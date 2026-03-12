Goal.com
En direct
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Donnarumma contre l'arbitre Mariani : « Pourquoi vous la jouez les stars ? »

Au cours du match Real Madrid-Manchester City, match aller des huitièmes de finale perdu 3-0 par les Citizens en Espagne, la polémique du gardien italien Gigio Donnarummaà l'encontre de l'arbitre Mariani (lui aussi italien) n'est pas passée inaperçue, à l'occasion du penalty accordé pour une faute de sa part sur Vinicius en deuxième mi-temps. 

Le penalty a ensuite été arrêté par le capitaine italien qui, cependant, comme le rapporte Tuttosport, a utilisé des mots durs à l'encontre du trio arbitral au moment du coup de sifflet.

  • « POURQUOI VOUS FAITES-VOUS LES FÊTARDS ? »

    Donnarumma, qui sortait bas, est dépassé par Vinicius Jr., qui est touché à la jambe droite par le gardien italien. Selon l'ancien joueur du Milan, le contact ne méritait pas un penalty et, une fois qu'il a compris la décision de l'arbitre Mariani d'accorder le penalty, il s'est exclamé : « Pourquoi vous faites les malins ? Vous faites les malins, vous faites... ». Puis, après quelques secondes de silence, il a ajouté : « Et pourquoi tu me donnes un carton jaune ? »
    • Publicité

  • DONNARUMMA SOUS GUARDIOLA

    Interrogé par Sky Sport après le match, Donnarumma a ensuite évoqué le match retour et sa relation avec Guardiola : « Nous devons absolument jouer un match différent au retour. Je suis désolé parce que nous avons mal perdu, mais nous jouons à domicile et nous espérons renverser la situation. Guardiola m'aide beaucoup dans tous les domaines, sur le terrain et en dehors. Il me donne des conseils et c'est un entraîneur spécial car il trouve des solutions inattendues. Nous espérons pouvoir régler certaines choses pour le match retour. Avec nos supporters, ce sera certainement différent. Ils doivent nous donner un élan sans précédent, mais ils le feront certainement car ils sont spéciaux ». 

0