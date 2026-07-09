Dibou est en difficulté… Un quatuor africain met à nu la faiblesse défensive de l'Argentine

Emiliano Martínez, le gardien de but de l’équipe d’Argentine, n’a pas encore atteint son niveau habituel lors de cette édition de la Coupe du monde, mais il espère retrouver le rôle décisif qu’il a joué au Qatar.

Le tenant du titre a laissé planer le doute sur son niveau, frôlant l’élimination face à l’Égypte avant une remontada tardive qui a offert aux Argentins leur billet pour les quarts de finale (3-2).

Le quotidien AS souligne que le portier a encaissé quatre buts en seulement deux rencontres à élimination directe, une statistique éloignée de l’ambition de « Depo » de briguer le titre de meilleur gardien du tournoi.

Face aux « Pharaons », il n’a pas été à la hauteur, l’Égypte ayant été tout près d’éliminer le tenant du titre.

Après la remontada victorieuse, le gardien a assumé ses responsabilités devant les médias, fidèle à son habitude d’analyser sans détour ses prestations.

Le gardien argentin a déclaré : « Après le deuxième but, j’ai senti que tout s’assombrissait. Honnêtement, j’avais l’impression de ne pouvoir aider personne. Je n’avais jamais éprouvé ce sentiment avec la sélection, celui de rentrer chez moi sans avoir pu aider l’équipe. »