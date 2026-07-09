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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dibou est en difficulté… Un quatuor africain met à nu la faiblesse défensive de l'Argentine

Argentine vs Égypte
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Coupe du monde
E. Martinez
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Égypte

Emiliano Martínez, le gardien de but de l’équipe d’Argentine, n’a pas encore atteint son niveau habituel lors de cette édition de la Coupe du monde, mais il espère retrouver le rôle décisif qu’il a joué au Qatar.

Le tenant du titre a laissé planer le doute sur son niveau, frôlant l’élimination face à l’Égypte avant une remontada tardive qui a offert aux Argentins leur billet pour les quarts de finale (3-2).

Le quotidien AS souligne que le portier a encaissé quatre buts en seulement deux rencontres à élimination directe, une statistique éloignée de l’ambition de « Depo » de briguer le titre de meilleur gardien du tournoi.

Face aux « Pharaons », il n’a pas été à la hauteur, l’Égypte ayant été tout près d’éliminer le tenant du titre. 

Après la remontada victorieuse, le gardien a assumé ses responsabilités devant les médias, fidèle à son habitude d’analyser sans détour ses prestations.

Le gardien argentin a déclaré : « Après le deuxième but, j’ai senti que tout s’assombrissait. Honnêtement, j’avais l’impression de ne pouvoir aider personne. Je n’avais jamais éprouvé ce sentiment avec la sélection, celui de rentrer chez moi sans avoir pu aider l’équipe. »

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dibo est convaincu que son heure viendra lors de la Coupe du monde.

    Le renforcement de la solidité défensive demeure la priorité du tenant du titre. La sélection espagnole de Luis de la Fuente en est la parfaite illustration : elle n’a encore encaissé aucun but dans ce tournoi.

    Si l’adage veut que la meilleure défense soit l’attaque, lorsque les niveaux s’équilibrent, la victoire se joue avant tout sur la capacité à limiter les erreurs et à garantir la solidité défensive du collectif.

    «Mon tour viendra», a déclaré Emiliano Martínez avec assurance.

    « Depo » sait mieux que quiconque gérer la pression et est convaincu que son heure viendra.

    Son arrêt légendaire face au tir de Randall Kolo Muani en finale de la Coupe du monde 2022 demeure l’un des plus grands moments de l’histoire du football, et son sang-froid lors des tirs au but contre la France et les Pays-Bas est devenu un modèle pour les écoles de formation des gardiens.

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