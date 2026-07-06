Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Des accusations virulentes : les Belges contestent la décision scandaleuse de la FIFA concernant Folarin Balogun

Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
F. Balogun

La Fédération belge de football (RBFA) va contester la levée de la suspension infligée à l’Américain Folarin Balogun et a, dans le même temps, adressé de vives critiques à la FIFA.

Dans un communiqué, la RBFA s'est dite « profondément préoccupée par la tournure des événements ». La fédération n'aurait reçu de la FIFA « pas la moindre explication » concernant sa décision et n'aurait donc « d'autre choix que de contester l'éligibilité du joueur pour le prochain match ».

Commentaire : Cette décision scandaleuse concernant Balogun représente aussi une grande opportunité.

  • Dans un premier temps, la fédération a déploré d’avoir pris connaissance de cette décision par le biais des médias. Selon la lettre, la FIFA aurait « inventé » un recours à partir d’une demande de copie de la décision et l’aurait « immédiatement rejeté comme irrecevable » : « Tout cela s’est produit alors que la FIFA refusait parallèlement de répondre aux demandes légitimes de la RBFA. »

    La réunion de préparation de la rencontre, au cours de laquelle la FIFA échange normalement avec les deux fédérations sur l’organisation de la rencontre, a également laissé un goût d’inachevé : l’instance mondiale a « délibérément supprimé de sa présentation la partie concernant la suspension automatique des joueurs, alors que ce point figurait à l’ordre du jour de toutes les réunions précédentes avant les quatre matchs précédents », souligne la RBFA.

    « Pour être clair : à ce jour, la RBFA n’a reçu ni décision ni explication de la part de la FIFA concernant cette affaire », a-t-elle ajouté. La fédération annonce donc qu’elle fera appel de cette décision et, quel que soit le résultat du match, « continuera, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique, de la concurrence loyale et les intérêts du football dans son ensemble ».

    • Publicité
  • Trump InfantinoGetty Images

    Donald Trump a appelé Infantino au sujet du carton rouge infligé à Balogun.

    Dimanche, la FIFA a levé avec sursis la suspension de l'attaquant américain Balogun, sanctionné lors du match des seizièmes de finale de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine (2-0). Il est donc autorisé à participer aux huitièmes de finale. Selon l’agence de presse AFP, le New York Times et le Guardian, le président américain Donald Trump aurait personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de solliciter un réexamen du carton rouge.

    Une décision finale doit être rendue avant le huitième de finale États-Unis – Belgique, programmé mardi à 2h00 CEST (ARD et MagentaTV).

  • « Affaire Balogun » : les informations essentielles sur le scandale de la Coupe du monde

    - Un ancien juge consterné : « Un signal désastreux pour la justice sportive dans le monde entier »

    - « C'est fou » : Jürgen Klopp, abasourdi par l'attitude de Trump et d'Infantino

    - L'UEFA s'en prend à la FIFA en termes très clairs : « Une ligne rouge a été franchie »

    - Le président de la DFB, Neuendorf, tire la sonnette d’alarme et réclame des explications rapides

    - « Il a joué la carte Trump ! » Réactions de la presse au scandale de la Coupe du monde impliquant Balogun

    - « Une violation scandaleuse des règles » : Trump et Infantino provoquent l’indignation

    - Grâce à la FIFA, comme pour Cristiano Ronaldo : le carton rouge de la star américaine est annulé

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
États-Unis crest
États-Unis
E-U
Belgique crest
Belgique
BEL