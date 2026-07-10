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Didier Deschamps confirme les craintes concernant la blessure de Kylian Mbappé : le sélectionneur français explique le remplacement de son attaquant vedette face au Maroc
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Les Bleus ont validé leur qualification
La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après avoir battu le Maroc 2-0 à Boston. Les hommes de Deschamps ont d’abord connu une première période frustrante, Mbappé voyant son penalty repoussé avec brio par Yassine Bounou. L’attaquant s’est toutefois rattrapé en ouvrant le score à la 60^e minute, avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise ; toutefois, le capitaine a suscité l’inquiétude en quittant le terrain à la 77^e minute, la cheville droite enveloppée de glace.
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Deschamps justifie ses changements tardifs
En conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps a apporté des précisions sur l’état physique de son capitaine, auteur d’un triplé historique en demi-finales de Coupe du monde, et justifié ses remplacements tardifs. Le sélectionneur a confirmé une petite gêne à la cheville pour son attaquant star tout en saluant la réactivité de ses remplaçants, capables de peser immédiatement sur le jeu.
Le sélectionneur, vainqueur de la Coupe du monde 2018, a déclaré à M6 : « Kylian avait un léger problème à la cheville ; il ressentait une certaine douleur. Manu [Kone] a pris un coup au genou et souffrait de crampes. Mais Warren [Zaire-Emery] a eu un très, très bon impact lorsqu’il est entré en jeu, ce qui est formidable. Tout le monde doit se sentir prêt. Et ceux qui ne jouent pas soutiennent pleinement le reste du groupe. »
Interrogé sur ses impressions au sujet de cette victoire, il a ajouté : « Je pense que trois demi-finales d’affilée, c’est déjà bien, mais cela semble logique et naturel. J’ai d’excellents joueurs. C’est bien. Ça a été compliqué aujourd’hui. Le penalty manqué et les occasions que nous n’avons pas concrétisées ont rendu les choses difficiles. Kylian a bien réagi et a marqué. Nous sommes exactement là où nous voulions être. Nous allons bien récupérer et étudier notre prochain adversaire [vendredi, soit l’Espagne, soit la Belgique]. »
Le sélectionneur français salue l'engagement émotionnel de son équipe.
Deschamps a reconnu que cette qualification pour les demi-finales, obtenue pour la troisième édition consécutive, constituait un moment extraordinaire et riche en émotions pour le public français. Le sélectionneur a souligné l’importance capitale de maintenir une cohésion collective au sein de l’équipe afin de mener à bien leur mission ultime dans cette grande compétition.
L’ancien milieu défensif a ajouté : « C’est toute la beauté du sport et du football : nous suscitons des émotions et nous les partageons. J’imagine que la passion bat son plein en France, même si nous sommes ici dans notre propre bulle. Les joueurs ont le devoir de tout donner pour aller le plus loin possible. C’est une étape importante, et nous sommes à nouveau en demi-finale. »
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Les favoris peaufinent leur préparation en vue des demi-finales.
La France se concentre désormais pleinement sur la demi-finale décisive de mardi à Dallas, où elle affrontera le vainqueur du choc au sommet entre l’Espagne et la Belgique. L’incident de santé de Mbappé ne semblait pas grave, puisque la superstar a été vue plus tard en train de sauter de joie pour célébrer la sixième victoire consécutive des Bleus dans le tournoi. En tant qu’équipe la plus prolifique de la compétition avec 16 buts, les géants européens restent les favoris incontestés pour remporter le trophée.
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