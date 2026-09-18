Getty Images Sport
Traduit par
Des supporters du PSG furieux engagent une action en justice pour contester l’interdiction choc de déplacement à Marseille
Les supporters se battent contre le huis clos du Classique
Les supporters ultras du PSG contre-attaquent face à l’interdiction de déplacement avant le crucial déplacement de dimanche en Ligue 1 à Marseille. Le Collectif Ultras Paris a engagé une procédure judiciaire dans une tentative de faire annuler la décision gouvernementale leur interdisant d’assister au plus grand match du football français.
Les autorités locales ont imposé une interdiction générale des supporters visiteurs, invoquant le risque élevé de violents affrontements entre les deux factions rivales. En France, les supporters en déplacement sont fréquemment interdits d’accès lors des matches à haut risque. Compte tenu de ce précédent, il reste très peu probable que le recours juridique des supporters du PSG aboutisse.
- AFP
Exigeant la fin des interdictions
Le groupe de supporters du PSG, frustré, a confirmé qu’il portait son combat devant la plus haute juridiction administrative de France. Il estime que les autorités successives n’ont pas su communiquer correctement avec les supporters au cours de la dernière décennie.
« Nous demandons à notre avocat d’engager une procédure d’urgence devant le Conseil d’État afin de contester la prochaine interdiction ministérielle », a confirmé le Collectif Ultras Paris dans un communiqué.
« Depuis 2015, six préfets se sont succédé, sans qu’aucun véritable dialogue ne soit jamais établi avec nous. Onze ans d’interdictions répétées ne peuvent pas remplacer le dialogue. »
Une longue histoire d’hostilité profonde
Selon ESPN, le ministère français de l’Intérieur a justifié la dernière restriction de déplacement en invoquant une longue histoire d’hostilité profonde entre les deux groupes de supporters. Il a mis en avant des incidents violents précis survenus à Paris en février 2018. Lors de cette rencontre, le match le plus récent auquel ont assisté les supporters des deux camps, huit membres des forces de l’ordre ont été blessés.
La rivalité féroce entre les deux clubs, connue universellement sous le nom de Classique, a explosé en popularité dans les années 1990, lorsque des joueurs vedettes ont afflué dans les deux effectifs.
- AFP
Des points cruciaux sont en jeu
Malgré le feuilleton extrasportif en cours et l'absence probable de supporters en déplacement, le choc de dimanche reste capital pour les deux équipes. Les deux formations ont connu un mauvais début de saison en Ligue 1. Les Parisiens occupent actuellement la septième place après n'avoir remporté qu'un seul de leurs quatre premiers matches, tandis que Marseille est 13e.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles