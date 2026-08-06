Douglas Luiz dit non à Everton : il a décidé de rester à la Juventus

Le message est clair : Douglas Luiz n’a aucune intention de quitter Turin. Face à l’intérêt concret d’Everton, la réponse du milieu de terrain brésilien a été un refus catégorique, comme le rapporte Gazzetta.it. Après une première saison en deçà des attentes, et après une deuxième saison vécue en prêt, l’ancien d’Aston Villa vit un nouveau départ à la Juventus et, jour après jour, la conviction grandit que rester à la Juventus est le meilleur choix pour relancer sa carrière.





Déterminant, dans ce sens, a été le travail effectué avec Luciano Spalletti dès les premiers jours du stage de préparation. L’entraîneur lui a accordé sa confiance, en l’intégrant régulièrement lors des tests estivaux et en lui faisant sentir qu’il fait pleinement partie du projet en vue de la nouvelle saison, même si le club n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir.



