s’est blessée lors d’un sprint sans contact avec un adversaire et a dû être évacuée après une longue interruption pour soins. Tout indique une rupture du tendon d’Achille.
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Drame au FC Liverpool : Hugo Ekitike victime d’une blessure effroyable
Ekitike a tenté de contrôler une passe en profondeur de Dominik Szoboszlai, a pris son élan, légèrement glissé, puis s’est immédiatement effondré. Il a aussitôt saisi son talon et a secoué la tête durant l’intervention des soigneurs.
Allongé, il a été réconforté par deux joueurs adverses, Achraf Hakimi et Willian Pacho, qui lui ont serré les mains pendant les soins.
Mohamed Salah est entré en jeu dès la demi-heure de jeu pour remplacer Ekitike, qui devrait manquer une longue partie de la saison avec le FC Liverpool, ainsi que la Coupe du monde avec l’équipe de France.
Mohamed Salah, dans le rôle de super-sub, pour son ultime soirée de Ligue des champions sous le maillot de Liverpool ?
Pour Salah, ce pourrait être le dernier match de Ligue des champions de sa carrière si les Reds ne parviennent pas à renverser le score de 0-2 concédé lors du match aller.
Son passage à Liverpool prendra fin en juin : il y a quelques semaines, le club et le joueur ont confirmé qu’ils ne prolongeraient pas son contrat arrivant à échéance. Il pourrait ensuite s’engager en Arabie saoudite après la Coupe du monde.
Avant Noël, un contentieux l’a opposé au club et à l’entraîneur Arne Slot : frustré par son statut grandissant de remplaçant, il a exprimé son malaise en public, ce qui lui a valu une mise à l’écart d’un match.
Alors qu’Ekitike totalise déjà 23 buts en 44 matchs pour sa première saison, Salah est loin de son niveau exceptionnel de l’année dernière, lorsque Liverpool avait surpris en reconquérant le titre. Actuellement, l’Égyptien compte onze buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.