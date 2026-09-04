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Des bénéfices en millions : Barcelone marche sur les traces du Real Madrid

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Le Barça copie la recette du Real Madrid : d'énormes bénéfices tirés de la vente des joueurs formés au club

Le Real Madrid a récolté 210 millions d'euros grâce à la vente de joueurs formés à Valdebebas, tout en conservant, dans bien des cas, une partie de leurs droits ainsi que des options de rachat.

Le Barça a lui aussi rapidement adopté cette formule, engrangeant 40 millions d'euros grâce à la vente de joueurs issus de l'académie de La Masia, sur lesquels l'entraîneur Hansi Flick ne comptait pas dans un avenir proche.

Le journal « Sport » rapporte, dans l'un de ses articles, que le Real a réalisé cet été 4 recrutements contre des indemnités de transfert, pour lesquels il a versé 225 millions d'euros fixes, ce montant pouvant augmenter par le biais de différents bonus.

Mais le plus frappant, c'est que le club madrilène a financé la quasi-totalité de cette dépense, à hauteur d'environ 210 millions d'euros, grâce à la vente de joueurs issus de son académie, sur lesquels il ne compte pas à moyen terme.

Depuis un certain temps, le Real n'est plus en mesure de trouver une place dans son effectif pour de grands projets footballistiques nés dans son académie, mais il compense l'absence de retour sportif de « La Fábrica » par des ventes se chiffrant en millions.

Dans la plupart des cas, le club madrilène conserve des options de rachat des joueurs, des droits de priorité sur les futures ventes, en plus de conserver la moitié de leurs droits fédératifs.

Le Barça a lui aussi commencé à explorer cette pratique, bien qu'à plus petite échelle, le club catalan ayant obtenu près de 45 millions d'euros grâce à la vente de joueurs issus de son académie qui n'entraient pas dans les plans de Flick.

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    Le bilan du Real Madrid

    Parmi les 13 joueurs issus de l'académie pour lesquels le Real Madrid a perçu de l'argent en échange de leur vente, sans compter Fran García, seul Gonzalo García, pour un montant de 40 millions d'euros, faisait partie de l'équipe première. 

    Gonzalo García a rejoint Fulham, dirigé par l'entraîneur Álvaro Arbeloa, le club même où se sont engagés César Palacios pour 10 millions d'euros et Manuel Ángel Morán pour 4 millions.

    Quant à Jacobo Ortega (10 millions d'euros), Víctor Valdepeñas (8 millions) et Fran González (3 millions), ils sont les trois autres joueurs qui évoluaient la saison dernière dans les catégories de jeunes du Real Madrid, avant de quitter la Maison Blanche cet été.

    Comme dans les autres cas, le club madrilène a négocié pour conserver le contrôle de l'avenir de tous ces joueurs à moyen terme, soit qu'ils reviennent au Bernabéu par le biais d'une clause de rachat, soit qu'ils génèrent des revenus futurs pour le club en cas de transfert ultérieur depuis leurs nouveaux clubs.

    C'est d'ailleurs cette dernière voie qui a permis au Real Madrid de réaliser les plus grands bénéfices cet été. On y trouve Víctor Muñoz (20,5 millions d'euros), Mario Gila (15 millions), Álex Jiménez (12,5 millions), Álvaro Rodríguez (12,5 millions), Chema Andrés (11,5 millions) et Mario Martín (3 millions), qui n'appartiennent plus au club madrilène mais ont contribué à renflouer ses caisses après que les clubs qui leur avaient précédemment acheté 50 % de leurs droits fédératifs les ont revendus. Certains de ces joueurs n'ont même pas disputé le moindre match avec l'équipe première du Real Madrid.

    Le cas de Nico Paz, d'une valeur de 60 millions d'euros, mérite une mention à part. Le Real Madrid avait vendu au club de Côme la moitié des droits du joueur l'année dernière, avant de lui céder cet été les 50 % restants dans le cadre d'une transaction complexe, tout en se garantissant une option de rachat du joueur pour 80 millions d'euros.

    C'est le désir de l'international argentin de poursuivre sous la direction de l'entraîneur Cesc Fàbregas qui a poussé à la finalisation de la transaction la plus lucrative du Real Madrid cet été.

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    Bilan du Barça

    De son côté, le Barça a récupéré 44,5 millions d'euros grâce à la vente de 8 joueurs issus de son académie, sans compter les petites sommes quasi symboliques encaissées par le club au titre des droits de formation de joueurs comme Cucurella ou Nico González, et sans compter non plus les 11 millions d'euros versés par Monaco pour Ansu Fati, dans la mesure où le joueur s'était déjà imposé parmi l'élite du football mondial depuis plus de cinq ans.

    Marc Casadó et Alejandro Baldé auraient pu gonfler la recette du club, mais le premier est finalement parti sous forme de prêt, tandis que le latéral fait toujours partie de l'effectif de l'équipe.

    À l'instar du Real Madrid, le club catalan a lui aussi choisi, cet été, de vendre 50 % des droits de certains diplômés de son académie, tout en conservant une option prioritaire de rachat.

    Tommy Marqués est parti contre 11 millions d'euros, Héctor Fort contre 8,5 millions, Jofre Torrents contre 6 millions, Guille Fernández contre 4 millions, Toni Fernández contre 4 millions et Álvaro Cortés contre 3,4 millions, tous ayant quitté les rangs du Barça cet été selon cette formule.

    C'est la même formule que le club avait utilisée avec Jan Virgili contre 4,5 millions d'euros il y a un an, et qui vient de lui rapporter de nouveaux revenus après le transfert du joueur du Real Majorque au Club Bruges.

    Le dernier cas est celui d'Iñaki Peña, contre 3 millions d'euros, un cas différent en raison de l'âge du joueur, 27 ans, et parce qu'il a mis un terme définitif à son lien avec le Barça, le club n'ayant conservé aucune option prioritaire sur ses droits.

    Ainsi, le total encaissé par le Barça atteint environ 44,5 millions d'euros, un montant proche des revenus tirés de la vente de Ferran Torres et plus du double de ce qu'il a déboursé pour recruter Karim Adeyemi.

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