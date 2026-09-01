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Loai Mohamed

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Direct : dernier jour du mercato, les transactions de dernière minute s'enchaînent

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Suivez les principales actualités du dernier jour du mercato estival dans les grands championnats européens

Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le dernier jour du marché des transferts estival 2026, à l'approche de la date limite pour boucler les affaires dans plusieurs grands championnats européens, dans une course effrénée entre les clubs pour finaliser leurs derniers recrutements avant la clôture de la période des transferts.

Dans ce sujet en direct, nous suivons avec vous, 24 heures sur 24, les dernières nouvelles et évolutions du marché des transferts en Europe et dans plusieurs championnats à travers le monde, y compris les transferts officiels, les négociations en cours, les mouvements attendus et les principaux développements que pourraient connaître les dernières heures avant la fermeture des portes.

Le marché des transferts estival ferme en Italie, en France et en Allemagne à 21h00 ce mardi, heure de La Mecque.

Quant au championnat espagnol, sa fenêtre se referme à 0h59 demain mercredi, tandis que la date limite en championnat anglais s'étend jusqu'à 1h00 le même jour.

En dehors des grands championnats européens, la deuxième fenêtre des transferts en championnat américain se termine demain mercredi, tandis que le marché des transferts aux Pays-Bas ferme le même jour.

Quant à la Turquie, sa fenêtre se poursuit jusqu'à vendredi prochain, tandis que le marché des transferts au Mexique se termine le 11 septembre courant, et celui du Portugal le 15 du même mois, alors que la date limite en Arabie saoudite s'étend jusqu'au 12 octobre prochain.

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  • Grealish de retour à Everton

    Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, a officiellement rejoint les rangs d'Everton sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

    La durée du prêt s'étend jusqu'à la fin du contrat du joueur avec Manchester City à l'Etihad Stadium.

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  • Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain

    Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa collaboration avec le joueur portugais Renato Sanches, après la résiliation officielle de son contrat à l'amiable, alors qu'il lui restait encore un an de contrat.

    Le milieu de terrain, âgé de 29 ans, avait rejoint le club parisien en 2022, mais il n'a disputé que 27 matches sous le maillot de l'équipe durant toute sa période.

    Sanches est désormais un joueur libre et peut signer dans n'importe quel club qu'il souhaite rejoindre.

  • Manchester United refuse l'offre d'Everton

    Manchester United a refusé une offre d'Everton visant à recruter son attaquant Joshua Zirkzee sous forme de prêt.

    Selon la chaîne « Sky Sports », Everton a proposé de verser une somme totale proche de 10 millions de livres sterling, comprenant le salaire du joueur pour toute la saison ainsi que le montant du prêt.

    Manchester United était entré en négociations avec la Juventus et la Fiorentina au sujet du prêt de l'attaquant, mais ces deux tentatives n'avaient pas abouti.

    Toutefois, la direction de Manchester United a estimé que la démarche d'Everton était intervenue trop tardivement et que la valeur financière de l'offre n'était pas assez attractive pour être acceptée.

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  • El Aynaoui rejoint Leipzig

    Le club allemand a annoncé être parvenu à un accord avec la Roma pour recruter l'international marocain Neil El Aynaoui sous forme de prêt.

    Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le montant du prêt s'élève à 4 millions d'euros, l'accord incluant une option d'achat fixée à 25 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur tout futur transfert du joueur.

    El Aynaoui figurait parmi les noms les plus en vue lors des rencontres de la Coupe du monde.

  • Le Barça annonce le départ de l'un de ses joueurs

    Le Barça a annoncé être parvenu à un accord avec le club italien de Venise concernant le transfert du milieu offensif espagnol Toni Fernández.

    Le club catalan a confirmé avoir conservé une option de rachat du joueur, ainsi qu'un pourcentage sur la valeur de toute vente future de celui-ci.

    Fernández, âgé de 18 ans, a disputé deux matchs sous le maillot du Barça la saison dernière.

  • Manchester United renonce à recruter Nouri

    Manchester United a étudié la possibilité de recruter l'Algérien Rayan Aït-Nouri, joueur de Manchester City, afin de renforcer le poste d'arrière gauche, et ce dans les dernières heures du marché des transferts.

    Selon la chaîne « Sky Sports », le club a renoncé à conclure l'opération après que l'accord proposé comportait une clause l'obligeant à acheter définitivement le joueur à la fin de la période de prêt.

    Manchester United préfère reporter l'investissement à ce poste jusqu'à l'été prochain, afin de conclure un transfert de longue durée, permettant à Luke Shaw de continuer à évoluer comme arrière gauche titulaire au sein de l'équipe première.

  • Modric à Tottenham en prêt

    L'Ukrainien Mykhaïlo Moudryk a bouclé son transfert de Chelsea à Tottenham sous la forme d'un prêt d'une saison.

    L'accord comprend une option permettant à Tottenham d'acheter définitivement l'ailier, ce dernier étant absent des matches officiels depuis novembre 2024 en raison d'une suspension liée au dopage, avant que l'affaire ne soit tranchée en juillet dernier.

  • Chelsea trouve un accord pour recruter le remplaçant d'Enzo Fernández

    Chelsea est parvenu à un accord avec Monaco pour recruter le milieu de terrain Lamine Camara, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 47 millions de livres sterling.

    Camara devrait signer un contrat de six ans avec le club londonien, après avoir passé avec succès sa visite médicale, selon le réseau Sky Sports.

    Ce transfert intervient quelques heures après que Chelsea a accepté de vendre l'Argentin Enzo Fernandez à Manchester City pour 125 millions de livres sterling, dans le cadre d'une opération qui égale le record britannique.

    Camara a disputé 31 matches sous le maillot de Monaco la saison dernière, marquant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

  • Manchester City officialise l'arrivée de Ndiaye

    Manchester City a bouclé le recrutement d'Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, dans le cadre d'un transfert dont le montant pourrait atteindre 65 millions de livres sterling, selon les sources de « Sky Sports ».

    Le joueur, âgé de 26 ans, a signé un contrat courant jusqu'en 2031, Manchester City versant une somme fixe de 60 millions de livres sterling, à laquelle s'ajoutent 5 autres millions sous forme de bonus.

    Manchester City a agi pour renforcer ses options offensives, après avoir laissé partir Savio et Omar Marmoush à Tottenham plus tôt dans le mois, ce qui a réduit les possibilités offertes à Enzo Maresca au poste d'ailier.

    De son côté, Everton travaille à trouver un accord pour recruter en prêt l'attaquant Joshua Zirkzee en provenance de Manchester United.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Un joueur d'Arsenal renforce les rangs de Dortmund

    Le Borussia Dortmund a annoncé la signature d'Ethan Nwaneri, joueur d'Arsenal, sous forme de prêt d'une saison.

    Le club allemand s'est tourné vers le marché des transferts pour renforcer son effectif après la grave blessure au genou subie par la recrue Giannis Konstantelias.

    Nwaneri était une cible de Dortmund lors du dernier mercato estival, avant que le club ne parvienne enfin à s'attacher ses services cet été.

    Mikel Arteta et la direction d'Arsenal souhaitent que le jeune joueur bénéficie d'un temps de jeu régulier, ce qui a poussé le club à accepter son départ temporaire vers le championnat allemand.

  • Le gardien de Chelsea vers le Como

    Le gardien espagnol Robert Sánchez a finalisé son transfert de Chelsea vers le club italien de Côme sous la forme d'un prêt d'une saison.

    Sánchez a reculé dans la hiérarchie des gardiens de Chelsea après le recrutement par le club de l'Argentin Emiliano Martínez, en provenance d'Aston Villa, ce qui l'a amené à décider de vivre une nouvelle expérience en Serie A.

    Dans d'autres transferts, le milieu de terrain Dario Essugo a rejoint Strasbourg sous la forme d'un prêt d'une saison, après avoir suscité l'intérêt de Hull City lors de la période de mercato actuelle.

    L'attaquant David Washington a par ailleurs finalisé son transfert à titre définitif à Strasbourg, trois ans après avoir rejoint Chelsea en provenance de Santos pour 17,1 millions de livres sterling, lui qui n'a disputé que trois matchs.

    L'attaquant Dujuan Richards a également rejoint Wimbledon sous la forme d'un prêt d'une saison.

  • Un nouveau transfert pour Liverpool

    Le club de Liverpool a annoncé, mardi, une nouvelle recrue quelques heures avant la fermeture du mercato estival. Le club a publié un communiqué officiel dans lequel il a confirmé être parvenu à un accord pour l'arrivée du gardien de but Luca Bruggemans, en provenance du club belge de Genk.

    Le joueur, âgé de 18 ans, a signé un contrat de longue durée avec Liverpool au centre d'entraînement AXA.

    Selon la BBC, le montant de la transaction s'élève à 30 millions de livres sterling, bonus compris, et le joueur restera à Genk sous forme de prêt cette saison avant de rejoindre Anfield avant le début de la saison 2027-2028.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli à Riyad

    Le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, est arrivé dans la capitale saoudienne Riyad, en vue de son transfert au club d'Al-Hilal lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

    Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a publié une vidéo montrant Martinelli après son arrivée à Riyad, avant qu'il ne monte dans une voiture privée en route pour finaliser son contrat avec « Al-Zaïm » lors de l'actuel mercato estival.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Le prêt d'une star de Newcastle à la Juventus

    Newcastle United a annoncé le départ de son attaquant allemand Nick Woltemade, âgé de 24 ans, vers la Juventus, en Italie, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

    Woltemade avait rejoint Newcastle lors du dernier mercato estival dans le cadre d'un transfert important, d'un montant de 75 millions d'euros, mais il a livré une première saison en dents de scie avec les Magpies, après avoir inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matches.

    Le club a confirmé le transfert de l'attaquant allemand vers la Juventus dans un communiqué officiel, précisant : « Un nouveau joueur rejoint l'effectif de l'entraîneur Luciano Spalletti cette saison, Nick Woltemade quittant Newcastle pour rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2027. »

  • Barça : aucun nouveau transfert

    Le FC Barcelone a fermé la porte à la possibilité de conclure une nouvelle transaction dans les dernières heures du mercato estival, confirmant que l'effectif de l'équipe n'accueillera aucune nouvelle recrue avant la fin de la période des transferts.

    Deco, le directeur sportif du club catalan, a affirmé dans des déclarations au réseau « Gigantes » qu'il n'y avait aucune intention de recruter un nouveau joueur dans les dernières heures, mettant ainsi fin à l'espoir du Barça d'enrôler un nouveau défenseur, malgré les rapports faisant état de mouvements possibles du club à ce poste.

    Gabriel Jesus sera la dernière recrue du Barça durant la période de transferts actuelle, après que le club a également recruté Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri et Dominik Livaković pour l'équipe première.

  • Harry Elliott rejoint la Liga

    Le club de Valence a officialisé la signature de l'Anglais Harvey Elliott, en provenance de Liverpool sous forme de prêt, afin de renforcer l'effectif de l'équipe lors de la saison prochaine.

    Âgé de 23 ans, Elliott est attendu pour apporter la qualité dont Valence a besoin au milieu de terrain, après que le club espagnol a finalisé son accord avec Liverpool au cours des dernières heures.

    En vertu de cet accord, le joueur rejoindra Valence sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, le contrat ne comportant pas d'option d'achat définitive.

  • Mostafa Mohamed de retour en Turquie

    Le club turc de Konyaspor a annoncé ce mardi la signature de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed pour un contrat de 3 ans, en provenance de Nantes après une grave crise avec le club français.

    Le compte de Konyaspor sur la plateforme X a publié une vidéo de bienvenue à Mostafa Mohamed, dans laquelle la star égyptienne apparaît avec sa célèbre célébration de l'arc et de la flèche, qui incarne l'emblème de son ancien club, le Zamalek.

    Mostafa Mohamed n'est pas un inconnu du championnat turc, puisqu'il a déjà porté le maillot de Galatasaray en 2021.

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  • Transfert historique en Premier League

    Manchester City a bouclé la signature de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, dans l'un des plus gros transferts du marché estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur à l'Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans les informations relatives aux transferts, a annoncé que l'accord était conclu, précisant que son montant dépasse 125 millions de livres sterling, au terme de longues négociations entre les deux clubs, tandis que le joueur s'apprête à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert.

    Avec ce montant, Enzo Fernández devient le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, dépassant le précédent record détenu par le Suédois Alexander Isak, qui avait rejoint Liverpool en provenance de Newcastle United pour 125 millions de livres sterling.

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  • La Juventus recrute un joueur sénégalais

    La Juventus a annoncé l'arrivée du Sénégalais Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham, sous la forme d'un prêt d'une saison.

    L'accord comprend une clause obligeant le club italien à acheter le joueur pour 25,6 millions de livres sterling, si un certain nombre de conditions liées aux performances du joueur durant la période de prêt sont remplies.

  • Al-Bulaihi vers Al-Shabab

    Le club d'Al-Shabab a annoncé la signature du défenseur international saoudien Ali Al-Bulaihi d'une manière spectaculaire, que certains ont interprétée comme une provocation à l'égard de son voisin et rival, le club d'Al-Hilal.

    Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le réseau « X », un communiqué annonçant la signature d'Ali Al-Bulaihi pour une durée d'une saison.

    Mais ce qui a suscité l'intérêt dans cette annonce n'était pas le communiqué lui-même, mais ce qu'Al-Shabab a écrit sur son compte, en commentant le communiqué ainsi : « Ali Al-Bulaihi chez le grand de la capitale », une expression que les supporters d'Al-Hilal emploient pour désigner leur équipe.

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  • Wolterade arrive à Turin

    La Juventus s'apprête à accueillir l'attaquant allemand Nick Woltemade à Turin, après avoir jeté son dévolu sur lui pour renforcer sa ligne offensive sous la forme d'un prêt lors de la saison en cours, en raison de sa puissance physique et de sa présence sur le terrain.

    L'attaquant allemand est d'ailleurs déjà arrivé à Turin, où il doit passer sa visite médicale avant de rejoindre les rangs de la Juventus, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad annonce le départ de Diaby

    Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé le départ de sa star française Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen, en Allemagne, lors de l'actuel mercato estival.

    Al-Ittihad a publié une vidéo, via son compte officiel sur le réseau « X », retraçant les meilleurs moments de Diaby avec l'équipe, sous le titre « Il laisse un héritage et s'en va ».

    Le club saoudien a annoncé son accord pour la vente de l'ailier français au Bayer Leverkusen, le remerciant pour la période passée sous ses couleurs.

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  • Enfin : le Barça annonce sa nouvelle recrue en attaque

    Le FC Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

    Le Barça a déclaré, dans un communiqué officiel : « Arsenal et le FC Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Gabriel Jesus vers les rangs du club catalan, l'attaquant brésilien ayant signé un contrat de trois saisons avec le FC Barcelone. »

    Le communiqué ajoute : « Gabriel Jesus est né à São Paulo, au Brésil, le 3 avril 1997, et a débuté sa carrière footballistique dans sa ville natale avec le club d'Anhanguera. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Palmeiras São Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Il a disputé ses premiers matchs avec l'équipe en mars 2015, remportant avec elle la Coupe du Brésil en 2015 et le championnat en 2016. Il a également reçu le prix du meilleur joueur du championnat brésilien en 2016. »

  • Officiel : un joueur d'Arsenal rejoint la Bundesliga

    Arsenal a officiellement annoncé le transfert de son milieu de terrain portugais Fabio Vieira, âgé de 26 ans, à Hambourg.

    Vieira avait rejoint Arsenal en 2022 et a disputé 49 matchs sous le maillot des Gunners, avant de retourner au club où il avait joué en prêt la saison dernière, dans le cadre d'un transfert d'un montant d'environ 10 millions d'euros.

  • Le Bayern Munich se retire du marché des transferts

    Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a assuré que le club ne conclurait aucun nouveau transfert durant ce qui reste du marché des transferts, malgré le départ possible de certains joueurs au cours de la prochaine période.

    Freund a déclaré aux médias allemands : « Rien d'autre ne se produira concernant les nouvelles recrues. Quant aux départs, le marché des transferts restera ouvert après aujourd'hui dans certains pays, donc quelque chose pourrait se produire. »

    Il a également confirmé que Sacha Boey s'entraîne à l'écart en attendant un éventuel départ du club, tandis que le club a finalement décidé de compter sur le maintien de Hiroki Ito dans ses rangs.

  • Un transfert italien pour Chelsea

    Chelsea a annoncé un accord pour recruter le défenseur international italien Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta, le joueur devant rejoindre officiellement les rangs de l'équipe en 2027.

    Âgé de 18 ans, Ahanor a disputé 35 matchs avec l'Atalanta la saison dernière, lors de sa première saison à Bergame, après avoir rejoint le club en provenance de Gênes en juillet 2025.

    Le niveau remarquable affiché par Ahanor avec son club lui a permis de représenter la sélection italienne A, disputant ses deux premiers matchs au niveau international au mois de juin dernier.

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  • Le joueur sénégalais de Paris à Aston Villa

    Aston Villa a officialisé la signature du jeune attaquant sénégalais Ibrahim Mbaye, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 55 millions d'euros. Le joueur de 18 ans entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League.

    Le transfert était entré dans sa phase finale ces derniers jours, après que les deux clubs se sont mis d'accord sur le départ du joueur, avant que Mbaye ne s'envole pour l'Angleterre afin de passer sa visite médicale et de parapher son contrat avec Aston Villa.

    Mbaye rejoint Aston Villa après un parcours court mais bien rempli avec le Paris Saint-Germain, dont il avait intégré l'académie à l'âge de dix ans, avant d'être promu en équipe première et de disputer son premier match professionnel en août 2024, à l'âge de 16 ans, 6 mois et 23 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter une rencontre avec le club parisien.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Accord de principe sur le transfert tant attendu

    Manchester City est parvenu à un accord de principe avec Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernandez, dans une opération qui se rapproche de sa conclusion dans les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts.

    Selon le journal britannique « The Sun », les dirigeants de Manchester City avaient finalement ouvert des négociations directes avec leur club rival en Premier League au sujet du recrutement du milieu de terrain de 25 ans, hier lundi.

    Fernandez s'apprête à faire ses retrouvailles avec son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à la tête de Manchester City sur le banc de l'Etihad Stadium durant l'été.

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  • L'Atlético Madrid se positionne pour recruter Tagliafico

    L'Atlético Madrid s'active pour recruter l'arrière gauche argentin Nicolás Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais, afin de renforcer son effectif durant la période des transferts, selon le journal espagnol « AS ».

    Le joueur a d'ores et déjà donné son feu vert pour la conclusion de l'opération, alors que le club madrilène doit faire face à la concurrence de la Juventus pour s'attacher ses services.

  • Échec du transfert de Richarlison à Everton

    Selon le réseau « Sky Sports », le Brésilien Richarlison ne fera pas son retour à Everton, quatre ans après son départ du club, puisque l'attaquant brésilien, dont le nom a été associé à un départ, devrait rester dans les rangs de Tottenham.

    Et ce ne fut pas le seul coup dur encaissé par les « Toffees », puisque le réseau « Sky Allemagne » a rapporté que Jamie Leweling, milieu offensif international anglais de Stuttgart, a lui aussi refusé une offre du club de la ville de Liverpool, qui avait proposé 43 millions d'euros pour s'attacher ses services.

    La Roma n'est pas non plus parvenue à un accord au sujet du même joueur, tandis qu'Everton pourrait réussir à boucler d'autres transferts, parmi lesquels un possible recrutement de Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco.

  • Un joueur de Chelsea proche de Tottenham

    Mykhaylo Mudryk, la star de Chelsea, se rapproche d'un transfert officiel à Tottenham Hotspur lors du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Mykhaylo Mudryk va rejoindre Tottenham. Tout a été convenu, y compris les conditions personnelles du contrat. »

    Et Romano d'ajouter : « Mudryk va rejoindre Tottenham sous forme de prêt payant, et il est également entendu que l'accord comprend une clause permettant d'acheter le joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

  • Le Paris Saint-Germain ferme la porte du mercato

    Au cours des dernières 24 heures, le club parisien a tenté de recruter un joueur offensif, mais sans succès.

    Selon la chaîne RMC, le Paris Saint-Germain a mis un terme à ses mouvements sur le marché des transferts, du moins en ce qui concerne les nouvelles recrues. Sur le plan des départs, la situation du Portugais Renato Sanches reste à suivre.

    Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato historique au niveau des joueurs sortants, le montant de ses ventes ayant atteint près de 370 millions d'euros.

  • Arsenal et Dortmund trouvent un accord

    Le Borussia Dortmund a bouclé un joli coup offensif en provenance d'Arsenal dans les dernières heures du mercato estival en cours.

    Sur son compte sur le réseau « X », Fabrizio Romano, expert du mercato, a écrit : « Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord verbal pour engager Ethan Nwaneri, en provenance d'Arsenal. L'affaire est conclue ! ».

    Et Romano d'ajouter : « Un accord a été trouvé pour le prêt de Nwaneri pour toute une saison en provenance d'Arsenal, après que le joueur a accepté cette option au cours des dernières heures. »

  • Icardi va-t-il faire son retour en Italie ?

    La Lazio étudie la possibilité de recruter l'attaquant argentin Mauro Icardi, selon le journal « La Gazzetta dello Sport ».

    L'agent du joueur, Litterio Pino, a déclaré : « La Lazio ? Il y a des discussions à ce sujet. »

    L'attaquant argentin, âgé de 33 ans, évolue sous les couleurs du club turc de Galatasaray depuis 2022, après avoir connu une expérience au Paris Saint-Germain.

  • Un nouveau prêt pour Grealish

    Jack Grealish, la star de Manchester City, a accepté de rejoindre Everton sous forme de prêt lors du mercato estival en cours, après une précédente expérience à Aston Villa.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Jack Grealish passera sa visite médicale mardi, en vue de rejoindre Everton. L'affaire est bouclée. »

    Romano a ajouté : « Un accord a été trouvé avec Manchester City concernant le prêt de Grealish, après avoir obtenu l'accord du joueur pour son transfert à Everton. »