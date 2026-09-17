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Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Depuis l’Angleterre - Le Bayern Munich pense à Woltemade pour la saison prochaine

Juventus FC
Bayern Munich
N. Woltemade
Newcastle

L’attaquant allemand, tout juste arrivé en prêt de Newcastle, est dans le viseur du Bayern

Objectif : commencer dès aujourd’hui à planifier l’avenir. Du côté du Bayern Munich, on voit déjà grand et, même si la saison vient à peine de commencer, le club bavarois réfléchit déjà à ce qu’il sera possible, ou plutôt nécessaire, de faire l’été prochain afin d’anticiper ses mouvements et d’étudier au fil de l’année les profils qui pourraient être les plus intéressants.

Et selon ce que rapporte TalkSport en Angleterre, le club bavarois a choisi de suivre de près la saison de Nick Woltemade, aujourd’hui prêté à la Juventus par Newcastle.

  • LE COMMUNIQUÉ DE LA JUVENTUS

    Woltemade est arrivé à la Juventus sous la forme d’un prêt sec et, par conséquent, à la fin de la saison, tout sera de nouveau remis en question, l’avant-centre restant la propriété de Newcasatle.

    Voici l’accord avec la Juventus : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de Newcastle United FC pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits sur les prestations sportives du joueur Nick Woltemade moyennant un montant de 2,8 millions d’euros, en plus de charges annexes s’élevant à 0,8 million d’euros. Ce montant pourra être augmenté, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant ne dépassant pas 0,5 million d’euros, en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs »

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  • Un renfort offensif

    Le Bayern Munich réfléchit à l’avenir de son attaque et l’idée d’intégrer un avant-centre aux caractéristiques moins de finisseur que de « meneur offensif » comme doublure de Harry Kane est sur la table de la direction.

    Dans cette optique, rapporte TalkSports, le profil de Woltemade correspondrait à 100 % à cette idée. En outre, un retour au pays pourrait faire du bien au talent allemand, révélé en Allemagne mais qui éprouve des difficultés loin de la Bundesliga, afin de retrouver de la continuité et de bonnes performances, également en vue de la sélection nationale.

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