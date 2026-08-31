L'agence Reuters a publié un rapport mettant en lumière la carrière bien remplie de Messi, indiquant que le détenteur du record de Ballons d'Or (huit fois) prend désormais sa retraite en tant que champion du monde et double vainqueur de la Copa América, l'homme qui est sorti de l'ombre immense de Diego Maradona pour se forger un héritage argentin entièrement personnel.

La défaite face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 a privé Messi d'un adieu parfait et de la possibilité d'être sacré champion du monde pour la deuxième fois. Mais après une carrière qui a transformé le Barça, l'Argentine et le football moderne lui-même, il ne lui restait plus grand-chose à prouver.

Il y a quatre ans, au Qatar, il a soulevé le trophée qu'il a poursuivi tout au long de sa carrière, après avoir inscrit sept buts dans le tournoi et deux buts en finale face à la France, avant que l'Argentine ne s'impose aux tirs au but. Ce fut le moment de consécration d'une carrière exceptionnelle, ainsi que l'apogée de l'une des histoires de persévérance les plus convaincantes du football. Car malgré tous ses succès avec le Barça, où son génie lui a offert tous les grands titres individuels et collectifs disponibles, la relation de Messi avec le maillot de l'Argentine a longtemps été définie par ce qu'il n'a pas accompli autant que par ce qu'il a réalisé : il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, avant que l'Argentine ne s'incline face à l'Allemagne après prolongation, puis les deux défaites consécutives en finale de la Copa América en 2015 et 2016 ont accentué le sentiment que la gloire internationale pourrait lui échapper.

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