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FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Des records sont attendus dès l’ouverture… Ochoa devancera-t-il Ronaldo et Messi dans cette prouesse historique ?

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
G. Ochoa
G. Mora
C. Ronaldo
L. Messi
H. Broos
Mexique
Afrique du Sud
Portugal
Argentine
Belgique

Un jeune talent mexicain suit les traces de Pelé, tandis qu’un record provisoire vient d’être inscrit au nom de l’entraîneur sud-africain.

La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi soir sur la pelouse légendaire du stade Azteca de Mexico. Le Mexique affronte l’Afrique du Sud pour le match d’ouverture de l’édition la plus vaste de l’histoire, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et qui rassemble pour la première fois 48 équipes.

Plus de 80 000 spectateurs sont attendus pour ce match d’ouverture sur l’une des pelouses les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde. Lors de l’édition 1986, le stade Azteca a ainsi accueilli deux des plus grandes affluences de la compétition, avec plus de 114 000 spectateurs pour le match du Mexique face au Paraguay, puis entre l’Argentine et l’Allemagne de l’Ouest en finale.

Au-delà du simple coup d’envoi, cette rencontre pourrait aussi marquer l’histoire par l’établissement de nouveaux records tant chez les joueurs que chez les entraîneurs.

  • Gilberto Mora s’apprête à marquer l’histoire

    Tous les regards se tournent vers Gilberto Mora, jeune talent mexicain et plus jeune joueur de la Coupe du monde 2026. En cas de sélection contre l’Afrique du Sud, il deviendra le sixième plus jeune footballeur de l’histoire de la compétition, à 17 ans et 240 jours, d’après les données de « Squawka ».

    Il intégrera alors un club très fermé de légendes, emmené par le Brésilien Pelé, détenteur du record du plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde, devant le Camerounais Samuel Eto’o, le Nord-Irlandais Norman Whiteside et d’autres stars ayant débuté leur carrière internationale très tôt.

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  • Ochoa chasse un exploit historique

    Ce match pourrait marquer un exploit historique pour le gardien mexicain chevronné Guillermo Ochoa, qui a l’occasion de devenir le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à prendre part à six éditions différentes de la compétition.

    Même si sa place dans le onze de départ n’est pas garantie, sa simple présence sur la pelouse lui offrirait un avantage symbolique sur l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, eux aussi en lice pour prendre part à leur sixième Coupe du monde dans les semaines à venir.

  • Le Mexique vise un nouveau départ à domicile

    Le Mexique aborde la compétition avec un moral au beau fixe après être devenu le premier pays de l'histoire à avoir accueilli trois fois la phase finale de la Coupe du monde, après les éditions de 1970 et 1986.

    La sélection mexicaine dispute sa 18e Coupe du monde, un total qui la place au cinquième rang des nations les plus assidues de l’histoire du tournoi. Le sélectionneur chevronné Javier Aguirre entend mener « El Tri » au-delà du cap des quarts de finale, une marche que le pays n’a plus franchi depuis l’édition 1986.

    Les Mexicains possèdent aussi un solide palmarès en match d’ouverture : sept rencontres sans défaite, dont cinq victoires.

    Par ailleurs, l’histoire sourit généralement aux nations hôtes : depuis 1930, seule la sélection qatarie a perdu son match d’ouverture, battue par l’Équateur en 2022.

  • L’Afrique du Sud fait son retour sur la scène internationale après une longue absence.

    De son côté, l’Afrique du Sud effectue son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis seize ans, après avoir organisé l’édition 2010.

    Les « Bafana Bafana », qui ont déjà pris part à trois phases finales (1998, 2002, 2010), n’ont jamais franchi le premier tour. Ils comptent donc créer l’exploit dès l’entame face aux hôtes pour optimiser leurs chances de qualification dans une poule qui comprend également la Corée du Sud et la République tchèque.

  • Un nombre record d'entraîneurs était présent lors de la soirée d'ouverture.

    Les records ne seront pas l’apanage des joueurs : l’entraîneur sud-africain, le Belge Hugo Broos, deviendra, à 74 ans, le plus vieil entraîneur à diriger un match dans l’histoire de la Coupe du monde.

    Mais ce record tombera quelques heures plus tard : l’entraîneur tchèque Miroslav Koubek, sept mois plus âgé, prendra le relais sur le banc de la République tchèque face à la Corée du Sud le même jour.

    Mais ce record tombera à nouveau quelques jours plus tard : le vétéran néerlandais Dick Advocaat, 78 ans, prendra la tête de Curaçao contre l’Allemagne et deviendra ainsi le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde.

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