Donnarumma contre l'arbitre Mariani : « Pourquoi vous la jouez les stars ? »

Au cours du match Real Madrid-Manchester City, match aller des huitièmes de finale perdu 3-0 par les Citizens en Espagne, la polémique du gardien italien Gigio Donnarummaà l'encontre de l'arbitre Mariani (lui aussi italien) n'est pas passée inaperçue, à l'occasion du penalty accordé pour une faute de sa part sur Vinicius en deuxième mi-temps.

Le penalty a ensuite été arrêté par le capitaine italien qui, cependant, comme le rapporte Tuttosport, a utilisé des mots durs à l'encontre du trio arbitral au moment du coup de sifflet.