Après la deuxième de ces défaites, contre le Chili aux tirs au but, Messi a brièvement pris sa retraite, effondré. Il avait alors déclaré : « La sélection, c'est terminé pour moi. » Mais ce n'était pas vraiment terminé à ce moment-là, puisque Messi est revenu, et l'histoire a peu à peu changé.
Sous la direction de Lionel Scaloni, l'Argentine a bâti une équipe autour de son capitaine sans pour autant devenir totalement dépendante de lui, entourant le porteur du numéro 10 vieillissant d'énergie, d'élan et d'engagement collectif, autant de facteurs qui ont permis à son génie de s'épanouir.
Le tournant est intervenu lors de la Copa América 2021, lorsque l'Argentine a battu le Brésil au stade Maracanã, offrant à Messi son premier grand titre international avec l'équipe A.
Le rapport poursuit : « Puis est venue la Coupe du monde, 18 mois plus tard. Messi a été remarquable au Qatar, apportant des buts, des passes décisives et des instants d'inspiration, tandis que l'Argentine se remettait d'une défaite choquante lors de son match d'ouverture contre l'Arabie saoudite pour atteindre la finale. Il a inscrit deux buts contre la France, avant de marquer lors de la séance de tirs au but, pour soulever enfin le trophée qui était devenu la pièce manquante de son argumentaire pour figurer aux côtés des plus grands joueurs de l'histoire du football, voire au-dessus d'eux. Et pour l'Argentine, ce sacre a également parachevé la transformation de Messi. »
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