Lors du mercato de janvier, l'Inter s'est surtout concentrée sur les départs, avec les cessions d'Asllani, de Palacios et des frères Carboni (Franco et Valentin) ; aucun renfort pour l'équipe première – la seule recrue en cours de saison a été le Croate Leon Jakirovic, intégré à l'équipe des moins de 23 ans – Marotta et Ausilio ont toutefois conclu un transfert pour l'avenir, en s'attachant les services du milieu de terrain français de Modène Yanis Massolin, né en 2002, qui terminera la saison en Serie B et arrivera à Milan cet été.
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Donadoni à propos de Massolin : « Pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités ». Combien l'Inter a-t-elle déboursé ? Son poste et ses caractéristiques
« C'EST L'INTER QUI L'A ACHETÉ… »
L'entraîneur de La Spezia, Roberto Donadoni – adversaire de Modène lors de la 30e journée du championnat de Serie B – a également évoqué les qualités de Massolin lors de la conférence de presse d'avant-match : « Si l'Inter a envisagé de le recruter,pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités. C'est un joueur qui mérite une attention particulière, même si je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui disent à leurs joueurs de coller à un adversaire : il est indispensable de l'empêcher de pivoter lorsqu'il a le dos au but. »
Pour la petite histoire, Modène s'est imposé 3-0 grâce à un doublé de De Luca et un but de Gliozzi. Massolin est entré en jeu à trois minutes de la fin, en remplacement de Santoro.
COMBIEN L'INTER A-T-IL DÉBORSÉ ? POSTE ET CARACTÉRISTIQUES
Pour Yanis Massolin, l'Inter a réalisé un investissement de 3,5 millions d'euros en concluant un transfert définitif avec le joueur, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, dont l'échéance est fixée au 30 juin 2030. C'est un joker du milieu de terrain qui a débuté comme deuxième attaquant, mais qui, en reculant de quelques mètres, a trouvé sa position idéale : milieu offensif naturel, il peut également, si nécessaire, jouer à d'autres postes dans ce secteur, tant comme meneur de jeu que comme attaquant de soutien. Milieu de terrain physiquement solide, doué de la tête grâce à ses 190 cm de taille, il a souvent été comparé à Adrien Rabiot en raison de ses caractéristiques et de sa nationalité. Son arrivée en Italie l'a aidé à s'améliorer sur le plan tactique mais aussi physique : Massolin a augmenté sa masse musculaire, devenant plus costaud et plus prêt pour les duels.