Depuis l’Angleterre - Le Bayern Munich pense à Woltemade pour la saison prochaine

Objectif : commencer dès aujourd’hui à planifier l’avenir. Du côté du Bayern Munich, on voit déjà grand et, même si la saison vient à peine de commencer, le club bavarois réfléchit déjà à ce qu’il sera possible, ou plutôt nécessaire, de faire l’été prochain afin d’anticiper ses mouvements et d’étudier au fil de l’année les profils qui pourraient être les plus intéressants.

Et selon ce que rapporte TalkSport en Angleterre, le club bavarois a choisi de suivre de près la saison de Nick Woltemade, aujourd’hui prêté à la Juventus par Newcastle.