Diogo Dalot avertit ses coéquipiers de Manchester United qu'ils ne doivent pas prendre la Ligue des champions pour acquise après avoir disputé « loin d'être suffisamment » de matchs en 2025-2026
La renaissance de United sous Carrick
La saison 2025-26 a été une expérience décevante pour la moitié rouge de Manchester. Avec des éliminations précoces des coupes nationales et une absence totale des compétitions européennes, le club est en passe de disputer son plus petit nombre de matches depuis la saison 1914-15. Pour un club de l'envergure de United, l'absence de matches en milieu de semaine est un vide flagrant.
Malgré l'absence de soirées européennes cette saison, un optimisme naissant règne au Theatre of Dreams. Sous la direction temporaire de Michael Carrick, United a connu une transformation radicale. La victoire 2-1 contre Crystal Palace dimanche les a propulsés à la troisième place, leur meilleur classement depuis 2023. Cette résurgence les place en bonne position pour terminer parmi les quatre premiers, ce qui, selon Dalot, doit être considéré comme le minimum à atteindre à l'avenir.
Le football de la Ligue des champions ne peut être « considéré comme acquis ».
Dalot s'est montré franc au sujet de la situation actuelle, déclarant : « Je pense que des saisons comme celle-ci sont bonnes pour vous faire comprendre que lorsque vous jouez en Ligue Europa et surtout en Ligue des champions, ce sont les meilleures années, les meilleures saisons. Cette année, nous jouons, je ne sais pas, 40 matchs au maximum, car nous avons été éliminés des coupes dès les premiers tours, ce qui est loin de correspondre à ce que le club devrait être et aux compétitions auxquelles nous devrions participer. »
Il a ajouté : « Donc, lorsque nous y serons, lorsque nous aurons atteint l'objectif principal que je crois vraiment que nous allons atteindre la saison prochaine, si nous jouons la Ligue des champions, nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis. Nous devons remettre le club à sa place. »
La victoire contre Palace est un autre exemple de la détermination que Carrick a insufflée à l'équipe. Menés dès le début par un but de Maxence Lacroix, les joueurs de United ont riposté avec des buts de Bruno Fernandes et du redoutable Benjamin Sesko. Dalot estime que ces victoires difficiles sont la marque d'une équipe destinée à atteindre les sommets. « Nous sommes très conscients que pour y parvenir, nous devons disputer des matchs comme celui d'aujourd'hui, où l'on ne contrôle pas pendant 90 minutes, où parfois on ne joue pas comme on le devrait, mais où l'on trouve le moyen de gagner. Et je pense que c'est ce qui distingue parfois ceux qui restent en tête du classement et ceux qui commencent à perdre des points et à reculer au classement. Nous avons déjà connu cela, donc je pense que cette saison, si nous voulons aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, nous avons besoin de matchs comme celui-ci. »
Le facteur Bruno Fernandes
Le capitaine du club, Bruno Fernandes, reste une figure centrale de ce renouveau. Bien qu'il ait atteint le cap incroyable des 200 participations à des buts pour le club, surpassant ainsi des joueurs tels que David Beckham et Ryan Giggs, Dalot estime que son compatriote est encore sous-estimé par certains acteurs du monde du football, et son avenir reste un sujet de débat alors même qu'il continue à porter l'attaque de l'équipe de Carrick.
Dalot n'a pas hésité à prendre la défense de son capitaine lorsqu'on lui a demandé si le meneur de jeu était également pris pour acquis : « Un peu, je pense. Quand vous êtes aussi régulier, quand vous jouez pendant de nombreuses années à un très haut niveau, parfois, quand vous n'êtes pas là pour un match, les gens commencent à douter et à penser que vous devriez toujours être à ce niveau. Mais c'est la chose la plus difficile dans le football, être constant tout au long de la saison, même si vous avez des hauts et des bas. Mais c'est un joueur et une personne qui est toujours présent, qui ne se cache jamais, et je pense que c'est ce dont ce club a besoin. »
L'influence de Carrick à Old Trafford
L'ambiance à Old Trafford a considérablement changé au cours de cette série d'invincibilité. Carrick a réussi à rétablir le lien entre le banc des remplaçants et les tribunes, qui, selon de nombreux supporters, avait disparu depuis des années. Le manager par intérim a prouvé qu'il savait gérer les moments difficiles, comme en témoignent les plusieurs « ajustements » tactiques effectués à la mi-temps qui ont permis le récent retour au score. Dalot a salué le leadership de Fernandes sur le terrain, qu'il considère comme un prolongement essentiel de la vision de Carrick, soulignant la manière dont le capitaine guide ses coéquipiers dans les moments difficiles.
« C'est important, car cela vous permet de rester concentré à chaque instant du match », a déclaré Dalot à propos de la communication entre les stars expérimentées. « C'est un joueur qui comprend très bien le jeu et qui sait lire pratiquement toutes les positions sur le terrain. Il aime donc toujours vous guider à ce sujet. S'il pense pouvoir vous aider, il n'hésite pas à vous le dire. » Alors que la course au top 5 s'intensifie, les joueurs chevronnés de United semblent plus déterminés que jamais à faire en sorte qu'une saison sans football européen reste une anomalie plutôt que la nouvelle norme.
