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US Sassuolo v Empoli FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Dionisi au Watford FC : c’est officiel

Mercato
Watford
Championship

L’ancien entraîneur d’Empoli retrouvera Bove en Angleterre.

Alessio Dionisi revient en Angleterre : Watford a officialisé sa nomination. L’entraîneur italien a signé un contrat de deux ans, valable jusqu’en juin 2028.


  • Limogé par Empoli en Serie B, l’entraîneur, qui a précédemment dirigé Palerme, Sassuolo et Venise, s’engagera avec le club anglais de la famille Pozzo, pensionnaire de deuxième division. Il y retrouvera un compatriote, le milieu de terrain Edoardo Bove, ancien de la Roma et de la Fiorentina.


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