Des supporters du PSG furieux engagent une action en justice pour contester l’interdiction choc de déplacement à Marseille

Les supporters ultras du PSG contre-attaquent face à l’interdiction de déplacement avant le crucial déplacement de dimanche en Ligue 1 à Marseille. Le Collectif Ultras Paris a engagé une procédure judiciaire dans une tentative de faire annuler la décision gouvernementale leur interdisant d’assister au plus grand match du football français.

Les autorités locales ont imposé une interdiction générale des supporters visiteurs, invoquant le risque élevé de violents affrontements entre les deux factions rivales. En France, les supporters en déplacement sont fréquemment interdits d’accès lors des matches à haut risque. Compte tenu de ce précédent, il reste très peu probable que le recours juridique des supporters du PSG aboutisse.