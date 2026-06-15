Alessio Dionisi revient en Angleterre : Watford a officialisé sa nomination. L’entraîneur italien a signé un contrat de deux ans, valable jusqu’en juin 2028.
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Dionisi au Watford FC : c’est officiel
Limogé par Empoli en Serie B, l’entraîneur, qui a précédemment dirigé Palerme, Sassuolo et Venise, s’engagera avec le club anglais de la famille Pozzo, pensionnaire de deuxième division. Il y retrouvera un compatriote, le milieu de terrain Edoardo Bove, ancien de la Roma et de la Fiorentina.