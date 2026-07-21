À l'inverse, les statistiques de Lionel Messi soulèvent une hypothèse totalement différente : le capitaine de l'Argentine est resté le facteur le plus déterminant dans les résultats de l'Albiceleste, et sa présence individuelle est demeurée décisive, que Di María ait participé ou non, tandis que les résultats de l'équipe étaient davantage liés au niveau du collectif dans son ensemble qu'à l'absence d'un seul joueur.
Lors du Mondial 2026, Messi (39 ans) a livré l'un de ses meilleurs tournois individuels, après avoir inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matchs.
Il a également porté son total à 21 buts, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde derrière Kylian Mbappé (22).
Il est devenu le premier joueur à délivrer au moins une passe décisive lors de six éditions différentes du tournoi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026), et le premier à marquer lors de sept matchs consécutifs en phases à élimination directe.
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Ces chiffres confirment que le recul collectif de l'Argentine en finale ne s'est pas répercuté sur le niveau individuel de son capitaine. L'effet cumulé penche en faveur de Messi : en comparant les carrières internationales des joueurs, il apparaît clairement que Messi domine largement en nombre de matchs, de buts et de passes décisives, en plus d'avoir conduit l'Argentine à trois finales de Coupe du monde en 2014, 2022 et 2026, un exploit sans précédent pour n'importe quel joueur dans l'histoire du tournoi.
Par ailleurs, les échecs de l'Argentine en finale n'ont pas commencé avec l'absence de Di María, puisque Messi a perdu la finale de la Copa América 2007 face au Brésil sur le score de trois buts à zéro, une année entière avant la première apparition internationale de Di María en 2008.
Cela indique que la difficulté à remporter les finales existait avant l'arrivée de l'ailier chevronné en sélection, et qu'elle s'est poursuivie ensuite pour des raisons qui dépassent la présence d'un joueur en particulier.
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