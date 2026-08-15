Deux recrues absentes : le Real incapable de répondre à deux demandes de Mourinho

Parmi les sept renforts réclamés par José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, un défenseur central gauche et un milieu de terrain figurent toujours sur la liste des besoins ajournés, dans un marché qui ne sera relancé que si l'un des joueurs venait à partir.

Mourinho a formulé 7 demandes, dont 5 ont été satisfaites, à des degrés divers de correspondance des joueurs avec les profils recherchés : Cucurella et Dumfries pour renforcer les postes de latéraux, Bernardo Silva comme joueur polyvalent au milieu de terrain, Ibrahima Konaté comme défenseur central droit, et Carlos Espí comme attaquant différent de ceux déjà présents dans l'effectif.

Parmi les transferts conclus, le seul poste qui ne figurait pas sur la liste initiale était celui d'ailier droit, mais Yan Diomandé est devenu disponible après le refus, par le Bayern Munich, du départ de Michael Olise.

Le journal Sport a rapporté : « Il y a deux demandes qui n'ont pas été satisfaites, et qui figurent toujours sur la liste des besoins, dans l'attente d'une possibilité de les régler. »

Mourinho estime disposer d'une liste de 20 joueurs, ceux qu'il considère comme prêts à concourir, après avoir écarté les blessés et les joueurs qui ne comptent plus dans ses plans.

Parmi les besoins non réglés figure le défenseur central gauche, l'une des plus grandes préoccupations du technicien portugais en raison de la difficulté de trouver sur le marché des transferts un joueur avec un tel profil, son absence se transformant en un problème critique pour le Real Madrid.