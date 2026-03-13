Donadoni à propos de Massolin : « Pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités ». Combien l'Inter a-t-elle déboursé ? Son poste et ses caractéristiques

L'entraîneur de La Spezia, Roberto Donadoni – adversaire de Modène lors de la 30e journée du championnat de Serie B – a également évoqué les qualités de Massolin lors de la conférence de presse d'avant-match : « Si l'Inter a envisagé de le recruter,pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités. C'est un joueur qui mérite une attention particulière, même si je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui disent à leurs joueurs de coller à un adversaire : il est indispensable de l'empêcher de pivoter lorsqu'il a le dos au but. »

Pour la petite histoire, Modène s'est imposé 3-0 grâce à un doublé de De Luca et un but de Gliozzi. Massolin est entré en jeu à trois minutes de la fin, en remplacement de Santoro.