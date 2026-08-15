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Deux recrues absentes : le Real incapable de répondre à deux demandes de Mourinho

Mercato
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Mourinho pas totalement satisfait : deux demandes que le Real Madrid n'a pas honorées

Parmi les sept renforts réclamés par José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, un défenseur central gauche et un milieu de terrain figurent toujours sur la liste des besoins ajournés, dans un marché qui ne sera relancé que si l'un des joueurs venait à partir.

Mourinho a formulé 7 demandes, dont 5 ont été satisfaites, à des degrés divers de correspondance des joueurs avec les profils recherchés : Cucurella et Dumfries pour renforcer les postes de latéraux, Bernardo Silva comme joueur polyvalent au milieu de terrain, Ibrahima Konaté comme défenseur central droit, et Carlos Espí comme attaquant différent de ceux déjà présents dans l'effectif.

Parmi les transferts conclus, le seul poste qui ne figurait pas sur la liste initiale était celui d'ailier droit, mais Yan Diomandé est devenu disponible après le refus, par le Bayern Munich, du départ de Michael Olise. 

Le journal Sport a rapporté : « Il y a deux demandes qui n'ont pas été satisfaites, et qui figurent toujours sur la liste des besoins, dans l'attente d'une possibilité de les régler. »

Mourinho estime disposer d'une liste de 20 joueurs, ceux qu'il considère comme prêts à concourir, après avoir écarté les blessés et les joueurs qui ne comptent plus dans ses plans.

Parmi les besoins non réglés figure le défenseur central gauche, l'une des plus grandes préoccupations du technicien portugais en raison de la difficulté de trouver sur le marché des transferts un joueur avec un tel profil, son absence se transformant en un problème critique pour le Real Madrid.

  • mourinhoGetty Images

    Défenseur central gaucher et milieu de terrain polyvalent

    Militão poursuit sa progression dans son programme de soins, et son rétablissement pourrait être complet fin octobre, mais son historique avec les blessures n'incite pas à l'optimisme.

    Quant à Dean Huijsen, il subsiste une certaine méfiance après une saison au cours de laquelle il n'a pas pu s'imposer pleinement, même si son niveau à Bournemouth laissait entrevoir la possibilité de franchir un cap plus important.

    Dans cette équation, Raúl Asencio se retrouve au bas de la liste des options, et son départ pousserait le Real Madrid à fournir un dernier effort sur le marché des transferts.

    Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan, figure parmi les options envisagées pour renforcer l'arrière-garde. L'Inter a fixé le prix du joueur à 70 millions d'euros, un montant proche de la somme que le Real Madrid avait allouée au recrutement de Rodri.

    Ainsi, la satisfaction de Mourinho vis-à-vis de l'effectif dont il dispose est grande, mais pas totale.

    Le technicien portugais souhaitait disposer d'un joueur au profil similaire à celui de Højlund, recruté par l'Atlético de Madrid, un milieu complet capable de supporter le rythme élevé que le Real Madrid imposera sous la houlette de Mourinho, et en même temps capable de maîtriser le tempo des matches et d'en gérer la cadence.

    Mourinho se verra contraint de repositionner certains joueurs à des postes différents et de répartir le temps de jeu entre des joueurs sur lesquels il ne comptait pas au départ.

    Mais, comme cela a été le cas tout au long de sa carrière d'entraîneur, c'est le principe du mérite qui déterminera la participation de chaque joueur.

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