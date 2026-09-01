Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le dernier jour du marché des transferts estival 2026, à l'approche de la date limite pour boucler les affaires dans plusieurs grands championnats européens, dans une course effrénée entre les clubs pour finaliser leurs derniers recrutements avant la clôture de la période des transferts.

Dans ce sujet en direct, nous suivons avec vous, 24 heures sur 24, les dernières nouvelles et évolutions du marché des transferts en Europe et dans plusieurs championnats à travers le monde, y compris les transferts officiels, les négociations en cours, les mouvements attendus et les principaux développements que pourraient connaître les dernières heures avant la fermeture des portes.

Le marché des transferts estival ferme en Italie, en France et en Allemagne à 21h00 ce mardi, heure de La Mecque.

Quant au championnat espagnol, sa fenêtre se referme à 0h59 demain mercredi, tandis que la date limite en championnat anglais s'étend jusqu'à 1h00 le même jour.

En dehors des grands championnats européens, la deuxième fenêtre des transferts en championnat américain se termine demain mercredi, tandis que le marché des transferts aux Pays-Bas ferme le même jour.

Quant à la Turquie, sa fenêtre se poursuit jusqu'à vendredi prochain, tandis que le marché des transferts au Mexique se termine le 11 septembre courant, et celui du Portugal le 15 du même mois, alors que la date limite en Arabie saoudite s'étend jusqu'au 12 octobre prochain.

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