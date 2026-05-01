À 23 ans, il a disputé 25 matchs en Bundesliga, dont 18 comme remplaçant. C’est d’ailleurs depuis le banc qu’il a pris part à sept des huit buts auxquels il a contribué. Il a fallu attendre la victoire 3-2 à domicile contre St. Pauli, mi-janvier, pour le voir intégrer le onze de départ du BVB et servir la passe décisive du 2-0 à Karim Adeyemi.

« Que je sois dans le onze de départ ou non : chaque fois que l'entraîneur veut me voir sur le terrain, j'essaie d'aider l'équipe », a déclaré il y a quelques jours l'attaquant, transféré définitivement l'été dernier pour 22,5 millions d'euros en provenance des Wolverhampton Wanderers. Il a ensuite ajouté une précision essentielle pour apprécier son impact : « Je pense que tout le monde voit que je suis plus qu'un simple buteur. »

Pourtant, sa première saison au BVB le place face à un dilemme. Il ne s’agit pas de la blessure aux adducteurs, dont les suites post-opératoires lui ont fait manquer une partie de la préparation. Depuis, il a retrouvé son niveau physique : sept de ses neuf titularisations totales ont eu lieu en 2026.