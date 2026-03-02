Diogo Dalot avertit ses coéquipiers de Manchester United qu'ils ne doivent pas prendre la Ligue des champions pour acquise après avoir disputé « loin d'être suffisamment » de matchs en 2025-2026

Dalot s'est montré franc au sujet de la situation actuelle, déclarant : « Je pense que des saisons comme celle-ci sont bonnes pour vous faire comprendre que lorsque vous jouez en Ligue Europa et surtout en Ligue des champions, ce sont les meilleures années, les meilleures saisons. Cette année, nous jouons, je ne sais pas, 40 matchs au maximum, car nous avons été éliminés des coupes dès les premiers tours, ce qui est loin de correspondre à ce que le club devrait être et aux compétitions auxquelles nous devrions participer. »

Il a ajouté : « Donc, lorsque nous y serons, lorsque nous aurons atteint l'objectif principal que je crois vraiment que nous allons atteindre la saison prochaine, si nous jouons la Ligue des champions, nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis. Nous devons remettre le club à sa place. »

La victoire contre Palace est un autre exemple de la détermination que Carrick a insufflée à l'équipe. Menés dès le début par un but de Maxence Lacroix, les joueurs de United ont riposté avec des buts de Bruno Fernandes et du redoutable Benjamin Sesko. Dalot estime que ces victoires difficiles sont la marque d'une équipe destinée à atteindre les sommets. « Nous sommes très conscients que pour y parvenir, nous devons disputer des matchs comme celui d'aujourd'hui, où l'on ne contrôle pas pendant 90 minutes, où parfois on ne joue pas comme on le devrait, mais où l'on trouve le moyen de gagner. Et je pense que c'est ce qui distingue parfois ceux qui restent en tête du classement et ceux qui commencent à perdre des points et à reculer au classement. Nous avons déjà connu cela, donc je pense que cette saison, si nous voulons aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, nous avons besoin de matchs comme celui-ci. »