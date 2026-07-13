Getty Images Sport
Traduit par
Diego Forlán, figure emblématique de Manchester United, devrait succéder à Marcelo Bielsa au poste de sélectionneur de l’Uruguay
Une nouvelle ère s’ouvre pour la Celeste
L’entraîneur argentin a démissionné après avoir déçu les attentes, laissant la Fédération uruguayenne de football (AUF) à la recherche d’un nouveau sélectionneur capable de redorer le blason du football national. Le président de l’AUF, Ignacio Alonso, a tracé une voie claire pour l’avenir, qui passe par l’une des légendes les plus titrées du pays.
Forlán, l’homme qui a mené l’Uruguay en demi-finales de la Coupe du monde 2010 et au titre de la Copa América 2011, a été désigné pour redresser la barre. Une réunion est prévue entre Forlán et le Conseil exécutif de l’AUF afin de finaliser un accord prévoyant une double fonction. Il est prévu que Forlán dirige l’équipe des moins de 20 ans lors de la prochaine Coupe du monde en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, tout en occupant simultanément le poste d’entraîneur par intérim de l’équipe nationale senior jusqu’en mars 2027.
- Getty Images Sport
Alonso détaille la vision de Forlán
Alonso a confirmé que les négociations étaient en cours, se disant ravi de pouvoir faire profiter le centre d’entraînement de l’équipe nationale de l’immense expérience de Forlán. S’exprimant dans l’émission « Polideportivo » sur Teledoce, Alonso a souligné que la carrière internationale de Forlán faisait de lui un atout unique pour le développement du football uruguayen en cette période de transition.
« Nous avons l’opportunité de l’intégrer, dans ce cas précis, au sein de l’équipe nationale des moins de 20 ans. Avoir Diego au sein du complexe, avec l’expérience qu’il possède, lui qui a joué pour les meilleures équipes du monde, qui a été confronté à toutes sortes de méthodologies, qui a la sienne propre, qui est un international et qui possède une expérience d’entraîneur en première division… Je pense que c’était une formidable opportunité. Il est enthousiaste », a expliqué Alonso.
Un statut provisoire, mais un avenir durable
Bien que le contrat initial porte principalement sur le cycle des moins de 20 ans et sur une période intérimaire au sein de l’équipe senior, l’AUF a laissé la porte grande ouverte à Forlan pour qu’il occupe ce poste de manière permanente, en fonction de ses performances. Cette transition est considérée comme un moyen d’évaluer si le héros culte de Manchester United est prêt à affronter à plein temps les pressions de la scène internationale. Le président a clairement indiqué que ce double rôle constituait un terrain d’essai pour l’avenir de ce légendaire attaquant.
Si d’autres candidats, tels que Marcelo Broli – vainqueur de la Coupe du monde U20 2023 avec les jeunes – restent en lice, la tendance penche aujourd’hui en faveur de Forlán. « Nous engageons un sélectionneur des moins de 20 ans qui prendra en charge les matchs de l’équipe A. Ensuite, la situation fixera les modalités des évaluations », a reconnu Alonso.
- AFP
La recette du succès selon Scaloni
À Montevideo, nombreux sont ceux qui établissent un parallèle entre la nomination de Forlán et l’ascension de Lionel Scaloni en Argentine. Scaloni, tout comme Forlán, avait initialement été nommé à titre provisoire après une piètre performance lors de la Coupe du monde 2018. Il a commencé par entraîner les équipes de jeunes lors de tournois tels que celui de L’Alcudia avant de gagner la confiance des joueurs et de la fédération, menant finalement son pays à une victoire en Coupe du monde et à deux titres de Copa América. Forlán espère suivre la même trajectoire ; l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid a déjà dirigé les clubs uruguayens de Peñarol et d’Atenas en tant qu’entraîneur principal.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles