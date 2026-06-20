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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Doku quitterait la Coupe du monde pour la naissance de son fils ? La polémique enfle

Belgique
J. Doku
Coupe du monde

« Aucun père ne devrait manquer un tel événement », déclare l’attaquant belge. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet avis.

Jeremy Doku s’est retrouvé au cœur d’un vif débat en Belgique après avoir déclaré qu’il quitterait temporairement le stage de préparation de l’équipe nationale pour assister à la naissance de son premier enfant. L’ailier belge, qui participe à la Coupe du monde, a expliqué vouloir être aux côtés de sa compagne si l’accouchement coïncidait avec la compétition.


Cette position claire a immédiatement divisé l’opinion : d’un côté, ceux qui placent la famille au-dessus de tout, de l’autre, ceux qui estiment qu’une Coupe du monde est une chance unique dans la carrière d’un footballeur. « Aucun père ne devrait manquer un tel événement », a-t-il déclaré, comme le rapporte Il Corriere dello Sport, justifiant ainsi un choix salué par de nombreux supporters et acteurs du milieu.


  • Le sujet a également été débattu dans les studios de L’Équipe. La journaliste France Pierron a défendu un autre point de vue, rappelant l’importance unique d’une Coupe du monde pour un footballeur professionnel. « Le père ne sert à rien au moment de la naissance, c’est un fait », a-t-elle affirmé, des propos qui ont évidemment attisé la polémique. L’ancien boxeur Brahim Asloum a aussitôt pris la défense du Belge, répliquant avec fermeté : « Un enfant, c’est toute ta vie ». Une intervention saluée sur les réseaux sociaux, où la majorité des internautes ont approuvé le choix de Doku.


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