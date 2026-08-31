Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Des comparaisons impitoyables au statut de légende : Messi quitte l'Argentine sans un dénouement idéal

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
L. Scaloni
D. Maradona
Espagne
Argentine
É.-U.

Échapper à l'ombre de Maradona et bâtir un héritage éternel

Lionel Messi a mis un terme à son exceptionnelle carrière internationale ce lundi, annonçant sa retraite peu de temps après avoir mené la sélection argentine vers la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

À 39 ans, et deux décennies après sa première apparition sur la plus grande scène du football, Messi a décidé de tirer sa révérence, lui qui avait depuis longtemps réparé une relation compliquée avec l'Albiceleste, laquelle avait un temps failli menacer sa carrière.

  • L'ombre de Maradona et un héritage entier : privé d'un adieu parfait

    L'agence Reuters a publié un rapport mettant en lumière la carrière bien remplie de Messi, indiquant que le détenteur du record de Ballons d'Or (huit fois) prend désormais sa retraite en tant que champion du monde et double vainqueur de la Copa América, l'homme qui est sorti de l'ombre immense de Diego Maradona pour se forger un héritage argentin entièrement personnel.

    La défaite face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 a privé Messi d'un adieu parfait et de la possibilité d'être sacré champion du monde pour la deuxième fois. Mais après une carrière qui a transformé le Barça, l'Argentine et le football moderne lui-même, il ne lui restait plus grand-chose à prouver.

    Il y a quatre ans, au Qatar, il a soulevé le trophée qu'il a poursuivi tout au long de sa carrière, après avoir inscrit sept buts dans le tournoi et deux buts en finale face à la France, avant que l'Argentine ne s'impose aux tirs au but. Ce fut le moment de consécration d'une carrière exceptionnelle, ainsi que l'apogée de l'une des histoires de persévérance les plus convaincantes du football. Car malgré tous ses succès avec le Barça, où son génie lui a offert tous les grands titres individuels et collectifs disponibles, la relation de Messi avec le maillot de l'Argentine a longtemps été définie par ce qu'il n'a pas accompli autant que par ce qu'il a réalisé : il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, avant que l'Argentine ne s'incline face à l'Allemagne après prolongation, puis les deux défaites consécutives en finale de la Copa América en 2015 et 2016 ont accentué le sentiment que la gloire internationale pourrait lui échapper.

    À lire aussi : « Ce qu'ils font est extrêmement frustrant » : bras de fer anglais avec l'UEFA au sujet de Liverpool


    • Publicité

  • Messi le briseur de records : la sélection de Scaloni change l'histoire

    Après la deuxième de ces défaites, contre le Chili aux tirs au but, Messi a brièvement pris sa retraite, effondré. Il avait alors déclaré : « La sélection, c'est terminé pour moi. » Mais ce n'était pas vraiment terminé à ce moment-là, puisque Messi est revenu, et l'histoire a peu à peu changé.

    Sous la direction de Lionel Scaloni, l'Argentine a bâti une équipe autour de son capitaine sans pour autant devenir totalement dépendante de lui, entourant le porteur du numéro 10 vieillissant d'énergie, d'élan et d'engagement collectif, autant de facteurs qui ont permis à son génie de s'épanouir.

    Le tournant est intervenu lors de la Copa América 2021, lorsque l'Argentine a battu le Brésil au stade Maracanã, offrant à Messi son premier grand titre international avec l'équipe A.

    Le rapport poursuit : « Puis est venue la Coupe du monde, 18 mois plus tard. Messi a été remarquable au Qatar, apportant des buts, des passes décisives et des instants d'inspiration, tandis que l'Argentine se remettait d'une défaite choquante lors de son match d'ouverture contre l'Arabie saoudite pour atteindre la finale. Il a inscrit deux buts contre la France, avant de marquer lors de la séance de tirs au but, pour soulever enfin le trophée qui était devenu la pièce manquante de son argumentaire pour figurer aux côtés des plus grands joueurs de l'histoire du football, voire au-dessus d'eux. Et pour l'Argentine, ce sacre a également parachevé la transformation de Messi. »

    À lire aussi : 15 millions d'euros ne suffisent pas ? Benfica ferme sa porte à Al-Ittihad

  • Un adolescent timide : les comparaisons avec Maradona n'ont pas disparu, mais !

    Cet adolescent timide qui a quitté Rosario pour Barcelone à treize ans, et qui a parfois été dépeint dans son pays comme plus catalan qu'argentin, est devenu le capitaine incontesté de la sélection nationale.

    Les larmes et les frustrations des échecs passés se sont muées en chansons, en fresques murales et en célébrations. Les comparaisons avec Maradona n'ont pas disparu, mais elles ne portaient plus le même poids accusateur. Messi est devenu Messi, le Messi de l'Argentine. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il a continué à jouer, passant du Paris Saint-Germain à l'Inter Miami, et a aidé l'Argentine à conserver son titre de la Copa América en 2024, avant de tenter une dernière expérience en Coupe du monde.

    À l'approche de 2026, sa vitesse explosive, qui laissait les défenseurs impuissants, avait forcément décliné, mais il s'est adapté. Il marche davantage, attend davantage, choisit ses moments, préservant son énergie tandis que les jambes plus jeunes s'activent autour de lui. Pour autant, ses qualités essentielles sont demeurées : la lecture des espaces, la précision de la passe et la capacité à changer le cours d'un match d'une seule touche de balle. En retour, l'Argentine a changé avec lui.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Une équipe chevronnée, aguerrie dans les batailles

    L'équipe qui a atteint la finale du 19 juillet n'est plus un simple groupe de joueurs se tournant vers Messi pour les sauver. Elle est devenue une formation aguerrie, forgée par les batailles, habituée à gagner et façonnée par des années passées à jouer aux côtés de son capitaine.

    Cette évolution a permis à Messi de prolonger sa carrière internationale bien au-delà de ce qui semblait un temps possible, et de quitter le jeu selon ses propres conditions. Ses chiffres le placent parmi les géants du football international, mais les statistiques seules ne racontent pas l'histoire de son parcours, des attentes au rejet, puis de l'amertume à l'adoration. Pendant des années, chaque défaite a été présentée comme la preuve de ce qui le séparait de Maradona.

    Mais au bout du compte, ce débat est devenu largement sans importance. L'un a mené l'Argentine à la Coupe du monde en 1986. L'autre, après des années d'efforts, l'a fait en 2022, avant de revenir quatre ans plus tard pour conduire son pays à une toute petite distance d'un nouveau titre. Il quitte la sélection nationale en homme ayant joué un rôle décisif dans l'histoire du football argentin.