Le Real Madrid a récolté 210 millions d'euros grâce à la vente de joueurs formés à Valdebebas, tout en conservant, dans bien des cas, une partie de leurs droits ainsi que des options de rachat.

Le Barça a lui aussi rapidement adopté cette formule, engrangeant 40 millions d'euros grâce à la vente de joueurs issus de l'académie de La Masia, sur lesquels l'entraîneur Hansi Flick ne comptait pas dans un avenir proche.

Le journal « Sport » rapporte, dans l'un de ses articles, que le Real a réalisé cet été 4 recrutements contre des indemnités de transfert, pour lesquels il a versé 225 millions d'euros fixes, ce montant pouvant augmenter par le biais de différents bonus.

Mais le plus frappant, c'est que le club madrilène a financé la quasi-totalité de cette dépense, à hauteur d'environ 210 millions d'euros, grâce à la vente de joueurs issus de son académie, sur lesquels il ne compte pas à moyen terme.

Depuis un certain temps, le Real n'est plus en mesure de trouver une place dans son effectif pour de grands projets footballistiques nés dans son académie, mais il compense l'absence de retour sportif de « La Fábrica » par des ventes se chiffrant en millions.

Dans la plupart des cas, le club madrilène conserve des options de rachat des joueurs, des droits de priorité sur les futures ventes, en plus de conserver la moitié de leurs droits fédératifs.

Le Barça a lui aussi commencé à explorer cette pratique, bien qu'à plus petite échelle, le club catalan ayant obtenu près de 45 millions d'euros grâce à la vente de joueurs issus de son académie qui n'entraient pas dans les plans de Flick.

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