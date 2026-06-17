Doublé d'Erling Haaland : la Norvège s'impose face à une équipe irakienne courageuse

Les Norvégiens ouvrent le score par l’intermédiaire de l’inarrêtable Torgaranten (29^e), mais la star irakienne Aymen Hussein répond peu avant la mi-temps (39^e) dans un premier acte animé. Haaland profite ensuite d’une grossière erreur défensive irakienne juste avant la pause (43^e). Leo Östigaard, fraîchement entré en jeu (77e), a ensuite scellé le sort de la rencontre, avant qu’Hussein ne concède un c.s.c. pour fixer le score final (90e+7).

« Ce n’était pas facile de faire ses débuts. On est nerveux. Et gagner un jour où on n’est pas au mieux, c’est génial. C’est fantastique et je suis fier de nous tous ; dans l’ensemble, c’était un bon début », a déclaré Haaland avant d’ajouter : « Les prochains matchs seront bien plus difficiles, nous devrons donc élever notre niveau de jeu. » Le joueur de 25 ans a ensuite lancé un appel aux supporters : « Je ne sais même pas quelle heure il est en Norvège, mais c’est sûrement encore le chaos là-bas. J’espère que les gens font la fête. »

Malgré des errements défensifs inattendus, les Scandinaves, de retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, disposent d’atouts solides pour se qualifier. Leur prochain adversaire : le Sénégal. L’Irak, entraîné par l’Australien Graham Arnold, effectuait son retour en phase finale après 40 ans d’absence ; les « Lions de Mésopotamie » attendent toujours leur premier point en Coupe du monde et se préparent désormais à défier la France, l’un des favoris.

Avant le coup d’envoi, l’expert Thomas Müller avait salué la « génération dorée » norvégienne sur MagentaTV. Lors des éliminatoires parfaitement maîtrisés, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Haaland, avait confirmé son statut d’exception au sein du Landslag en inscrivant 16 buts en huit victoires. L’ancien joueur de Dortmund a désormais fait son entrée sur la pelouse de Foxborough sous les yeux de son père, Alf-Inge Haaland, qui avait lui-même disputé la Coupe du monde avec la Norvège aux États-Unis en 1994.