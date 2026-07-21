Quelques mois avant le début de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de la sélection argentine ont demandé à Di María de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale et de participer au tournoi, mais le joueur a maintenu sa position.

Et lorsque la sélection argentine a annoncé sa liste préliminaire en mai 2026, le nom de l'ailier chevronné était définitivement absent.

L'entraîneur Lionel Scaloni a révélé par la suite que le staff technique avait tenté de convaincre Di María de revenir, ne serait-ce que pour disputer un match d'adieu devant les supporters, mais il a refusé.

Le journal espagnol AS a rapporté les propos de Scaloni : « Nous lui avons demandé de venir faire ses adieux à ses supporters. Il est parti, et il n'y a aucun moyen de le convaincre. Nous avons essayé, mais sa décision est définitive. »

Et d'ajouter : « Il a pris sa retraite en vainqueur, et il est l'un des meilleurs footballeurs de notre histoire. »

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