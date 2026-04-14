Drame au FC Liverpool : Hugo Ekitike victime d’une blessure effroyable

Ekitike a tenté de contrôler une passe en profondeur de Dominik Szoboszlai, a pris son élan, légèrement glissé, puis s’est immédiatement effondré. Il a aussitôt saisi son talon et a secoué la tête durant l’intervention des soigneurs.

Allongé, il a été réconforté par deux joueurs adverses, Achraf Hakimi et Willian Pacho, qui lui ont serré les mains pendant les soins.

Mohamed Salah est entré en jeu dès la demi-heure de jeu pour remplacer Ekitike, qui devrait manquer une longue partie de la saison avec le FC Liverpool, ainsi que la Coupe du monde avec l’équipe de France.