Diego Simeone, ému après l'élimination du FC Barcelone : « On a encore réussi ! »

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur argentin a déclaré être fier de son équipe. « Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n'est pas chose facile. Je suis toujours ému de voir l’équipe se battre. Nous avons souvent dû reconstruire le groupe avec de nouveaux joueurs, mais nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes d’Europe », a déclaré Simeone, qui a également mis à l’honneur Antoine Griezmann, l’un des joueurs phares de l’équipe.

« C’est un génie. Ce n’est que dans quelque temps que nous réaliserons que nous avions dans nos rangs un joueur de classe mondiale qui a fait la différence », a-t-il ajouté au sujet de l’attaquant, futur joueur d’Orlando City.