Didier Deschamps confirme les craintes concernant la blessure de Kylian Mbappé : le sélectionneur français explique le remplacement de son attaquant vedette face au Maroc

En conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps a apporté des précisions sur l’état physique de son capitaine, auteur d’un triplé historique en demi-finales de Coupe du monde, et justifié ses remplacements tardifs. Le sélectionneur a confirmé une petite gêne à la cheville pour son attaquant star tout en saluant la réactivité de ses remplaçants, capables de peser immédiatement sur le jeu.

Le sélectionneur, vainqueur de la Coupe du monde 2018, a déclaré à M6 : « Kylian avait un léger problème à la cheville ; il ressentait une certaine douleur. Manu [Kone] a pris un coup au genou et souffrait de crampes. Mais Warren [Zaire-Emery] a eu un très, très bon impact lorsqu’il est entré en jeu, ce qui est formidable. Tout le monde doit se sentir prêt. Et ceux qui ne jouent pas soutiennent pleinement le reste du groupe. »

Interrogé sur ses impressions au sujet de cette victoire, il a ajouté : « Je pense que trois demi-finales d’affilée, c’est déjà bien, mais cela semble logique et naturel. J’ai d’excellents joueurs. C’est bien. Ça a été compliqué aujourd’hui. Le penalty manqué et les occasions que nous n’avons pas concrétisées ont rendu les choses difficiles. Kylian a bien réagi et a marqué. Nous sommes exactement là où nous voulions être. Nous allons bien récupérer et étudier notre prochain adversaire [vendredi, soit l’Espagne, soit la Belgique]. »