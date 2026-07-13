Diego Forlán, figure emblématique de Manchester United, devrait succéder à Marcelo Bielsa au poste de sélectionneur de l’Uruguay

L’entraîneur argentin a démissionné après avoir déçu les attentes, laissant la Fédération uruguayenne de football (AUF) à la recherche d’un nouveau sélectionneur capable de redorer le blason du football national. Le président de l’AUF, Ignacio Alonso, a tracé une voie claire pour l’avenir, qui passe par l’une des légendes les plus titrées du pays.

Forlán, l’homme qui a mené l’Uruguay en demi-finales de la Coupe du monde 2010 et au titre de la Copa América 2011, a été désigné pour redresser la barre. Une réunion est prévue entre Forlán et le Conseil exécutif de l’AUF afin de finaliser un accord prévoyant une double fonction. Il est prévu que Forlán dirige l’équipe des moins de 20 ans lors de la prochaine Coupe du monde en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, tout en occupant simultanément le poste d’entraîneur par intérim de l’équipe nationale senior jusqu’en mars 2027.