Dans un premier temps, la fédération a déploré d’avoir pris connaissance de cette décision par le biais des médias. Selon la lettre, la FIFA aurait « inventé » un recours à partir d’une demande de copie de la décision et l’aurait « immédiatement rejeté comme irrecevable » : « Tout cela s’est produit alors que la FIFA refusait parallèlement de répondre aux demandes légitimes de la RBFA. »

La réunion de préparation de la rencontre, au cours de laquelle la FIFA échange normalement avec les deux fédérations sur l’organisation de la rencontre, a également laissé un goût d’inachevé : l’instance mondiale a « délibérément supprimé de sa présentation la partie concernant la suspension automatique des joueurs, alors que ce point figurait à l’ordre du jour de toutes les réunions précédentes avant les quatre matchs précédents », souligne la RBFA.

« Pour être clair : à ce jour, la RBFA n’a reçu ni décision ni explication de la part de la FIFA concernant cette affaire », a-t-elle ajouté. La fédération annonce donc qu’elle fera appel de cette décision et, quel que soit le résultat du match, « continuera, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique, de la concurrence loyale et les intérêts du football dans son ensemble ».