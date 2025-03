Deschamps, Mbappé et les réactions après France - Croatie

France vs Croatie

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la victoire des Bleus contre la Croatie, dimanche.

Que ce fut dur ! Dos au mur après sa défaite à l’aller (2-0), l’Equipe de France est parvenue à renverser la tendance en quart de finale retour de la Ligue des Nations, ce dimanche (2-0, 5-4.ap.TAB). Face à une Croatie décidée à conserver son avantage, les hommes de Didier Deschamps ont dû attendre la séance des tirs au but avant de valider leur ticket pour le Final Four. Au coup de sifflet final, le sélectionneur français et certains de ses protégés, dont Kylian Mbappé, n’ont pas caché leur joie au micro de la presse.