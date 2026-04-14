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EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

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Drame au FC Liverpool : Hugo Ekitike aurait subi une blessure grave

Ligue des Champions
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
H. Ekitike

Hugo Ekitike aurait subi une blessure grave lors du match retour des quarts de finale entre le FC Liverpool et le Paris Saint-Germain.

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La nouvelle recrue vedette des Reds, arrivée l’été dernier à Anfield Road en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros, s’est blessée lors d’un sprint en première mi-temps, sans aucun contact avec un adversaire, et a dû être évacuée après une longue interruption pour soins. Tout laisse penser qu’il s’agit d’une rupture du tendon d’Achille.

« Je pense que c'est une blessure très grave », a déclaré son coéquipier Ibrahima Konaté après la rencontre. « Je ne souhaite pas m'exprimer davantage, surtout en cette période estivale marquée par la Coupe du monde. Mais c'est très, très dur pour lui. Je prie pour lui ! »

  • À la 28e minute, Ekitike a tenté de contrôler une passe en profondeur de Dominik Szoboszlai, a pris son élan, a légèrement glissé et s'est immédiatement effondré au sol. Il s'est alors saisi le talon et n'a cessé de secouer la tête pendant qu'on lui prodiguait des soins. 

    Allongé au sol, il a été réconforté par deux joueurs de l’équipe adverse : Achraf Hakimi et Willian Pacho lui ont serré les mains pendant qu’il recevait des soins.

    Mohamed Salah est entré en jeu dès la demi-heure de jeu pour remplacer Ekitike, qui devrait manquer plusieurs semaines avec le FC Liverpool et, plus grave encore, la Coupe du monde avec l’équipe de France. 

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  • Salah, joker de luxe pour son dernier match de Ligue des champions ?

    Pour Salah, il s'agissait peut-être du dernier match de Ligue des champions de sa carrière, Liverpool n'ayant pas réussi à renverser le score de 0-2 concédé à l'aller et s'étant finalement inclinés sur le même score à Anfield Road. Les deux buts des visiteurs parisiens ont été inscrits par l'actuel Ballon d'Or, Ousmane Dembélé (73e, 90e+1).

    L’aventure de Salah à Liverpool prendra fin en juin : il y a quelques semaines, le club et le joueur ont confirmé qu’ils ne prolongeraient pas son contrat, qui expire cet été. Une destination saoudienne pourrait l’attendre après la Coupe du monde.

    Avant Noël, un contentieux l’avait opposé au club et à l’entraîneur Arne Slot : frustré par son statut grandissant de remplaçant, il avait exprimé son mécontentement en public, ce qui lui avait valu une mise à l’écart pour un match.

    Alors qu’Ekitike totalise 23 points en 44 matchs pour sa première saison, Salah est loin de son niveau exceptionnel de l’année dernière, lorsque Liverpool avait surpris en reconquérant le titre. Actuellement, l’Égyptien compte onze buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.

    Contre le PSG, l’international égyptien a tenté de se rattraper, délivrant quatre passes décisives (xAssist 0,52) et concluant une fois au but (0,12 xG). La rencontre a atteint son paroxysme à la 64e minute, lorsque Alexis Mac Allister a d’abord obtenu un penalty pour les Reds alors que le score était encore de 0-0. Mais la décision a été infirmée par la VAR. 

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