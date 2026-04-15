La fête éclate à Madrid : l’Atlético s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant le FC Barcelone de Frenkie de Jong. Après ce match spectaculaire, Diego Simeone était visiblement ému par la performance de son équipe.
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Diego Simeone, ému après l'élimination du FC Barcelone : « On a encore réussi ! »
L'Atlético s'est qualifié pour les demi-finales avec un score cumulé de 3-2, malgré sa première défaite à domicile en match à élimination directe depuis 1997. Le Barça s’est pourtant imposé 2-1 au Riyadh Air Metropolitano grâce à des buts de Lamine Yamal et Ferran Torres, mais la réalisation d’Ademola Lookman a finalement qualifié l’équipe de Simeone. C’est la troisième fois que les Rojiblancos éliminent le géant catalan à ce stade de la compétition, après 2014 et 2016.
À l'issue de la rencontre, l'entraîneur argentin a déclaré être fier de son équipe. « Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n'est pas chose facile. Je suis toujours ému de voir l’équipe se battre. Nous avons souvent dû reconstruire le groupe avec de nouveaux joueurs, mais nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes d’Europe », a déclaré Simeone, qui a également mis à l’honneur Antoine Griezmann, l’un des joueurs phares de l’équipe.
« C’est un génie. Ce n’est que dans quelque temps que nous réaliserons que nous avions dans nos rangs un joueur de classe mondiale qui a fait la différence », a-t-il ajouté au sujet de l’attaquant, futur joueur d’Orlando City.
Pour l'Atlético, il s'agit de sa première qualification pour le dernier carré de cette compétition depuis 2017. Les supporters rêvent désormais ouvertement d'une place en finale, tandis que Simeone évoque un « nouveau chapitre » prometteur pour son club. Au prochain tour, l'Atlético affrontera le vainqueur du duel entre Arsenal et le Sporting Portugal, les Anglais devant défendre leur avance de 1-0.
L’entraîneur argentin doit toutefois composer avec un calendrier national chargé et l’épuisement physique de son effectif après le match contre les Catalans ; il lui sera sans doute difficile de trouver la bonne formule. Mercredi 29 avril, l’Atlético affrontera donc Arsenal ou le Sporting.