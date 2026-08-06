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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Douglas Luiz dit non à Everton : il a décidé de rester à la Juventus

Juventus FC
Mercato
D. Luiz

Le Brésilien dit pour l’instant non à la possibilité de quitter de nouveau la Juventus

Le message est clair : Douglas Luiz n’a aucune intention de quitter Turin. Face à l’intérêt concret d’Everton, la réponse du milieu de terrain brésilien a été un refus catégorique, comme le rapporte Gazzetta.it. Après une première saison en deçà des attentes, et après une deuxième saison vécue en prêt, l’ancien d’Aston Villa vit un nouveau départ à la Juventus et, jour après jour, la conviction grandit que rester à la Juventus est le meilleur choix pour relancer sa carrière.


Déterminant, dans ce sens, a été le travail effectué avec Luciano Spalletti dès les premiers jours du stage de préparation. L’entraîneur lui a accordé sa confiance, en l’intégrant régulièrement lors des tests estivaux et en lui faisant sentir qu’il fait pleinement partie du projet en vue de la nouvelle saison, même si le club n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir.


  • CONFIANCE ET SIGNAUX POSITIFS

    Douglas Luiz a débuté lors de tous les matches amicaux de l’été, formant une paire stable au milieu de terrain avec Manuel Locatelli. Lors de ses premières sorties, Spalletti lui avait demandé davantage d’intensité, estimant que son rythme restait encore loin des standards exigés. Le Brésilien a répondu sur le terrain, montant en régime et montrant progressivement les qualités techniques et tactiques qui avaient convaincu la Juventus d’investir environ 50 millions d’euros à l’été 2024.


    Ses performances, couronnées par une prestation convaincante contre Chelsea, ont également relancé son profil sur le marché anglais. En Premier League, les prétendants ne manquent pas et Everton représente seulement le dernier club à avoir manifesté son intérêt.


    • Publicité

  • Objectif rachat

    Malgré les sirènes venues d’Angleterre, la priorité de Douglas Luiz à cet instant reste la Juventus. Le milieu de terrain veut gagner du temps de jeu, effacer les difficultés de la saison 2024-2025 et prouver qu’il est à la hauteur de l’investissement consenti par le club turinois.


    Spalletti continue lui aussi de l’évaluer avec attention. L’entraîneur est convaincu que, s’il est placé dans les bonnes conditions, Douglas Luiz peut devenir un élément de grande valeur dans son système de jeu. C’est pourquoi le Brésilien reste au centre des réflexions de la Juventus, déterminé à faire de cet été le tournant de son aventure à Turin.


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