Doku quitterait la Coupe du monde pour la naissance de son fils ? La polémique enfle

Jeremy Doku s’est retrouvé au cœur d’un vif débat en Belgique après avoir déclaré qu’il quitterait temporairement le stage de préparation de l’équipe nationale pour assister à la naissance de son premier enfant. L’ailier belge, qui participe à la Coupe du monde, a expliqué vouloir être aux côtés de sa compagne si l’accouchement coïncidait avec la compétition.





Cette position claire a immédiatement divisé l’opinion : d’un côté, ceux qui placent la famille au-dessus de tout, de l’autre, ceux qui estiment qu’une Coupe du monde est une chance unique dans la carrière d’un footballeur. « Aucun père ne devrait manquer un tel événement », a-t-il déclaré, comme le rapporte Il Corriere dello Sport, justifiant ainsi un choix salué par de nombreux supporters et acteurs du milieu.



