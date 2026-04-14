Pour Salah, il s'agissait peut-être du dernier match de Ligue des champions de sa carrière, Liverpool n'ayant pas réussi à renverser le score de 0-2 concédé à l'aller et s'étant finalement inclinés sur le même score à Anfield Road. Les deux buts des visiteurs parisiens ont été inscrits par l'actuel Ballon d'Or, Ousmane Dembélé (73e, 90e+1).

L’aventure de Salah à Liverpool prendra fin en juin : il y a quelques semaines, le club et le joueur ont confirmé qu’ils ne prolongeraient pas son contrat, qui expire cet été. Une destination saoudienne pourrait l’attendre après la Coupe du monde.

Avant Noël, un contentieux l’avait opposé au club et à l’entraîneur Arne Slot : frustré par son statut grandissant de remplaçant, il avait exprimé son mécontentement en public, ce qui lui avait valu une mise à l’écart pour un match.

Alors qu’Ekitike totalise 23 points en 44 matchs pour sa première saison, Salah est loin de son niveau exceptionnel de l’année dernière, lorsque Liverpool avait surpris en reconquérant le titre. Actuellement, l’Égyptien compte onze buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues.

Contre le PSG, l’international égyptien a tenté de se rattraper, délivrant quatre passes décisives (xAssist 0,52) et concluant une fois au but (0,12 xG). La rencontre a atteint son paroxysme à la 64e minute, lorsque Alexis Mac Allister a d’abord obtenu un penalty pour les Reds alors que le score était encore de 0-0. Mais la décision a été infirmée par la VAR.