La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi soir sur la pelouse légendaire du stade Azteca de Mexico. Le Mexique affronte l’Afrique du Sud pour le match d’ouverture de l’édition la plus vaste de l’histoire, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et qui rassemble pour la première fois 48 équipes.

Plus de 80 000 spectateurs sont attendus pour ce match d’ouverture sur l’une des pelouses les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde. Lors de l’édition 1986, le stade Azteca a ainsi accueilli deux des plus grandes affluences de la compétition, avec plus de 114 000 spectateurs pour le match du Mexique face au Paraguay, puis entre l’Argentine et l’Allemagne de l’Ouest en finale.

Au-delà du simple coup d’envoi, cette rencontre pourrait aussi marquer l’histoire par l’établissement de nouveaux records tant chez les joueurs que chez les entraîneurs.